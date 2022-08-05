Путін проситиме Ердогана допомогти РФ обійти західні санкції, - The Washington Post
За даними The Washington Post, президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Сочі 5 серпня проситиме його допомогти обійти західні санкції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
У The Washington Post зазначають, що друга за три тижні особиста зустріч Путіна й Ердогана викликає побоювання, що кремль може зміцнити економічні зв'язки з Туреччиною — країною НАТО, яка не приєдналася до запровадження санкцій проти москви.
Перехоплення перед зустріччю свідчать, що Росія сподівається на згоду Туреччини на налагодження нових каналів, які допоможуть їй уникнути санкцій у банківському, енергетичному та промисловому секторах.
Пропозиція, про яку The Washington Post повідомили джерела в українській розвідці, закликає уряд Ердогана дозволити РФ купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах — крок, який, на думку економістів, може допомогти приховати походження її експорту після нафтового ембарго Європейського Союзу. Росія також вимагає, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків, що, на думку експертів, стало б грубим порушенням західних санкцій. Також Кремль пропонує, щоб російським промисловим виробникам було дозволено працювати за межами вільних економічних зон у Туреччині.
Водночас видання зазначає, що наразі немає жодних ознак того, що Туреччина підтримає ці домовленості, оскільки вони залишать власні банки та компанії країни під загрозою вторинних санкцій та перекриють їм доступ до західних ринків.
Високопоставлений турецький чиновник, відповідаючи на запитання про російську пропозицію, не став вдаватися до деталей, але сказав, що країна, як і раніше, "віддана незалежності та суверенітету України". Він додав, що Туреччина "з принципу... виключно приєднується до санкцій, які запроваджує Організація Об'єднаних Націй".
а Турция еще и хитрое...
Якщо Ердоган укладе якісь угоди з москалем, то після визнання ДСТ Турція отримає ті ж санкції від США, як і у москалоти...
Можливо сам Ердоган цього не знає, але його оточення навряд чи... Тож підкажуть....
Але і Ердоган такий, що залюбки наіпе.
Ніпанатна, що того роя вийде.
Вторая машина, как видно, делает небольшое сальто.
https://twitter.com/i/status/1555288621787275271
Чё оно лазит по разным странам отлизывая промежность местным правителям (Иран, Турция, Талибан и.т.п) если у него супЭр вЯликая понто-Эмперия, которая срать на всех хотела и способна сделсть всё сама, а союзники у супэр-копро-эмперии- оркоармия, и тазико-флот
Это идет через всю его жизнь и карьеру. Сделать Турцию державой с ЯО. Об этом и просит он путьку. А не о каких-то мелочах вроде Сирии или еще чего.