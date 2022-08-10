СБУ объявила в международный розыск экс-"регионала" Маркова

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов" Игоря Маркова из-за коллаборационизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Сообщается, что Игорь Марков подозревается еще и по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ст. 436 (пропаганда войны);

▪️ ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Как отмечается, он, как так называемый "эксперт", в эфире прокремлевских СМИ публично призвал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "асвобадителей".

Полученные в результате ряда экспертиз выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства.

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В связи с объявлением в международный розыск теперь этот человек невъездной в цивилизованные страны.