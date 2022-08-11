Переговори з РФ можливі лише за участю партнерів України, - Резніков

Переговори з Росією можливі лише за умови, що за столом будуть партнери України.

Про це в інтерв'ю УП заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"В разі проведення "референдумів", ні про які переговори ми не будемо говорити. Оскільки переговорів немає, то давати оцінку якійсь переговорній позиції немає сенсу. Але я хочу вам сказати, що шанс для переговорів із росіянами можливий лише за умови, якщо за столом сидять наші партнери", - пояснив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, вести розмову з росіянами й отримати "Мінськ-3" немає жодного сенсу.

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