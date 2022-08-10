Зеленский наградил около 200 защитников Украины

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 182 украинских защитника.

Об этом глава государства сказал 9 августа в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подписал сегодня новый указ о награждении наших защитников. 182 участника боевых действий отмечены государственными наградами", - сказал президент.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в целом награждено уже более 26 тысяч украинских воинов.

"Я благодарю каждого и каждою, кто защищает Украину. Вечная слава всем, кто воюет за свободу", - подытожил Зеленский.

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