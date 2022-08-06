Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вчергове заявив, що війну в Україні можна завершити за столом переговорів.
Про це Ердоган заявив за підсумками зустрічі з господарем Кремля у Сочі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.
Він заявив про позитивні результати діалогу Туреччини з Росією на Кавказі, в Сирії та в Україні. Серед прикладів назвав поновлення експорту українського зерна через Чорне море.
"Зараз важлива якісна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі", - зауважив президент Туреччини.
Він знову підкреслив, що "переможця у війні в Україні не буде", але "кризу" можна вирішити за столом переговорів.
"Я ще раз нагадав пану Путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із паном Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, Росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру", - заявив Ердоган.
Нагадаємо, 5 серпня у російському Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та РФ. Серед іншого, Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.
Товариш майор, ви спалились ))))
думаєш немає ким їх замінити?
про виконання Оманських обіцянок??
Внутрішня гнилість ердогана щоразу грає новими фарбами.
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.