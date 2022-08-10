СБУ оголосила в міжнародний розшук екс-"регіонала" Маркова
Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук колишнього депутата від "Партії регіонів" Ігоря Маркова через колабораціонізм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Повідомляється, що наразі Ігор Марков підозрюється ще й за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️ ст. 436 (пропаганда війни);
▪️ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Як зазначається, він, як так званий "експерт", в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію рф і транслював тези про "асвабадітєлєй".
Отримані в результаті низки експертиз висновки підтверджують, що у виступах фігуранта є факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.
У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їзна до цивілізованих країн.
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ВЖЕ У 2014 БЕЗ ЕКСПЕРТИЗ БУЛО ОЧЕВИДНО, ЩО ВІН СЕПАР.
"ОРЛИ" ЗА ЦІ РОКИ РІЗНІ БУЛИ...
А цікаво, зеленське, що на перемовинах «сойдемся гдето на середине», не є згодою на зміни меж?
А спочатку дають можливість втекти, щоб потім імітувати розшук?
Може не треба перетворювати СБУ в підрозділ 95 кварталу?