Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что войну в Украине можно завершить за столом переговоров.
Об этом Эрдоган заявил по итогам встречи с хозяином Кремля в Сочи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.
Он заявил о положительных результатах диалога Турции с Россией относительно Кавказа, Сирии и Украины. Среди примеров назвал возобновление экспорта украинского зерна через Черное море.
"Сейчас важна качественная реализация плана и превращение положительной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле", - отметил президент Турции.
Он снова подчеркнул, что "победителя в войне в Украине не будет", но "кризис" можно решить за столом переговоров.
"Я еще раз напомнил Путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех сферах, чтобы способствовать региональному и глобальному миру", - заявил Эрдоган.
Напомним, 5 августа в российском городе Сочи прошла встреча президентов Турции и РФ. Среди прочего Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Товариш майор, ви спалились ))))
думаєш немає ким їх замінити?
https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA Инсайдер UA
про виконання Оманських обіцянок??
Внутрішня гнилість ердогана щоразу грає новими фарбами.
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.