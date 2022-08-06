РУС
Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что войну в Украине можно завершить за столом переговоров.

Об этом Эрдоган заявил по итогам встречи с хозяином Кремля в Сочи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.

Он заявил о положительных результатах диалога Турции с Россией относительно Кавказа, Сирии и Украины. Среди примеров назвал возобновление экспорта украинского зерна через Черное море.

"Сейчас важна качественная реализация плана и превращение положительной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле", - отметил президент Турции.

Читайте также: Путин будет просить Эрдогана помочь обойти РФ западные санкции, - The Washington Post

Он снова подчеркнул, что "победителя в войне в Украине не будет", но "кризис" можно решить за столом переговоров.

"Я еще раз напомнил Путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех сферах, чтобы способствовать региональному и глобальному миру", - заявил Эрдоган.

Напомним, 5 августа в российском городе Сочи прошла встреча президентов Турции и РФ. Среди прочего Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.

+27
ідіть на пуй
06.08.2022 14:09 Ответить
+25
після звірств у Бучі і страти азовців? якщо презедент України поїде до молі то може в Україну не повертатись
06.08.2022 14:11 Ответить
+21
В Україні війна, немає ніякої кризи, тому і вирішити її не можна.
06.08.2022 14:10 Ответить
опять 25. из пустого в порожнее. будем посмотреть. хотя ничего ждать хорошего не приходится.
06.08.2022 14:09 Ответить
Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, Росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру", - заявив Ердоган. турецька гнида,котра разом з куйлом перетворила Чорне море не в курортне море .а в плацдарм для агресії і окупації України .для вбивства українського народу
06.08.2022 14:10 Ответить
Только в ГАГЕ.
06.08.2022 14:11 Ответить
Схвалюю. Дорога в один кінець. а потім ..здець.
06.08.2022 14:16 Ответить
А що ви зробите?напишете гнівну статтю в інтернеті?Після перших днів вторгнення,цю всю шоблу потрібно було знищити,час втрачено,і зробити щось вже неможливо.Історія для невігласів повторюється,все як сто років тому.
06.08.2022 14:20 Ответить
Ну так кацапи про то і мріяли. Щоб знищити керівництво України в перші дні війни.
Товариш майор, ви спалились ))))
06.08.2022 15:19 Ответить
каламойша, буратіно і єрмак це керівництво України?
думаєш немає ким їх замінити?
06.08.2022 16:45 Ответить
Запросіть турка в Маріуполь,Бучу,Харків,дайте ніч провести в Миколаїві
показать весь комментарий
вот и сказочке конец, абрамович , эрдоган, ермак , путин, зерновой договорняк как тест , теперь ставки поднимаем, готовим население к перемирию и сдачу оккупированных территорий.
показать весь комментарий
Этот Эрдоган - такой же людоед, как Путя. Вытворяет у себя в Турции, вообще, что хочет: гнобит, сажает, убивает.
показать весь комментарий
В Мариуполе российские оккупанты собирают тюремные клетки. С их помощью они планируют провести показательный "суд" над защитниками Украины, - сообщили в горсовете

https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA Инсайдер UA
06.08.2022 14:15 Ответить
А когда будет показательный суд над пленными рускими фашистами ???
показать весь комментарий
Два царя-императора - ***** і ердогаша, чомусь вважають що Україна воює по наказу царя Зеленського, і варто лише йому дати наказ і вона здасться.
показать весь комментарий
Пішов нах, упіздень бусурманський, йди спочатку з курдами домовся, а з твоїми бахурами кацапським перемовини лише автоматною чергою по їблу.
показать весь комментарий
Крыза у тебя в голове турок *баный. Вы уже и за коридор с Мариуполя и за Азов договорились выродки. Не зря Борис Джонсон каждый раз прилетал подзатыльники давать после каждого посещения нашим зеленым Чмом Стамбула. Теперь Джонсона убрали понятно по чьей наводке, и начали опять крутить с ****** хоровод вокруг Украины
показать весь комментарий
УРА! Селфі ручкання з САМИМ!!! не за горами! Мєчти сбиваютса!
показать весь комментарий
про що ця зустрічь??
про виконання Оманських обіцянок??
06.08.2022 14:30 Ответить
едроган пособник терроризма!
06.08.2022 14:31 Ответить
"переможця у війні в Україні не буде". Я не знаю жодної війни де б не було б переможця та переможеого. Якщо хтось знає, хай назва таку...
06.08.2022 14:32 Ответить
Жодної віри жодному слову москаля і бусурмана.
показать весь комментарий
Реши там с курдами и своим Гюленом за столом переговоров. Миротворец сраный.
показать весь комментарий
Был норм мужик,становится как *********** ***.....................................
показать весь комментарий
"позитивної атмосфери", *****.



Внутрішня гнилість ердогана щоразу грає новими фарбами.
06.08.2022 14:38 Ответить
Эдик, падло ты, много ты добился переговорами с ****** в Карабахе, Сирии? Пока военным путем не отбил все что тебе нужно надавав ***** по зубам. В Мариуполя деже не смог добиться зеленого коридора для вывода етнических турок и крымских татар. Так что ПНХ со своим сватаньем нас за рашистов.
06.08.2022 14:39 Ответить
Победитель будет и это однозначно Украина!!! Не фиг называть агрессивную войну с десятками (если не сотнями) тысяч погибших украинцев "кризисом"...После Бучи и Мариуполя,после пыток,издевательств и зверств,после казни бойцов Азова идти на переговоры и перемирие с ублюдками-террористами? Не будет ни один семидесятилетний дед решать за ВСУ и украинский народ!
06.08.2022 14:42 Ответить
Это вообще смешно. Самую крупную войну по своей разрушительной мощи со времен Второй Мировой эти дегенераты называют кризисом.
показать весь комментарий
Ніяких перемовин з вбивцею!
показать весь комментарий
нах...
показать весь комментарий
Навіщо посередники, хай Ердоган організуе путлеру зустріч напряму з Єрмаком
показать весь комментарий
Эрдоган уже задолбал и как я уже говорил что нам эти байрактары еще боком вылезут. Диктатор он и в Африке диктатор!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
Ви можете тут кричати скільки завгодно,але дійсність така,що влада в Україні не українська,і при першій нагоді вона піде на перемовини та капітуляцію,просто не всі боєздатні підрозділи ЗСУ знищені,чекають.
показать весь комментарий
От власти ничего не зависит. Она плывет по течению.
показать весь комментарий
Ердоган русопідар
показать весь комментарий
а при чём здесь зелёный, если им руководит рука дерьмака на которую он насажен своим входом?
показать весь комментарий
Росія має вийти за межі території України... Повне повернення територій та сплата контрибуцій через вторгнення і масові вбивства Українців... Потім можна про щось домовлятися з новою владою росіян...
показать весь комментарий
Для этого надо оружие и реальная помощь запада и США а не ее имитация. То что мы сейчас получаем даже на сдерживание не хватает...
показать весь комментарий
був мінськ-2, хочуть зробити стамбул-3, пнх
показать весь комментарий
I wonder how she got 'ten's on thousand of her own money '. I have been in the USA since 2004 (she has been since 2002) and did not make that kind of money (I am a professional).
показать весь комментарий
Идет он на *** вместе с Путлером.
показать весь комментарий
Эдик , твоё дело за самолёты , сбитые патриотами вопреки твоей воли извиняться . Соси пломбир .
показать весь комментарий
А нафига?
показать весь комментарий
https://eurosolidarity.org/2022/08/07/poroshenko-dlya-nas-prynczypovo-vazhlyvo-zberegty-*************-i-antyputinsku-koalicziyu-yaka-bula-zakladena-v-ramshtajni-i-vzhe-maye-svoyi-rezultaty/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що жодного компромісу з путіним не може бути, оскільки його мета - знищення України. Відповідаючи на запитання щодо переговорів лідера Туреччини Ердогана з ******, Порошенко зазначив: «зараз роль медіатора майже нездійсненна, тому що неможливо шукати компроміс, коли путін хоче вбити нас, а ми хочемо жити . Ну де тут шукати компроміс? путін прийшов захопити всю Україну для того, щоб проводити війну проти всього демократичного світу. Бо це війна не проти України. Це війна проти нас усіх».
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.
07.08.2022 11:02 Ответить
 
 