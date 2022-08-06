Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что войну в Украине можно завершить за столом переговоров.

Об этом Эрдоган заявил по итогам встречи с хозяином Кремля в Сочи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.

Он заявил о положительных результатах диалога Турции с Россией относительно Кавказа, Сирии и Украины. Среди примеров назвал возобновление экспорта украинского зерна через Черное море.

"Сейчас важна качественная реализация плана и превращение положительной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле", - отметил президент Турции.

Читайте также: Путин будет просить Эрдогана помочь обойти РФ западные санкции, - The Washington Post

Он снова подчеркнул, что "победителя в войне в Украине не будет", но "кризис" можно решить за столом переговоров.

"Я еще раз напомнил Путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех сферах, чтобы способствовать региональному и глобальному миру", - заявил Эрдоган.

Напомним, 5 августа в российском городе Сочи прошла встреча президентов Турции и РФ. Среди прочего Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.