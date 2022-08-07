Єрмак позбавив громадянства Корбана, використовуючи нашу 30-хвилинну зустріч як привід, - Спартц

Конгресвумен Вікторія Спартц вважає, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак використав її 30-хвилинну зустріч з головою штабу оборони Дніпра Геннадієм Корбаном аби позбавити останнього громадянства України.

Про це конгресвумен Вікторія Спартц написала в своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Цікаво як Андрій Єрмак позбавив громадянства Корбана (відповідального за оборону Дніпра – великого міста Східної України) через секретний наказ і заборонив в’їзд – використовуючи нашу 30-хвилинну зустріч як привід; також прив’язує до мене інших людей, яких я ніколи не бачила", - заявила Спартц.

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