Зеленський нагородив майже 200 захисників України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 182 українських захисників.

Про це глава держави сказав 9 серпня у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших захисників. 182 учасники бойових дій відзначені державними нагородами", - сказав президент.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення загалом нагороджено вже понад 26 тисяч українських воїнів.

"Я дякую кожному та кожній, хто захищає Україну. Вічна слава усім, хто воює за свободу", - підсумував Зеленський.

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