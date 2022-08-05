УКР
Путін проситиме Ердогана допомогти РФ обійти західні санкції, - The Washington Post

За даними The Washington Post, президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Сочі 5 серпня проситиме його допомогти обійти західні санкції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У The Washington Post зазначають, що друга за три тижні особиста зустріч Путіна й Ердогана викликає побоювання, що кремль може зміцнити економічні зв'язки з Туреччиною — країною НАТО, яка не приєдналася до запровадження санкцій проти москви.

Перехоплення перед зустріччю свідчать, що Росія сподівається на згоду Туреччини на налагодження нових каналів, які допоможуть їй уникнути санкцій у банківському, енергетичному та промисловому секторах.

Пропозиція, про яку The Washington Post повідомили джерела в українській розвідці, закликає уряд Ердогана дозволити РФ купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах — крок, який, на думку економістів, може допомогти приховати походження її експорту після нафтового ембарго Європейського Союзу. Росія також вимагає, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків, що, на думку експертів, стало б грубим порушенням західних санкцій. Також Кремль пропонує, щоб російським промисловим виробникам було дозволено працювати за межами вільних економічних зон у Туреччині.

Також читайте: Ердоган прибув в Сочі на перемовини із Путіним. Тема України на порядку денному, - Anadolu

Водночас видання зазначає, що наразі немає жодних ознак того, що Туреччина підтримає ці домовленості, оскільки вони залишать власні банки та компанії країни під загрозою вторинних санкцій та перекриють їм доступ до західних ринків.

Високопоставлений турецький чиновник, відповідаючи на запитання про російську пропозицію, не став вдаватися до деталей, але сказав, що країна, як і раніше, "віддана незалежності та суверенітету України". Він додав, що Туреччина "з принципу... виключно приєднується до санкцій, які запроваджує Організація Об'єднаних Націй".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною, - посол Боднар

путін володимир (24681) санкції (12589) Туреччина (3670) Ердоган Реджеп Таїп (977)
Топ коментарі
+18
восток - дело тонкое
а Турция еще и хитрое...
показати весь коментар
05.08.2022 19:21 Відповісти
+12
не здивуюсь якщо єрдоган погодиться
показати весь коментар
05.08.2022 19:19 Відповісти
+9
Єрдоган погодиться, взамін витребує з путіна Сирію, Лівію і Карабах. І пуйло погодиться. В кінці Єрдоган його кине, путін здохне, а Україна була і буде
показати весь коментар
05.08.2022 19:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не здивуюсь якщо єрдоган погодиться
показати весь коментар
05.08.2022 19:19 Відповісти
це буде конфронтація із заходом і в першу чергу із США, які вимушені будуть Ердогана показово покарати (а вони вже давно мають на нього зуб)
показати весь коментар
05.08.2022 19:28 Відповісти
Єрдоган погодиться, взамін витребує з путіна Сирію, Лівію і Карабах. І пуйло погодиться. В кінці Єрдоган його кине, путін здохне, а Україна була і буде
показати весь коментар
05.08.2022 19:30 Відповісти
Це відбудеться без погодження з ******. Щось ще?
показати весь коментар
05.08.2022 20:11 Відповісти
Звичайно,для чого тоді летіти в Сочі,все залежить від проценту домовленості..
показати весь коментар
05.08.2022 19:50 Відповісти
Кремль-тв сказало, що переговори завершились швидко. Про результати мовчать.
показати весь коментар
05.08.2022 19:52 Відповісти
восток - дело тонкое
а Турция еще и хитрое...
показати весь коментар
05.08.2022 19:21 Відповісти
Ставлю на любовь к помидорам
показати весь коментар
05.08.2022 19:23 Відповісти
Із широкіх штанін Ердоган достайьот ятаган-прігатовься лапатний ваван...
показати весь коментар
05.08.2022 19:25 Відповісти
Москалі на межі визнання ДЕРЖАВОЮ СПОНСОРОМ ТЕРОРИЗМУ....
Якщо Ердоган укладе якісь угоди з москалем, то після визнання ДСТ Турція отримає ті ж санкції від США, як і у москалоти...

Можливо сам Ердоган цього не знає, але його оточення навряд чи... Тож підкажуть....
показати весь коментар
05.08.2022 19:35 Відповісти
Пионтковский "завтра в Сочи Путин будет уговаривать Эрдогана помочь заключить перемирие с Украиной в обмен на сирийское Алепо и полный контроль на Карабахом. Русские своих не бросают. Армения уже не свои".
показати весь коментар
05.08.2022 19:38 Відповісти
Піонтковський - старий 3.14здобол
показати весь коментар
05.08.2022 20:54 Відповісти
вошколупицця ****. Жить хоче. Аще більше хоче шоб була газіровка по 5 копійок і ковбаса по 2.20 . Тварина *****.
показати весь коментар
05.08.2022 19:41 Відповісти
І щоб залізна завіса ...від демократичного світу
показати весь коментар
05.08.2022 19:45 Відповісти
Молодец чувак, сам обосрался, и теперь чтобы воняло не только от него, он готов пол мира облапать чтобы и они воняли!!! И белярусяв, турок, и китайцев, и пол европы с собой зовет(с модьярами проститутками, ит.д) !!!
показати весь коментар
05.08.2022 19:45 Відповісти
Ну как был гэбнявый шнырь, так им и остался по своей сути, кресло преза ничуть не изменило психологию этого ушлепка.
показати весь коментар
05.08.2022 19:52 Відповісти
Не першого Ердогана він просить.
Але і Ердоган такий, що залюбки наіпе.
Ніпанатна, що того роя вийде.
показати весь коментар
05.08.2022 19:51 Відповісти
Журналіст Віталій Глагола (https://t.me/VGlagola) опублікував інформацію, що деякі закарпатські бізнесмени зараз здійснюють перевезення вантажів з Європи в росію, допомагаючи обходити санкції нашим ворогам.
показати весь коментар
05.08.2022 19:53 Відповісти
Похоже, это уже второе задокументированное применение загадочного боеприпаса верхнего боя украинскими войсками - здесь видно, что он был направлен на автомобиль, в котором, по сообщениям, находились российские офицеры.

Вторая машина, как видно, делает небольшое сальто.

https://twitter.com/i/status/1555288621787275271
показати весь коментар
05.08.2022 19:55 Відповісти
не понимаю этого карликового бункерного говноеда.
Чё оно лазит по разным странам отлизывая промежность местным правителям (Иран, Турция, Талибан и.т.п) если у него супЭр вЯликая понто-Эмперия, которая срать на всех хотела и способна сделсть всё сама, а союзники у супэр-копро-эмперии- оркоармия, и тазико-флот
показати весь коментар
05.08.2022 20:05 Відповісти
нарцьіссьі, Карл..
показати весь коментар
05.08.2022 20:14 Відповісти
Цей план носить кодову назву "Наташа путина"...
показати весь коментар
05.08.2022 20:25 Відповісти
Щойно Турція почне занадто зближуватися з ****** "колективний Захід" приємно посміхаючись почне відлучати Турцію від своїх технологій. Це суттєво вплине на розвиток технологічних галузей в країні. Турцію свого часу запросили в НАТО в обмін на контроль за Босфором, який перетворив Чорне море в просту внутрішню калюжу де бовтався совковий флот і куди жодна атомна субмарина совка зайти не могла. Доступ до ******** технологій супроводжувався виконанням вимог щодо демократизації в країні, запровадження світської адміністрації та реформ в усіх галузях. Але Турцію до цього часу не прийняли в ЄС в звязку з порушеннями прав людини і засиллям релігійної складової в суспільному світському житті. Ризикувати майбутнім країни Ердоган не стане. В нього сьогодні все просто чудово. Це у ***** реальна дупа і він поступово стає "*********" - "слугою двох панів" - китайця Сі та турка Ердогана. А там вже й індійські націоналісти на підході...
показати весь коментар
05.08.2022 20:35 Відповісти
Пионтковский несет бред. Эрдогану не нужна Сирия или Ливия. Он не йо...й на почве территории путин и русня. Эрдоган хочет от путина ядерное оружие и ракетные технологии. Возможно космические тоже. Эрдоган неоднократно это говорил. Либо дайте нам сделать ЯО, либо место в Совете Безопастности ООН с правом вето. А то, там только христианские страны типа.

Это идет через всю его жизнь и карьеру. Сделать Турцию державой с ЯО. Об этом и просит он путьку. А не о каких-то мелочах вроде Сирии или еще чего.
показати весь коментар
05.08.2022 20:46 Відповісти
два дебілабпя
показати весь коментар
05.08.2022 20:48 Відповісти
два кондома
показати весь коментар
05.08.2022 21:07 Відповісти
Двапедика.Інііпьот!
показати весь коментар
05.08.2022 21:11 Відповісти
Почему Пионтковского зовут не Пиотр???
показати весь коментар
05.08.2022 21:14 Відповісти
 
 