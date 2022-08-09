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Новости Война
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Эрдоган пожаловался на "выступающих за продолжение войны" в Украине

ердоган,путін

Турция выступает за диалог по Украине и прилагает усилия для снижения напряжения в регионе. Но "нашлись те, кто выступил за продолжение войны".

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на конференции турецких послов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"К сожалению, нам не удалось сохранить позитивную атмосферу и приблизить прекращения кровопролития. Нашлись те, кто выступил за продолжение войны", – сказал он.

При этом президент Турции не уточнил, кого подразумевает.

"Одних заявлений о готовности к миру недостаточно. Мир может быть достигнут лишь путем ответственного подхода к происходящему", - добавил он.

Конференция турецких послов проходит в Анкаре. Она называется "Мудрая и доброжелательная турецкая дипломатия: в 2023 и последующем", среди ее тем в частности - усилия турецкой дипломатии по прекращению огня между РФ и Украиной и тема "зернового коридора".

Напомним, Украина заявила о невозможности переговоров с Россией после того, как в апреле стало известно о зверствах россиян в оккупированных населенных пунктах Киевщины. Украина не раз подчеркивала, что заявления РФ о якобы готовности к мирным переговорам – это лишь дымовой занавес, а на самом деле Москва продолжает стягивать на украинский юг резервы.

Кремль требует, чтобы подписанное в результате мирных переговоров соглашение фиксировало нейтральность и сложившиеся "территориальные реалии". Украина подчеркивает, что режим прекращения огня может быть введен только в случае создания понятной архитектуры безопасности.

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Автор: 

Турция (3480) Эрдоган Реджеп Тайип (913) переговоры с Россией (1122)


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Топ комментарии
+46
Ідіот, ти ж сам і провокуєш продовження війни і окупації
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09.08.2022 10:31
+42
діалог може бути тільки після звільнення усих територій
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09.08.2022 10:32
+42
И что, по мнению Ердогана, ****** вернет окуупированные територии и заплатит репарации и контрибуции? Если нет то нас такой вариант не устраивает
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09.08.2022 10:32
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Ну таки да.....
рашка не хочет мира......
Покаялась.... Ушла бы с Украины вкл Крым..... Выплатила возмещение и компенсации раненым и погибшим.... Выдала преступников....
И будет мир.....
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09.08.2022 14:43 Ответить
Граждане! Чего вы так возмущаетесь Эрдоганом? Восток дело тонкое, он никогда ничего прямо не скажет, такая у них дипломатия.
Вы смотрите на турецкие дела.
Байрактары передаются Украине, другое вооружение тоже.
А говорить он всегда будет витиевато и неопределённо
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09.08.2022 14:44 Ответить
Світ може бути досягнутий... Джерело:
*********
Який світ? Ви про шо? Це про якийсь інший світ, - чи не про потойбічний?

Знову пекельні борошна руцкоязичних редакторів сайту.
Коли ви вже почнете брати на роботу українців, які знають українську мову?
Невже це настільки важко, - знайти грамотних українців?
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09.08.2022 15:21 Ответить
ок, попроси Путіна просто піти додому і подивитися результат "тих, хто виступає за продовження війни"
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09.08.2022 15:47 Ответить
Ердогану варто пожити в Україні пару тижнів, особливо на сході країни. Тоді всякі "скарги" відпадуть самі собою.
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14.08.2022 12:17 Ответить
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