СБУ объявила в международный розыск экс-"регионала" Маркова
Служба безопасности Украины объявила в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов" Игоря Маркова из-за коллаборационизма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Сообщается, что Игорь Марков подозревается еще и по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
▪️ ст. 436 (пропаганда войны);
▪️ ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Как отмечается, он, как так называемый "эксперт", в эфире прокремлевских СМИ публично призвал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "асвобадителей".
Полученные в результате ряда экспертиз выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства.
В связи с объявлением в международный розыск теперь этот человек невъездной в цивилизованные страны.
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ВЖЕ У 2014 БЕЗ ЕКСПЕРТИЗ БУЛО ОЧЕВИДНО, ЩО ВІН СЕПАР.
"ОРЛИ" ЗА ЦІ РОКИ РІЗНІ БУЛИ...
А цікаво, зеленське, що на перемовинах «сойдемся гдето на середине», не є згодою на зміни меж?
А спочатку дають можливість втекти, щоб потім імітувати розшук?
Може не треба перетворювати СБУ в підрозділ 95 кварталу?