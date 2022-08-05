Президент Володимир Зеленський встановив відзнаку "За оборону України".

Відповідний указ №559/2022 "Про відзнаку Президента України "За оборону України" від 5 серпня оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4 і 12 Закону України "Про державні нагороди України" постановляю: установити відзнаку Президента України "За оборону України"", - ідеться в документі.

Також вказаним указом затверджуються положення про відзнаку Президента "За оборону України", малюнки відзнаки Президента "За оборону України", зразки бланків Диплома до відзнаки Президента "За оборону України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно

Указом Президент постановив нагородити відзнакою "За оборону України" військовослужбовців та працівників Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, співробітників розвідувальних органів, прокурорів, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, кримінально-виконавчої служби, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, посадових осіб митних органів, працівників Служби судової охорони, членів добровольчих формувань територіальних громад, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України.

Також цією відзнакою, згідно з указом, будуть нагородженні працівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які залучалися безпосередньо до виконання завдань із забезпечення здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, виявили при цьому самовідданість та зробили значний особистий внесок у зміцнення оборони України та осіб, які здійснювали волонтерську діяльність або іншим чином активно сприяли виконанню завдань, пов'язаних із забезпеченням здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України.

Кабінету Міністрів доручено разом із Державним управлінням справами забезпечити за участю Національного банку України виготовлення відзнаки Президента "За оборону України", бланків дипломів та футлярів до неї та вирішити в установленому порядку питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого. ФОТО

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

У Положенні про відзнаку зазначається, що відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Нагородження відзнакою може бути проведено посмертно.