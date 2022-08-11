УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11455 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 761 20

Литовські депутати запропонували позбавляти громадянства за підтримку агресорів

литва

Литовські депутати Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас і Андрюс Вишняускас підготували проєкт поправок до закону про громадянство, який передбачає введення можливості для позбавлення паспорта Литви іноземних громадян, які отримали його у винятковому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За інформацією агентства, громадянство забиратимуть у тих, хто своїми діями загрожує безпеці та інтересам Литви або підтримує державу, що загрожує Литві, її союзникам або іншим країнам.

Як зазначається, відповідний проєкт в насамперед стосується тих осіб, які підтримують Росію на тлі військової агресії проти України.

"Існує шість випадків втрати громадянства в Литві, але серед них немає такого, який створив би механізм втрати громадянства після його набуття у винятковому порядку, в той час, як також бувши громадянином іншої держави, якщо особа підтримує держави-агресори і тим самим становить загрозу для Литви, регіону і для безпеки союзників", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

При цьому, за інформацією видання, приводом для створення поправок став інцидент з фігуристами Маргаритою Дробязко і Повіласом Ванагасом, які виступили в шоу в Сочі. Участь артистів у заході спровокувало скандал в Литві і в Україні, в результаті якого у Вільнюсі почали активно обговорювати можливість позбавлення Дробязко, яка переїхала до Литви з Москви після розпаду СРСР, литовського громадянства.

Читайте: Єрмак позбавив громадянства Корбана, використовуючи нашу 30-хвилинну зустріч як привід, - Спартц

Автор: 

агресія (1195) громадянство (1077) Литва (2444) росія (65949)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
У нас зелене на таке не піде, бо тоді весь офіс, 95% ради , всі судді й т.д майже вся влада підпаде під дію цього закону
показати весь коментар
11.08.2022 07:35 Відповісти
+14
І нам таке треба !!!!!!!!
показати весь коментар
11.08.2022 07:38 Відповісти
+9
А у нас сєпарня спокійно живе в Україні і допомагає ворогу ...
показати весь коментар
11.08.2022 07:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас зелене на таке не піде, бо тоді весь офіс, 95% ради , всі судді й т.д майже вся влада підпаде під дію цього закону
показати весь коментар
11.08.2022 07:35 Відповісти
Хто ж тоді нами керувати буде?😯
показати весь коментар
11.08.2022 07:53 Відповісти
І нам таке треба !!!!!!!!
показати весь коментар
11.08.2022 07:38 Відповісти
А у нас сєпарня спокійно живе в Україні і допомагає ворогу ...
показати весь коментар
11.08.2022 07:41 Відповісти
Гарний приклад для Української влади, і робити це зараз, якщо є воля.
Втік за кордон під час воєнного стану на тривалий період, позбавляєшся громадянства, якщо не має можливості притягнути до кримінальної відповідальності, з конфіскацією майна.
показати весь коментар
11.08.2022 07:46 Відповісти
А при чому«втік за кордон»?
Он у Київі таксиста образили,назвали нацистом за те,що зауваження зробив за антиукраїнські викрики,чому таких людей не ізолюють?
показати весь коментар
11.08.2022 08:16 Відповісти
Литовці незгіневі. В радянські часи були такими ж. Нарід - кремінь. А ми дуже толерантні до проходимців і чужинців, - хай їм грець!
показати весь коментар
11.08.2022 07:47 Відповісти
Коли у нас таке буде?
показати весь коментар
11.08.2022 08:11 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 08:15 Відповісти
Чого українські депутати чекають? Не мають розуму,так нехай беруть приклад з Литви!!!
показати весь коментар
11.08.2022 08:21 Відповісти
Вони самі себе громадянства не позбавлять)
показати весь коментар
11.08.2022 08:45 Відповісти
они встретятся с реальностью такого количества предателей, что половина населения не заслужила гражданства Украины.
показати весь коментар
11.08.2022 10:45 Відповісти
якби вся європа позбавляла громадянства за підтримку війни то москальня сиділа б там миші,
а не робили б паради за 100 євро з прапором параши
показати весь коментар
11.08.2022 08:42 Відповісти
Треба так робити по всьому цивілізованому світу, бо Путін планує використати це ватне стадо, коли піде в наступ на цивілізацію. Вони будуть влаштовувати "бронзові ночі", "жовті жилети" та "взятіє Бєлого дома" по всій Європі, та й не тільки там.
показати весь коментар
11.08.2022 09:10 Відповісти
Нам би таких депутатів.
показати весь коментар
11.08.2022 09:23 Відповісти
Эта небольшая по территории страна Литва имеет право называться великой за свою смелость. Тоже можно сказать про Латвию, Эстонию и Польшу.
показати весь коментар
11.08.2022 10:05 Відповісти
А Грузия заняла полностью предательскую позицию.
показати весь коментар
11.08.2022 10:06 Відповісти
что мешает в Украине это сделать, ведь война не в Литве ? Почему эту тему не подымают или петицию 25000 голосов?
показати весь коментар
11.08.2022 10:43 Відповісти
 
 