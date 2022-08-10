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Новини
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СБУ оголосила в міжнародний розшук екс-"регіонала" Маркова

марков

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук колишнього депутата від "Партії регіонів" Ігоря Маркова через колабораціонізм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Повідомляється, що наразі Ігор Марков підозрюється ще й за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Також дивіться: Разом із окупантами перебував на Київщині: Екснардепу-регіоналу Маркову повідомлено про підозру у колабораціонізмі. ФОТОрепортаж

Як зазначається, він, як так званий "експерт", в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію рф і транслював тези про "асвабадітєлєй".

Отримані в результаті низки експертиз висновки підтверджують, що у виступах фігуранта є факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

Також дивіться: "Знав би 10 років тому, що на Донбасі сьогодні заправлятиме Курченко, я б у "Правий сектор" записався", - екснардеп і сепаратист Ігор Марков. ВIДЕО

У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їзна до цивілізованих країн.

Автор: 

Марков (45) розшук (655) СБУ (12925) колабораціонізм (1170)


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Топ коментарі
+31
это национальная забава - дать гандону сбежать а потом объявлять его в розыск
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10.08.2022 17:24
+16
Не пройшло і 9 років.... Але від ваших оголошень йому ні холодно ні жарко.
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10.08.2022 17:25
+8
А де було петіне СБУ 5 років??? І ці затягли...
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10.08.2022 17:30
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это национальная забава - дать гандону сбежать а потом объявлять его в розыск
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10.08.2022 17:24 Відповісти
Так, національна забава з 2014 року. Марков з'їбався у травні 2014 року.
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10.08.2022 18:17 Відповісти
Не пройшло і 9 років.... Але від ваших оголошень йому ні холодно ні жарко.
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10.08.2022 17:25 Відповісти
2 года сопли жевали....орлы бакланова
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10.08.2022 17:25 Відповісти
А де було петіне СБУ 5 років??? І ці затягли...
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10.08.2022 17:30 Відповісти
С "петиным" понятно, он- барыга, а как же с обещаниями нелоха, не буду даже перечислять их???
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10.08.2022 17:34 Відповісти
так такие же, как у барыги, только этот хоть что-то выполняет... при барыге ваще мертвеччук всем рулил, а при этом сидит...
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10.08.2022 18:03 Відповісти
Те що вiн "выполняет" уже на вищу мiру покарання тягне...i це тiльки початок..
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10.08.2022 18:17 Відповісти
Де ти ховаєшся, херой? Може десь в мордарі?
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10.08.2022 19:26 Відповісти
НЕ 2 РОКИ. 8 РОКІВ!
ВЖЕ У 2014 БЕЗ ЕКСПЕРТИЗ БУЛО ОЧЕВИДНО, ЩО ВІН СЕПАР.
"ОРЛИ" ЗА ЦІ РОКИ РІЗНІ БУЛИ...
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10.08.2022 18:03 Відповісти
Крысы понимают что режим путина валится и им некуда бежать. Может быть в северную Корею.
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10.08.2022 17:27 Відповісти
Мать Бакланову припекло, шо он начал мудаков всяких искать
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10.08.2022 17:29 Відповісти
Этому губошлёпу Бузина на том свете уже семь лет прогулы ставит !
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10.08.2022 17:29 Відповісти
Только в Одессе его контора до сих пор является монополистом по вывозу мусора и прибыль понятно куда идет...
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10.08.2022 17:30 Відповісти
Видьорнути з рашки як Чауса з Молдови
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10.08.2022 17:30 Відповісти
А Турція цивілізована країна, чи ні? "Розшукуваний" зможе там відпочивати?
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10.08.2022 17:31 Відповісти
Причем тут Турция?
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10.08.2022 17:32 Відповісти
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10.08.2022 17:35 Відповісти
Может это просто экономика как у Меркель северный поток
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10.08.2022 17:37 Відповісти
То треба всіх регіоналів та жопоблоковців арештувати, вони всі чекають руській мір
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10.08.2022 17:36 Відповісти
зеСекта схвалює позу та пізню реакцію на ідентифікацію пацюка, який з'ївши сир вже давно чкурнув.
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10.08.2022 17:38 Відповісти
Та да, давно. У травні 2014 року...
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10.08.2022 18:15 Відповісти
Как говорил Ходжа Насреддин, "лицо, не отмеченное печатью мудрости, а также не отмеченное печатью добродетели и честности".
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10.08.2022 17:42 Відповісти
Страшний не Марков а бидломаса яка голосувала за таких як він
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10.08.2022 17:43 Відповісти
Це лайно треба було оголошувати у розшук ще 14 року.
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10.08.2022 17:56 Відповісти
СБУ так оперативно працює, в мене вже давно питання для чого воно взагалі існує! Все керівництво СБУ за 30 років Незалежності потрібно арештовувати й саджати з конфіскацією всього майна!
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10.08.2022 18:00 Відповісти
А чи не занадто рано оголосили в розшук? Може він ще не сховався як треба!
А цікаво, зеленське, що на перемовинах «сойдемся гдето на середине», не є згодою на зміни меж?
А спочатку дають можливість втекти, щоб потім імітувати розшук?
Може не треба перетворювати СБУ в підрозділ 95 кварталу?
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10.08.2022 18:02 Відповісти
Марков ще у 2014 році з'їбався з України. Після подій 2 травня в Одесі. Але не заморочуйся...
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10.08.2022 18:09 Відповісти
Чого чекали так довго,що сам прийде?
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10.08.2022 18:03 Відповісти
Це бидло давним давно сидить в москві 😠
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10.08.2022 18:28 Відповісти
А ведь в реале 15 назад уже звучал этот мразючок в Одессе, и пели ему там гимны и долго. Очередной позор его величество Одессы. И выжил тварь. А сколько ушло за идею и их забыто!
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10.08.2022 18:28 Відповісти
Вы лучше найдите и посадите того судью кто его отпустил из тюрьмы в 2014 году.
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10.08.2022 19:00 Відповісти
Очухались вертухаи хреновы ! Вам бы романы писать: "Моя жизнь в СБУ и деньги"
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10.08.2022 19:12 Відповісти
цей сідор має бути ліквідованим.
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10.08.2022 21:16 Відповісти
 
 