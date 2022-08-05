РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5354 посетителя онлайн
Новости Война
5 594 33

Зеленский учредил награду "За оборону Украины"

зеленський

Президент Владимир Зеленский учредил награду "За оборону Украины".

Соответствующий указ №559/2022 "Об отличии Президента Украины "За оборону Украины" от 5 августа обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно пункту 25 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4 и 12 Закона Украины "О государственных наградах Украины" постановляю: учредить знак отличия Президента Украины "За оборону Украины"", - говорится в документе.

Также этим указом утверждаются положения о награде Президента "За оборону Украины", рисунки отличия Президента "За оборону Украины", образцы бланков Диплома к отличию Президента "За оборону Украины".

Читайте: Зеленский наградил 192 военнослужащих, 18 из них – посмертно

Указом Президент постановил наградить отличием "За оборону Украины" военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управление государственной охраны Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, сотрудников разведывательных органов, прокуроров, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, уголовно-исполнительной службы, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, должностных лиц таможенных органов, работников Службы судебной охраны, членов добровольческих формирований территориальных общин, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, в осуществлении мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Также этим отличием согласно указу будут награждены работники центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались непосредственно к выполнению задач по обеспечению осуществления мероприятий по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины, проявили при этом самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины и лиц, осуществлявших волонтерскую деятельность или иным образом активно способствовавших выполнению задач, связанных с обеспечением осуществления мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Кабинету Министров поручено вместе с Государственным управлением делами обеспечить с участием Национального банка Украины изготовление награды Президента "За оборону Украины", бланков дипломов и футляров к ней и решить в установленном порядке вопрос о финансовом обеспечении соответствующих мер.

Смотрите: Зеленский отметил наградами нацгвардейцев, пограничников и спасателей. СПИСОК

Документ вступает в силу дня опубликования.

В Положении отличие отмечается, что отличием могут быть награждены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

Награждение отличием может быть произведено посмертно.

Зеленский Владимир (21714) награда (1845)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
05.08.2022 22:51 Ответить
+9
Первые кавалеры- Дерьмак, Баканов, Лысый...
показать весь комментарий
05.08.2022 22:51 Ответить
+9
Ну, і заодно, внутрішнім наказом з грифом "цілком таємно, тільки для особистого користування" встановити відзнаки: "За своєчасне розмінування об'єкта", "За здачу півдня", "За виведення в полон азовців", "За приховану пропаганду московських наративів і формування образу "хароших рускіх"...
Цим відзнаками можна буде нагородити цілий полк ублюдків.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КОТЛЕТА - ты лучший!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 22:44 Ответить
Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев // №286 - Юрий Швец
показать весь комментарий
05.08.2022 22:59 Ответить
неуважаемый пане президент. такой цацки достойны ВСЕ граждане Украины, находящиеся на территории страны с первого дня войны.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:49 Ответить
та ти шо..
показать весь комментарий
06.08.2022 00:05 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 22:51 Ответить
Зеля нагородив гоя, а равинів ігнорує)
показать весь комментарий
05.08.2022 22:57 Ответить
Первые кавалеры- Дерьмак, Баканов, Лысый...
показать весь комментарий
05.08.2022 22:51 Ответить
Буданов, Гогилашвили, Верещук, Безуглая, Татаров, Боря Дерьмак, Коля Каклета
показать весь комментарий
05.08.2022 23:01 Ответить
Якось швидко заглохла новина про затримання зама буданова за роботу на кацапію. Її швидко забили трешем (і ми тут обговорюємо про нові медальки).
Не бачу реакції головного редактора ЦН!
А це, між тим, головна новина сьогодняшнього дня.
Виходить, все, що робило ГУР МО, відразу ж зливалось москалям.
Взагалі цікава картина намалювалась: зам.баканова - зрадник, зам.буданова - зрадник.
А ми скирдуєм...
показать весь комментарий
05.08.2022 23:20 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 23:04 Ответить
за оборону України...
а дійсно, кожен хто боронить Україну з 2014 року повинен мати таку відзнаку...
а ті, хто в цей час виступав або працював в мацквє, данбасе чи криму... ті мусять отримати.. хоча б копняка !
показать весь комментарий
05.08.2022 22:54 Ответить
Єрмак,Татаров,Портнов,Бойко,Шуфрич, Коломойський,Тищенко,Куницький,Бужанський, Трухін,Дубінський,Арахамія,Гогіашвілі і тд і тп. Хто об'єднує всю цю падаль і хто їх прикриває?
показать весь комментарий
05.08.2022 22:56 Ответить
Ну, і заодно, внутрішнім наказом з грифом "цілком таємно, тільки для особистого користування" встановити відзнаки: "За своєчасне розмінування об'єкта", "За здачу півдня", "За виведення в полон азовців", "За приховану пропаганду московських наративів і формування образу "хароших рускіх"...
Цим відзнаками можна буде нагородити цілий полк ублюдків.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:58 Ответить
Це зайве, бо для цих героїв у ФСБ є свої відзнаки.
От Баканов вже пішов на заслужену пенсію, а від ФСБ вона буде точно перевищувати наш прожитковий мінімум.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:31 Ответить
Першу медаль Лєнкє, за гламурну розкорячку...
показать весь комментарий
05.08.2022 23:08 Ответить
Відзнаку №1 найвеличнішому Шоневтіку.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:12 Ответить
покищоневтіку..
показать весь комментарий
05.08.2022 23:15 Ответить
які потвори..а надзвичайники, лікарі, будівельники, комбайнери, машиністи..та реально дофіга..а партизан як?? до якого підприємства чи установи?? чи в класифікатор професій зміни проведуть?? реально дешевше перелік виключень скласти..
показать весь комментарий
05.08.2022 23:14 Ответить
*****, сколько лайна выплеснулось здесь ((( . Эта награда, не знаю кто ее предложил учредить, на самом деле замечательная вещь. Ей должны будут награждены все военнослужащие ВСУ, все те труженники войны, на чьих плечах ее только и удасться закончить. Все тихие работяги, кто не был на виду у командира и не был представлен ни к какой другой награде, но без чьего участия деятельность подразделения была бы невозможна или не эффективна, те кто вкалывает круглые сутки в рембатах, те кто вывозит раненых с опорников, те кто доставляет ракеты из Польши и сгружает их в 70 км от линии фронта, те кто мантулят на железных дорогах в Карпатах, приводя их в порядок после обстрелов казламордых, короче те, о ком мы вообще никогда не узнаем. Надеюсь только диванных ******** этот знак обойдет стороной.
показать весь комментарий
06.08.2022 00:03 Ответить
как раз таки награды находят диванных звиздунов типа Арестовича , те кого вы перечислили остаются в тени.
показать весь комментарий
06.08.2022 00:18 Ответить
Да вы правы, но на жаль это не действует так в стране Украимна((((
показать весь комментарий
06.08.2022 06:24 Ответить
надо еще одну "за лучший видосик."
показать весь комментарий
06.08.2022 00:15 Ответить
Державна нагорода - це не почтова марка, не ювілейна монета, не сувенір на пам'ять.
Повинна мати унікальну цінність, нею потрібно пишатись.
показать весь комментарий
06.08.2022 00:17 Ответить
Встанови, ******, відзнаку "За Велике Крадійництво" вагою кілограмів 10 і повісь собі і своїм холуям тупим на шию. І носіть до скону!
показать весь комментарий
06.08.2022 00:47 Ответить
Видно, із архівів совка дістали, методичку про нагороди.
показать весь комментарий
06.08.2022 01:06 Ответить
Корбан был награжден Орденом Мужества (2014) и медалью ,, За содействие ВСУ,, (май 2022) - это не помешало Власти лишить его гражданства, воспользовавшись его командировкой в Европу!?
показать весь комментарий
06.08.2022 02:59 Ответить
А про виробництво озброєння коли буде цидулка.
показать весь комментарий
06.08.2022 08:18 Ответить
и понесется душа в рай))) сейчас повылазят "герои тыла ", к власти причастны. Ну как себя любимых обделишь))) . Как то противно... Где вы бы были если бы не простые люди... Впрочем предсказуемо- сдали бы все как Юг...
показать весь комментарий
06.08.2022 08:19 Ответить
Жду когда настанет мир в Украине и очень жду когда рожа Зеленского исчезнет из ленты новостей, невозможно уже терпеть этого лицемерного Иуду.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:55 Ответить
 
 