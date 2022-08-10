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СБУ объявила в международный розыск экс-"регионала" Маркова

марков

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов" Игоря Маркова из-за коллаборационизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Сообщается, что Игорь Марков подозревается еще и по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ст. 436 (пропаганда войны);

▪️ ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардепу ВР направлено сообщение о подозрении в сепаратизме, - ГПУ

Как отмечается, он, как так называемый "эксперт", в эфире прокремлевских СМИ публично призвал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "асвобадителей".

Полученные в результате ряда экспертиз выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства.

Также читайте: "Я очень интересовался политикой", - кремлевский политолог Марков рассказал о домогательствах высокопоставленного члена КПСС

В связи с объявлением в международный розыск теперь этот человек невъездной в цивилизованные страны.

Марков Игорь (379) розыск (843) СБУ (19994) коллаборационизм (882)


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Топ комментарии
+31
это национальная забава - дать гандону сбежать а потом объявлять его в розыск
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10.08.2022 17:24
+16
Не пройшло і 9 років.... Але від ваших оголошень йому ні холодно ні жарко.
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10.08.2022 17:25
+8
А де було петіне СБУ 5 років??? І ці затягли...
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10.08.2022 17:30
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это национальная забава - дать гандону сбежать а потом объявлять его в розыск
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10.08.2022 17:24 Ответить
Так, національна забава з 2014 року. Марков з'їбався у травні 2014 року.
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10.08.2022 18:17 Ответить
Не пройшло і 9 років.... Але від ваших оголошень йому ні холодно ні жарко.
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10.08.2022 17:25 Ответить
2 года сопли жевали....орлы бакланова
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10.08.2022 17:25 Ответить
А де було петіне СБУ 5 років??? І ці затягли...
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10.08.2022 17:30 Ответить
С "петиным" понятно, он- барыга, а как же с обещаниями нелоха, не буду даже перечислять их???
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10.08.2022 17:34 Ответить
так такие же, как у барыги, только этот хоть что-то выполняет... при барыге ваще мертвеччук всем рулил, а при этом сидит...
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10.08.2022 18:03 Ответить
Те що вiн "выполняет" уже на вищу мiру покарання тягне...i це тiльки початок..
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10.08.2022 18:17 Ответить
Де ти ховаєшся, херой? Може десь в мордарі?
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10.08.2022 19:26 Ответить
НЕ 2 РОКИ. 8 РОКІВ!
ВЖЕ У 2014 БЕЗ ЕКСПЕРТИЗ БУЛО ОЧЕВИДНО, ЩО ВІН СЕПАР.
"ОРЛИ" ЗА ЦІ РОКИ РІЗНІ БУЛИ...
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10.08.2022 18:03 Ответить
Крысы понимают что режим путина валится и им некуда бежать. Может быть в северную Корею.
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10.08.2022 17:27 Ответить
Мать Бакланову припекло, шо он начал мудаков всяких искать
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10.08.2022 17:29 Ответить
Этому губошлёпу Бузина на том свете уже семь лет прогулы ставит !
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10.08.2022 17:29 Ответить
Только в Одессе его контора до сих пор является монополистом по вывозу мусора и прибыль понятно куда идет...
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10.08.2022 17:30 Ответить
Видьорнути з рашки як Чауса з Молдови
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10.08.2022 17:30 Ответить
А Турція цивілізована країна, чи ні? "Розшукуваний" зможе там відпочивати?
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10.08.2022 17:31 Ответить
Причем тут Турция?
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10.08.2022 17:32 Ответить
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10.08.2022 17:35 Ответить
Может это просто экономика как у Меркель северный поток
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10.08.2022 17:37 Ответить
То треба всіх регіоналів та жопоблоковців арештувати, вони всі чекають руській мір
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10.08.2022 17:36 Ответить
зеСекта схвалює позу та пізню реакцію на ідентифікацію пацюка, який з'ївши сир вже давно чкурнув.
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10.08.2022 17:38 Ответить
Та да, давно. У травні 2014 року...
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10.08.2022 18:15 Ответить
Как говорил Ходжа Насреддин, "лицо, не отмеченное печатью мудрости, а также не отмеченное печатью добродетели и честности".
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10.08.2022 17:42 Ответить
Страшний не Марков а бидломаса яка голосувала за таких як він
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10.08.2022 17:43 Ответить
Це лайно треба було оголошувати у розшук ще 14 року.
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10.08.2022 17:56 Ответить
СБУ так оперативно працює, в мене вже давно питання для чого воно взагалі існує! Все керівництво СБУ за 30 років Незалежності потрібно арештовувати й саджати з конфіскацією всього майна!
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10.08.2022 18:00 Ответить
А чи не занадто рано оголосили в розшук? Може він ще не сховався як треба!
А цікаво, зеленське, що на перемовинах «сойдемся гдето на середине», не є згодою на зміни меж?
А спочатку дають можливість втекти, щоб потім імітувати розшук?
Може не треба перетворювати СБУ в підрозділ 95 кварталу?
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10.08.2022 18:02 Ответить
Марков ще у 2014 році з'їбався з України. Після подій 2 травня в Одесі. Але не заморочуйся...
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10.08.2022 18:09 Ответить
Чого чекали так довго,що сам прийде?
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10.08.2022 18:03 Ответить
Це бидло давним давно сидить в москві 😠
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10.08.2022 18:28 Ответить
А ведь в реале 15 назад уже звучал этот мразючок в Одессе, и пели ему там гимны и долго. Очередной позор его величество Одессы. И выжил тварь. А сколько ушло за идею и их забыто!
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10.08.2022 18:28 Ответить
Вы лучше найдите и посадите того судью кто его отпустил из тюрьмы в 2014 году.
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10.08.2022 19:00 Ответить
Очухались вертухаи хреновы ! Вам бы романы писать: "Моя жизнь в СБУ и деньги"
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10.08.2022 19:12 Ответить
цей сідор має бути ліквідованим.
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10.08.2022 21:16 Ответить
 
 