СБУ оголосила в міжнародний розшук екс-"регіонала" Маркова

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук колишнього депутата від "Партії регіонів" Ігоря Маркова через колабораціонізм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Повідомляється, що наразі Ігор Марков підозрюється ще й за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Як зазначається, він, як так званий "експерт", в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію рф і транслював тези про "асвабадітєлєй".

Отримані в результаті низки експертиз висновки підтверджують, що у виступах фігуранта є факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

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У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їзна до цивілізованих країн.