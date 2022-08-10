Україна отримає додаткове фінансування для впровадження заходів енергоефективності

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина підписала додаткову Угоду з ЄС про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності України EE4U", спрямовану на збільшення фінансування Фонду енергоефективності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба віцепрем'єрки.

"Це передбачає продовження програми на три роки, до 2028 року, та збільшення суми співфінансування з боку Німеччини на 10 млн євро. Ця Угода також має на меті удосконалення співробітництва між донорами, Цільовим фондом багатьох донорів, Міжнародною фінансовою корпорацією та Фондом енергоефективності", - ідеться в поівідомленні.

"Енергонезалежність, енергетична стійкість через впровадження енергоефективних заходів є важливим елементом нашого розвитку та національної стійкості. Продовжуємо разом з партнерами впроваджувати найкращі практики Євросоюзу щодо розумного споживання та збереження енергії", – прокоментувала Ольга Стефанішина.

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