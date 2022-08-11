Зеленський нагородив 244 захисників України, 21 із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями 244 захисників України. Із них 21 воїна - посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Український лідер зазначив, що підписав відповідний указ про присвоєння державних нагород учасникам бойових дій увечері 10 серпня.

"Українці мають завжди пам'ятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Окупанти нічого не захоплювали без спротиву наших героїв з 24 лютого і нічого не зможуть зберегти. Ми все звільнимо", - додав Зеленський.

До слова, раніше він інформував про те, що від початку повномасштабного вторгнення загалом нагородив уже понад 26 тис. українських воїнів.

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