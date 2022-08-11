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Новини
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США підвищать військову активність в Балтії для захисту від Росії

остін,ллойд

США перекинуть до країн Балтії додаткові війська, якщо це буде необхідно для захисту від будь-якої можливої загрози з боку Росії.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Остін також оголосив про додаткові навчання, які США планують провести з Латвією, Литвою та Естонією.

Міністр оборони США перебуває з першим в історії дводенним візитом у Латвії. В ході візиту він неодноразово підкреслював, що США віддані справі надання допомоги країнам регіону в самозахисті.

Раніше в ході пресконференції в Литві глава Пентагону заявив, що НАТО не прагне до конфронтації, однак нагадав Росії про п'яту статтю Альянсу, в якій йдеться, що напад на одного союзника НАТО означає атаку на всіх.

Також читайте: США надаватимуть Україні військову допомогу "стільки, скільки буде потрібно", - Пентагон

Автор: 

Латвія (1360) Литва (2444) Пентагон (1436) росія (65949) США (23348) Естонія (1642) Остін Ллойд (521)


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А могли б і ми бути з ними. Але влада 30 років займалася собою "коханою"!
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11.08.2022 09:28 Відповісти
так вирішив наріт!
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11.08.2022 10:04 Відповісти
 
 