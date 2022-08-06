УКР
Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вчергове заявив, що війну в Україні можна завершити за столом переговорів.

Про це Ердоган заявив за підсумками зустрічі з господарем Кремля у Сочі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.

Він заявив про позитивні результати діалогу Туреччини з Росією на Кавказі, в Сирії та в Україні. Серед прикладів назвав поновлення експорту українського зерна через Чорне море.

"Зараз важлива якісна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі", - зауважив президент Туреччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін проситиме Ердогана допомогти РФ обійти західні санкції, - The Washington Post

Він знову підкреслив, що "переможця у війні в Україні не буде", але "кризу" можна вирішити за столом переговорів.

"Я ще раз нагадав пану Путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із паном Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, Росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, 5 серпня у російському Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та РФ. Серед іншого, Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.

Зеленський Володимир (25275) путін володимир (24693) Туреччина (3670) Ердоган Реджеп Таїп (977) переговори з Росією (1421)
+27
ідіть на пуй
06.08.2022 14:09
+25
після звірств у Бучі і страти азовців? якщо презедент України поїде до молі то може в Україну не повертатись
06.08.2022 14:11
+21
В Україні війна, немає ніякої кризи, тому і вирішити її не можна.
06.08.2022 14:10
ідіть на пуй
06.08.2022 14:09
опять 25. из пустого в порожнее. будем посмотреть. хотя ничего ждать хорошего не приходится.
06.08.2022 14:09
В Україні війна, немає ніякої кризи, тому і вирішити її не можна.
06.08.2022 14:10
Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, Росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру", - заявив Ердоган. турецька гнида,котра разом з куйлом перетворила Чорне море не в курортне море .а в плацдарм для агресії і окупації України .для вбивства українського народу
06.08.2022 14:10
Только в ГАГЕ.
06.08.2022 14:11
після звірств у Бучі і страти азовців? якщо презедент України поїде до молі то може в Україну не повертатись
06.08.2022 14:11
Схвалюю. Дорога в один кінець. а потім ..здець.
06.08.2022 14:16
А що ви зробите?напишете гнівну статтю в інтернеті?Після перших днів вторгнення,цю всю шоблу потрібно було знищити,час втрачено,і зробити щось вже неможливо.Історія для невігласів повторюється,все як сто років тому.
06.08.2022 14:20
Ну так кацапи про то і мріяли. Щоб знищити керівництво України в перші дні війни.
Товариш майор, ви спалились ))))
06.08.2022 15:19
каламойша, буратіно і єрмак це керівництво України?
думаєш немає ким їх замінити?
06.08.2022 16:45
Запросіть турка в Маріуполь,Бучу,Харків,дайте ніч провести в Миколаїві
06.08.2022 14:13
вот и сказочке конец, абрамович , эрдоган, ермак , путин, зерновой договорняк как тест , теперь ставки поднимаем, готовим население к перемирию и сдачу оккупированных территорий.
06.08.2022 14:14
Этот Эрдоган - такой же людоед, как Путя. Вытворяет у себя в Турции, вообще, что хочет: гнобит, сажает, убивает.
06.08.2022 14:15
В Мариуполе российские оккупанты собирают тюремные клетки. С их помощью они планируют провести показательный "суд" над защитниками Украины, - сообщили в горсовете

https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA Инсайдер UA
06.08.2022 14:15
А когда будет показательный суд над пленными рускими фашистами ???
06.08.2022 14:43
Два царя-императора - ***** і ердогаша, чомусь вважають що Україна воює по наказу царя Зеленського, і варто лише йому дати наказ і вона здасться.
06.08.2022 14:21
Пішов нах, упіздень бусурманський, йди спочатку з курдами домовся, а з твоїми бахурами кацапським перемовини лише автоматною чергою по їблу.
06.08.2022 14:26
Крыза у тебя в голове турок *баный. Вы уже и за коридор с Мариуполя и за Азов договорились выродки. Не зря Борис Джонсон каждый раз прилетал подзатыльники давать после каждого посещения нашим зеленым Чмом Стамбула. Теперь Джонсона убрали понятно по чьей наводке, и начали опять крутить с ****** хоровод вокруг Украины
06.08.2022 14:27
УРА! Селфі ручкання з САМИМ!!! не за горами! Мєчти сбиваютса!
06.08.2022 14:30
про що ця зустрічь??
про виконання Оманських обіцянок??
06.08.2022 14:30
едроган пособник терроризма!
06.08.2022 14:31
"переможця у війні в Україні не буде". Я не знаю жодної війни де б не було б переможця та переможеого. Якщо хтось знає, хай назва таку...
06.08.2022 14:32
Жодної віри жодному слову москаля і бусурмана.
06.08.2022 14:34
Реши там с курдами и своим Гюленом за столом переговоров. Миротворец сраный.
06.08.2022 14:35
Был норм мужик,становится как *********** ***.....................................
06.08.2022 14:37
"позитивної атмосфери", *****.



Внутрішня гнилість ердогана щоразу грає новими фарбами.
06.08.2022 14:38
Эдик, падло ты, много ты добился переговорами с ****** в Карабахе, Сирии? Пока военным путем не отбил все что тебе нужно надавав ***** по зубам. В Мариуполя деже не смог добиться зеленого коридора для вывода етнических турок и крымских татар. Так что ПНХ со своим сватаньем нас за рашистов.
06.08.2022 14:39
Победитель будет и это однозначно Украина!!! Не фиг называть агрессивную войну с десятками (если не сотнями) тысяч погибших украинцев "кризисом"...После Бучи и Мариуполя,после пыток,издевательств и зверств,после казни бойцов Азова идти на переговоры и перемирие с ублюдками-террористами? Не будет ни один семидесятилетний дед решать за ВСУ и украинский народ!
06.08.2022 14:42
Это вообще смешно. Самую крупную войну по своей разрушительной мощи со времен Второй Мировой эти дегенераты называют кризисом.
06.08.2022 14:51
Ніяких перемовин з вбивцею!
06.08.2022 14:42
нах...
06.08.2022 14:44
Навіщо посередники, хай Ердоган організуе путлеру зустріч напряму з Єрмаком
06.08.2022 14:44
Эрдоган уже задолбал и как я уже говорил что нам эти байрактары еще боком вылезут. Диктатор он и в Африке диктатор!!!!!!!!!!!
06.08.2022 14:48
Ви можете тут кричати скільки завгодно,але дійсність така,що влада в Україні не українська,і при першій нагоді вона піде на перемовини та капітуляцію,просто не всі боєздатні підрозділи ЗСУ знищені,чекають.
06.08.2022 14:51
От власти ничего не зависит. Она плывет по течению.
06.08.2022 14:52
Ердоган русопідар
06.08.2022 14:55
а при чём здесь зелёный, если им руководит рука дерьмака на которую он насажен своим входом?
06.08.2022 15:00
Росія має вийти за межі території України... Повне повернення територій та сплата контрибуцій через вторгнення і масові вбивства Українців... Потім можна про щось домовлятися з новою владою росіян...
06.08.2022 15:09
Для этого надо оружие и реальная помощь запада и США а не ее имитация. То что мы сейчас получаем даже на сдерживание не хватает...
06.08.2022 15:51
був мінськ-2, хочуть зробити стамбул-3, пнх
06.08.2022 15:09
06.08.2022 15:38
Идет он на *** вместе с Путлером.
06.08.2022 16:18
Эдик , твоё дело за самолёты , сбитые патриотами вопреки твоей воли извиняться . Соси пломбир .
06.08.2022 17:02
А нафига?
06.08.2022 17:22
https://eurosolidarity.org/2022/08/07/poroshenko-dlya-nas-prynczypovo-vazhlyvo-zberegty-*************-i-antyputinsku-koalicziyu-yaka-bula-zakladena-v-ramshtajni-i-vzhe-maye-svoyi-rezultaty/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що жодного компромісу з путіним не може бути, оскільки його мета - знищення України. Відповідаючи на запитання щодо переговорів лідера Туреччини Ердогана з ******, Порошенко зазначив: «зараз роль медіатора майже нездійсненна, тому що неможливо шукати компроміс, коли путін хоче вбити нас, а ми хочемо жити . Ну де тут шукати компроміс? путін прийшов захопити всю Україну для того, щоб проводити війну проти всього демократичного світу. Бо це війна не проти України. Це війна проти нас усіх».
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.
07.08.2022 11:02
 
 