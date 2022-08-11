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На 11 серпня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 11 серпня з Донбасу до Львова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця".

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Також читайте: Із 8 серпня "Укрзалізниця" запускає додаткові приміські поїзди

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Укрзалізниця (6896) евакуація (2341)


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