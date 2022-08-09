УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11373 відвідувача онлайн
Новини Війна
25 951 105

Ердоган поскаржився на "тих, хто виступає за продовження війни" в Україні

ердоган,путін

Туреччина виступає за діалог щодо України та докладає зусилля для зниження напруження в регіоні. Але "знайшлися ті, хто виступив за продовження війни".

Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на конференції турецьких послів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Anadolu.

"На жаль, нам не вдалося зберегти позитивну атмосферу та наблизити припинення кровопролиття. Знайшлися ті, хто виступив за продовження війни", - сказав він.

При цьому президент Туреччини не уточнив, кого має на увазі.

"Одних заяв про готовність до миру недостатньо. Світ може бути досягнутий лише шляхом відповідального підходу до того, що відбувається", - додав він.

Читайте: Захід занепокоєний поглибленням зв'язків Туреччини з Росією, - FT

Конференція турецьких послів відбувається в Анкарі. Вона має назву "Мудра й доброзичлива турецька дипломатія: у 2023 і надалі", серед її тем зокрема - зусилля турецької дипломатії з припинення вогню між РФ та Україною та тема "зернового коридору".

Нагадаємо, Україна заявила про неможливість перемовин з Росією після того, як у квітні стало відомо про звірства росіян в окупованих населених пунктах Київщини. Україна не раз наголошувала, що заяви РФ про нібито готовність до мирних переговорів - це лише димова завіса , а насправді Москва продовжує стягувати на український південь резерви.

Також читайте: Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

Кремль вимагає, щоб підписана в результаті мирних переговорів угода фіксувала нейтральність та "територіальні реалії, що склалися" . Україна наголошує, що режим припинення вогню може бути запроваджений лише в разі створення зрозумілої архітектури безпеки.

Автор: 

Туреччина (3614) Ердоган Реджеп Таїп (949) переговори з Росією (1251)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
Ідіот, ти ж сам і провокуєш продовження війни і окупації
показати весь коментар
09.08.2022 10:31
+42
діалог може бути тільки після звільнення усих територій
показати весь коментар
09.08.2022 10:32
+42
И что, по мнению Ердогана, ****** вернет окуупированные територии и заплатит репарации и контрибуции? Если нет то нас такой вариант не устраивает
показати весь коментар
09.08.2022 10:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну таки да.....
рашка не хочет мира......
Покаялась.... Ушла бы с Украины вкл Крым..... Выплатила возмещение и компенсации раненым и погибшим.... Выдала преступников....
И будет мир.....
показати весь коментар
09.08.2022 14:43 Відповісти
Граждане! Чего вы так возмущаетесь Эрдоганом? Восток дело тонкое, он никогда ничего прямо не скажет, такая у них дипломатия.
Вы смотрите на турецкие дела.
Байрактары передаются Украине, другое вооружение тоже.
А говорить он всегда будет витиевато и неопределённо
показати весь коментар
09.08.2022 14:44 Відповісти
Світ може бути досягнутий... Джерело:
*********
Який світ? Ви про шо? Це про якийсь інший світ, - чи не про потойбічний?

Знову пекельні борошна руцкоязичних редакторів сайту.
Коли ви вже почнете брати на роботу українців, які знають українську мову?
Невже це настільки важко, - знайти грамотних українців?
показати весь коментар
09.08.2022 15:21 Відповісти
ок, попроси Путіна просто піти додому і подивитися результат "тих, хто виступає за продовження війни"
показати весь коментар
09.08.2022 15:47 Відповісти
Ердогану варто пожити в Україні пару тижнів, особливо на сході країни. Тоді всякі "скарги" відпадуть самі собою.
показати весь коментар
14.08.2022 12:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 