Эрдоган пожаловался на "выступающих за продолжение войны" в Украине

Турция выступает за диалог по Украине и прилагает усилия для снижения напряжения в регионе. Но "нашлись те, кто выступил за продолжение войны".

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на конференции турецких послов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"К сожалению, нам не удалось сохранить позитивную атмосферу и приблизить прекращения кровопролития. Нашлись те, кто выступил за продолжение войны", – сказал он.

При этом президент Турции не уточнил, кого подразумевает.

"Одних заявлений о готовности к миру недостаточно. Мир может быть достигнут лишь путем ответственного подхода к происходящему", - добавил он.

Конференция турецких послов проходит в Анкаре. Она называется "Мудрая и доброжелательная турецкая дипломатия: в 2023 и последующем", среди ее тем в частности - усилия турецкой дипломатии по прекращению огня между РФ и Украиной и тема "зернового коридора".

Напомним, Украина заявила о невозможности переговоров с Россией после того, как в апреле стало известно о зверствах россиян в оккупированных населенных пунктах Киевщины. Украина не раз подчеркивала, что заявления РФ о якобы готовности к мирным переговорам – это лишь дымовой занавес, а на самом деле Москва продолжает стягивать на украинский юг резервы.

Кремль требует, чтобы подписанное в результате мирных переговоров соглашение фиксировало нейтральность и сложившиеся "территориальные реалии". Украина подчеркивает, что режим прекращения огня может быть введен только в случае создания понятной архитектуры безопасности.

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