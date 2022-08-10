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Новини
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Україна отримає додаткове фінансування для впровадження заходів енергоефективності

енергоефективність

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина підписала додаткову Угоду з ЄС про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності України EE4U", спрямовану на збільшення фінансування Фонду енергоефективності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба віцепрем'єрки.

 "Це передбачає продовження програми на три роки, до 2028 року, та збільшення суми співфінансування з боку Німеччини на 10 млн євро. Ця Угода також має на меті удосконалення співробітництва між донорами, Цільовим фондом багатьох донорів, Міжнародною фінансовою корпорацією та Фондом енергоефективності",  - ідеться в поівідомленні.

"Енергонезалежність, енергетична стійкість через впровадження енергоефективних заходів є важливим елементом нашого розвитку та національної стійкості. Продовжуємо разом з партнерами впроваджувати найкращі практики Євросоюзу щодо розумного споживання та збереження енергії", – прокоментувала Ольга Стефанішина.

Також читайте: Україна отримає €330 мільйонів допомоги від ЄС для підтримки населення та економіки

Автор: 

фінансування (3148) енергоефективність (494) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (361)


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По факту матимемо лише чергове Зекрадівництво .
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10.08.2022 18:51 Відповісти
Получается, что пока Бене Вова прощает многомиллиардные долги перед бюджетом Украины ( не бескорыстно), тот же вова клянчит денег у всех подряд и готов принять от кого угодно, в любой позе. Ну не ***** ли этот вова?
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10.08.2022 19:09 Відповісти
Беня получит основеую часть полученых денег как зелин сутенер . А зеля таки да - б#&@ь .
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10.08.2022 19:17 Відповісти
Квартал-95 потирає руки...
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10.08.2022 20:53 Відповісти
Може, нарешті відійдемо від централізованого опалення за виключенням окремих районів біля ТЕЦ, де тепло повинно коштувати взагалі копійки? А решта повинна мати або індивідуальне, або домове опалення.
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10.08.2022 21:18 Відповісти
З умовою повного контролю Заходу, інакше, труба грошам. Осядуть у якоїсь хламідії в офшорі.
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10.08.2022 21:18 Відповісти
 
 