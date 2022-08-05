Президент Владимир Зеленский учредил награду "За оборону Украины".

Соответствующий указ №559/2022 "Об отличии Президента Украины "За оборону Украины" от 5 августа обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно пункту 25 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4 и 12 Закона Украины "О государственных наградах Украины" постановляю: учредить знак отличия Президента Украины "За оборону Украины"", - говорится в документе.

Также этим указом утверждаются положения о награде Президента "За оборону Украины", рисунки отличия Президента "За оборону Украины", образцы бланков Диплома к отличию Президента "За оборону Украины".

Читайте: Зеленский наградил 192 военнослужащих, 18 из них – посмертно

Указом Президент постановил наградить отличием "За оборону Украины" военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управление государственной охраны Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, сотрудников разведывательных органов, прокуроров, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, уголовно-исполнительной службы, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, должностных лиц таможенных органов, работников Службы судебной охраны, членов добровольческих формирований территориальных общин, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, в осуществлении мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Также этим отличием согласно указу будут награждены работники центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались непосредственно к выполнению задач по обеспечению осуществления мероприятий по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины, проявили при этом самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины и лиц, осуществлявших волонтерскую деятельность или иным образом активно способствовавших выполнению задач, связанных с обеспечением осуществления мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Кабинету Министров поручено вместе с Государственным управлением делами обеспечить с участием Национального банка Украины изготовление награды Президента "За оборону Украины", бланков дипломов и футляров к ней и решить в установленном порядке вопрос о финансовом обеспечении соответствующих мер.

Смотрите: Зеленский отметил наградами нацгвардейцев, пограничников и спасателей. СПИСОК

Документ вступает в силу дня опубликования.

В Положении отличие отмечается, что отличием могут быть награждены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

Награждение отличием может быть произведено посмертно.