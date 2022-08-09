Ердоган поскаржився на "тих, хто виступає за продовження війни" в Україні

Туреччина виступає за діалог щодо України та докладає зусилля для зниження напруження в регіоні. Але "знайшлися ті, хто виступив за продовження війни".

Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на конференції турецьких послів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Anadolu.

"На жаль, нам не вдалося зберегти позитивну атмосферу та наблизити припинення кровопролиття. Знайшлися ті, хто виступив за продовження війни", - сказав він.

При цьому президент Туреччини не уточнив, кого має на увазі.

"Одних заяв про готовність до миру недостатньо. Світ може бути досягнутий лише шляхом відповідального підходу до того, що відбувається", - додав він.

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Конференція турецьких послів відбувається в Анкарі. Вона має назву "Мудра й доброзичлива турецька дипломатія: у 2023 і надалі", серед її тем зокрема - зусилля турецької дипломатії з припинення вогню між РФ та Україною та тема "зернового коридору".

Нагадаємо, Україна заявила про неможливість перемовин з Росією після того, як у квітні стало відомо про звірства росіян в окупованих населених пунктах Київщини. Україна не раз наголошувала, що заяви РФ про нібито готовність до мирних переговорів - це лише димова завіса , а насправді Москва продовжує стягувати на український південь резерви.

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Кремль вимагає, щоб підписана в результаті мирних переговорів угода фіксувала нейтральність та "територіальні реалії, що склалися" . Україна наголошує, що режим припинення вогню може бути запроваджений лише в разі створення зрозумілої архітектури безпеки.