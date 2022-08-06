Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вчергове заявив, що війну в Україні можна завершити за столом переговорів.

Про це Ердоган заявив за підсумками зустрічі з господарем Кремля у Сочі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.

Він заявив про позитивні результати діалогу Туреччини з Росією на Кавказі, в Сирії та в Україні. Серед прикладів назвав поновлення експорту українського зерна через Чорне море.

"Зараз важлива якісна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі", - зауважив президент Туреччини.

Він знову підкреслив, що "переможця у війні в Україні не буде", але "кризу" можна вирішити за столом переговорів.

"Я ще раз нагадав пану Путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із паном Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, Росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, 5 серпня у російському Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та РФ. Серед іншого, Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.