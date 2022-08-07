Ермак лишил гражданства Корбана, используя нашу 30-минутную встречу в качестве повода, - Спартц

Конгрессвумен Виктория Спартц считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак использовал ее 30-минутную встречу с главой штаба обороны Днепра Геннадием Корбаном, чтобы лишить последнего гражданства Украины.

Об этом конгрессвумен Виктория Спартц написала в своем аккаунте в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Интересно как Андрей Ермак лишил гражданства Корбана (ответственного за оборону Днепра – большого города Востока Украины) из-за секретного приказа и запретил въезд, используя нашу 30-минутную встречу как повод; также привязывает ко мне других людей, которых я никогда не видела", – написала Спартц.

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