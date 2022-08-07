Ермак лишил гражданства Корбана, используя нашу 30-минутную встречу в качестве повода, - Спартц
Конгрессвумен Виктория Спартц считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак использовал ее 30-минутную встречу с главой штаба обороны Днепра Геннадием Корбаном, чтобы лишить последнего гражданства Украины.
Об этом конгрессвумен Виктория Спартц написала в своем аккаунте в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Интересно как Андрей Ермак лишил гражданства Корбана (ответственного за оборону Днепра – большого города Востока Украины) из-за секретного приказа и запретил въезд, используя нашу 30-минутную встречу как повод; также привязывает ко мне других людей, которых я никогда не видела", – написала Спартц.
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До 5 років жила з батьками і зі своїми дідусем Михайлом Микитовичем та бабусею Любов'ю Олександрівною Сорокалітами в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Носівці . Потім батьки - Анатолій та Світлана (уроджена Сороколіт) Кульгейки переїхали в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2 Чернігів , де Вікторія закінчила з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C золотою медаллю Ліцей № 15
Вищу освіту здобула в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Київському національному економічному університеті та має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC#%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B9%C2%BB_%D1%96_%C2%AB%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%C2%BB_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8 диплом із відзнакою
у 2006 році стала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90 громадянкою США , здобула диплом магістра з професійної бухгалтерії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B8 університету Індіани в Індіанаполісі , залишилася там викладати.
Працювала в бізнесі та державних установах - аж до посади головного посадовця з фінансів Служби прокурора Індіани. Після обрання до https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Сенату штату Індіана (у вересні 2017 року) пішла з посади - щоб уникнути конфлікту інтересів. Також є головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республіканської партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0) округу Гамільтон .
На початку березня 2022 року будинок, де мешкала її 95-річна бабуся, постраждав від російських бомбардувань
Правнучка Олександра Івановича Гейка (1910-1943), командира партизанського взводу з'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%83 «За Батьківщину» , а, напередодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни - голови Носівської сільради, який героїчно загинув, рятуючи пораненого побратима
Есть и такое мнение,его можно,что умножить на100,что поделить,но оно есть.