Литовські депутати запропонували позбавляти громадянства за підтримку агресорів

Литовські депутати Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас і Андрюс Вишняускас підготували проєкт поправок до закону про громадянство, який передбачає введення можливості для позбавлення паспорта Литви іноземних громадян, які отримали його у винятковому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За інформацією агентства, громадянство забиратимуть у тих, хто своїми діями загрожує безпеці та інтересам Литви або підтримує державу, що загрожує Литві, її союзникам або іншим країнам.

Як зазначається, відповідний проєкт в насамперед стосується тих осіб, які підтримують Росію на тлі військової агресії проти України.

"Існує шість випадків втрати громадянства в Литві, але серед них немає такого, який створив би механізм втрати громадянства після його набуття у винятковому порядку, в той час, як також бувши громадянином іншої держави, якщо особа підтримує держави-агресори і тим самим становить загрозу для Литви, регіону і для безпеки союзників", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

При цьому, за інформацією видання, приводом для створення поправок став інцидент з фігуристами Маргаритою Дробязко і Повіласом Ванагасом, які виступили в шоу в Сочі. Участь артистів у заході спровокувало скандал в Литві і в Україні, в результаті якого у Вільнюсі почали активно обговорювати можливість позбавлення Дробязко, яка переїхала до Литви з Москви після розпаду СРСР, литовського громадянства.

Читайте: Єрмак позбавив громадянства Корбана, використовуючи нашу 30-хвилинну зустріч як привід, - Спартц