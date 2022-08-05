УКР
5 594 33

Зеленський встановив відзнаку "За оборону України"

зеленський

Президент Володимир Зеленський встановив відзнаку "За оборону України".

Відповідний указ №559/2022 "Про відзнаку Президента України "За оборону України" від 5 серпня оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4 і 12 Закону України "Про державні нагороди України" постановляю: установити відзнаку Президента України "За оборону України"", - ідеться в документі.

Також вказаним указом затверджуються положення про відзнаку Президента "За оборону України", малюнки відзнаки Президента "За оборону України", зразки бланків Диплома до відзнаки Президента "За оборону України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно

Указом Президент постановив нагородити відзнакою "За оборону України" військовослужбовців та працівників Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, співробітників розвідувальних органів, прокурорів, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, кримінально-виконавчої служби, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, посадових осіб митних органів, працівників Служби судової охорони, членів добровольчих формувань територіальних громад, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України.

Також цією відзнакою, згідно з указом, будуть нагородженні працівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які залучалися безпосередньо до виконання завдань із забезпечення здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, виявили при цьому самовідданість та зробили значний особистий внесок у зміцнення оборони України та осіб, які здійснювали волонтерську діяльність або іншим чином активно сприяли виконанню завдань, пов'язаних із забезпеченням здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України.

Кабінету Міністрів доручено разом із Державним управлінням справами забезпечити за участю Національного банку України виготовлення відзнаки Президента "За оборону України", бланків дипломів та футлярів до неї та вирішити в установленому порядку питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого. ФОТО

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

У Положенні про відзнаку зазначається, що відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Нагородження відзнакою може бути проведено посмертно.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) нагорода (1307)
Топ коментарі
+10
05.08.2022 22:51 Відповісти
+9
Первые кавалеры- Дерьмак, Баканов, Лысый...
05.08.2022 22:51 Відповісти
+9
Ну, і заодно, внутрішнім наказом з грифом "цілком таємно, тільки для особистого користування" встановити відзнаки: "За своєчасне розмінування об'єкта", "За здачу півдня", "За виведення в полон азовців", "За приховану пропаганду московських наративів і формування образу "хароших рускіх"...
Цим відзнаками можна буде нагородити цілий полк ублюдків.
05.08.2022 22:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КОТЛЕТА - ты лучший!!!
05.08.2022 22:44 Відповісти
Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев // №286 - Юрий Швец
05.08.2022 22:59 Відповісти
неуважаемый пане президент. такой цацки достойны ВСЕ граждане Украины, находящиеся на территории страны с первого дня войны.
05.08.2022 22:49 Відповісти
та ти шо..
06.08.2022 00:05 Відповісти
05.08.2022 22:51 Відповісти
Зеля нагородив гоя, а равинів ігнорує)
05.08.2022 22:57 Відповісти
Первые кавалеры- Дерьмак, Баканов, Лысый...
05.08.2022 22:51 Відповісти
Буданов, Гогилашвили, Верещук, Безуглая, Татаров, Боря Дерьмак, Коля Каклета
05.08.2022 23:01 Відповісти
Якось швидко заглохла новина про затримання зама буданова за роботу на кацапію. Її швидко забили трешем (і ми тут обговорюємо про нові медальки).
Не бачу реакції головного редактора ЦН!
А це, між тим, головна новина сьогодняшнього дня.
Виходить, все, що робило ГУР МО, відразу ж зливалось москалям.
Взагалі цікава картина намалювалась: зам.баканова - зрадник, зам.буданова - зрадник.
А ми скирдуєм...
05.08.2022 23:20 Відповісти
05.08.2022 23:04 Відповісти
за оборону України...
а дійсно, кожен хто боронить Україну з 2014 року повинен мати таку відзнаку...
а ті, хто в цей час виступав або працював в мацквє, данбасе чи криму... ті мусять отримати.. хоча б копняка !
05.08.2022 22:54 Відповісти
Єрмак,Татаров,Портнов,Бойко,Шуфрич, Коломойський,Тищенко,Куницький,Бужанський, Трухін,Дубінський,Арахамія,Гогіашвілі і тд і тп. Хто об'єднує всю цю падаль і хто їх прикриває?
05.08.2022 22:56 Відповісти
Ну, і заодно, внутрішнім наказом з грифом "цілком таємно, тільки для особистого користування" встановити відзнаки: "За своєчасне розмінування об'єкта", "За здачу півдня", "За виведення в полон азовців", "За приховану пропаганду московських наративів і формування образу "хароших рускіх"...
Цим відзнаками можна буде нагородити цілий полк ублюдків.
05.08.2022 22:58 Відповісти
Це зайве, бо для цих героїв у ФСБ є свої відзнаки.
От Баканов вже пішов на заслужену пенсію, а від ФСБ вона буде точно перевищувати наш прожитковий мінімум.
05.08.2022 23:31 Відповісти
Першу медаль Лєнкє, за гламурну розкорячку...
05.08.2022 23:08 Відповісти
Відзнаку №1 найвеличнішому Шоневтіку.
05.08.2022 23:12 Відповісти
покищоневтіку..
05.08.2022 23:15 Відповісти
які потвори..а надзвичайники, лікарі, будівельники, комбайнери, машиністи..та реально дофіга..а партизан як?? до якого підприємства чи установи?? чи в класифікатор професій зміни проведуть?? реально дешевше перелік виключень скласти..
05.08.2022 23:14 Відповісти
*****, сколько лайна выплеснулось здесь ((( . Эта награда, не знаю кто ее предложил учредить, на самом деле замечательная вещь. Ей должны будут награждены все военнослужащие ВСУ, все те труженники войны, на чьих плечах ее только и удасться закончить. Все тихие работяги, кто не был на виду у командира и не был представлен ни к какой другой награде, но без чьего участия деятельность подразделения была бы невозможна или не эффективна, те кто вкалывает круглые сутки в рембатах, те кто вывозит раненых с опорников, те кто доставляет ракеты из Польши и сгружает их в 70 км от линии фронта, те кто мантулят на железных дорогах в Карпатах, приводя их в порядок после обстрелов казламордых, короче те, о ком мы вообще никогда не узнаем. Надеюсь только диванных ******** этот знак обойдет стороной.
06.08.2022 00:03 Відповісти
как раз таки награды находят диванных звиздунов типа Арестовича , те кого вы перечислили остаются в тени.
06.08.2022 00:18 Відповісти
Да вы правы, но на жаль это не действует так в стране Украимна((((
06.08.2022 06:24 Відповісти
надо еще одну "за лучший видосик."
06.08.2022 00:15 Відповісти
Державна нагорода - це не почтова марка, не ювілейна монета, не сувенір на пам'ять.
Повинна мати унікальну цінність, нею потрібно пишатись.
06.08.2022 00:17 Відповісти
Встанови, ******, відзнаку "За Велике Крадійництво" вагою кілограмів 10 і повісь собі і своїм холуям тупим на шию. І носіть до скону!
06.08.2022 00:47 Відповісти
Видно, із архівів совка дістали, методичку про нагороди.
06.08.2022 01:06 Відповісти
Корбан был награжден Орденом Мужества (2014) и медалью ,, За содействие ВСУ,, (май 2022) - это не помешало Власти лишить его гражданства, воспользовавшись его командировкой в Европу!?
06.08.2022 02:59 Відповісти
А про виробництво озброєння коли буде цидулка.
06.08.2022 08:18 Відповісти
и понесется душа в рай))) сейчас повылазят "герои тыла ", к власти причастны. Ну как себя любимых обделишь))) . Как то противно... Где вы бы были если бы не простые люди... Впрочем предсказуемо- сдали бы все как Юг...
06.08.2022 08:19 Відповісти
Жду когда настанет мир в Украине и очень жду когда рожа Зеленского исчезнет из ленты новостей, невозможно уже терпеть этого лицемерного Иуду.
06.08.2022 12:55 Відповісти
 
 