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Новини Війна
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Переговори з РФ можливі лише за участю партнерів України, - Резніков

переговори

Переговори з Росією можливі лише за умови, що за столом будуть партнери України.

Про це в інтерв'ю УП заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"В разі проведення "референдумів", ні про які переговори ми не будемо говорити. Оскільки переговорів немає, то давати оцінку якійсь переговорній позиції немає сенсу. Але я хочу вам сказати, що шанс для переговорів із росіянами можливий лише за умови, якщо за столом сидять наші партнери", - пояснив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, вести розмову з росіянами й отримати "Мінськ-3" немає жодного сенсу.

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Автор: 

Резніков Олексій (1446) переговори з Росією (1270)


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Топ коментарі
+14
Дибіл. Ніяких переговорів.
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11.08.2022 10:40 Відповісти
+14
США, Великобритания и Польша и то после того когда выкинут последний труп касапского скота из Украины.
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11.08.2022 10:43 Відповісти
+11
В разі проведення "референдумів", ні про які переговори ми не будемо говорити. -це вже було де-кілька разів і знову "будемо говорити" продажні шкіри
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11.08.2022 10:40 Відповісти
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В разі проведення "референдумів", ні про які переговори ми не будемо говорити. -це вже було де-кілька разів і знову "будемо говорити" продажні шкіри
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11.08.2022 10:40 Відповісти
Шкури, а не "шкіри".
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11.08.2022 10:48 Відповісти
Дибіл. Ніяких переговорів.
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11.08.2022 10:40 Відповісти
США, Великобритания и Польша и то после того когда выкинут последний труп касапского скота из Украины.
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11.08.2022 10:43 Відповісти
Чому після кожного інтерв'юРєзнікова мені здається ,що людина не на своєму місці?
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11.08.2022 10:44 Відповісти
Тому що можливо так є .....
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11.08.2022 11:25 Відповісти
Верните состав Будапештского меморандума- США И БРИТАНИЯ
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11.08.2022 10:45 Відповісти
Не переговори, а капітуляція рашки перед антипутлеровською коаліцією в українській Ялті


Путлєр так хотів Ялти-2....
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11.08.2022 10:46 Відповісти
Хто вирвав Рєзнікова з контексту, і викинув сюди, на ЦЕНЗОР?
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11.08.2022 10:49 Відповісти
А нαχερ βзагалі перемовини ? Ми чогось досягли? Чи це щоб показати українцям, що в нашій країні вирішуємо не ми, а жиди?
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11.08.2022 10:51 Відповісти
А з нашого боку переговорками будуть подоляк і арахамія! Спасибі, але не треба!
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11.08.2022 10:57 Відповісти
Народная мудрость - хочешь поболтаться на столбе , начинай разговоры о переговорах .
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11.08.2022 11:06 Відповісти
переговори з кацапами можливі тільки після того як вони відійдуть на кордони 1991 року
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11.08.2022 11:09 Відповісти
При участі партнерів, але без німців і французів, які проявили себе як союзники і лобісти москалів...
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11.08.2022 11:18 Відповісти
О почалося то переговоры , то к Зиме надо закончить . Переговоры , возможны , когда Орки о них будут просить, после деоккупации всех территорий .
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11.08.2022 11:44 Відповісти
Задовбали вже цими перемовинами.
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11.08.2022 12:44 Відповісти
 
 