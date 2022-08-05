Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган на переговорах у Сочі в п’ятницю домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.

Про це журналістам повідомив віцепрем'єр Росії Алєксандр Новак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – розповів Новак журналістам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін проситиме Ердогана допомогти обійти РФ західні санкції, - The Washington Post

Він заявив, що під час переговорів були досягнуті "дуже важливі рішення, які виводять наші економічні відносини на новий рівень". Зокрема Новак анонсував "домовленості" у фінансовій та банківській сфері.

Крім того, Путін з Ердоганом, за словами російського віцепрем’єр-міністра, "детально обговорили будівництво АЕС "Аккую" і "Турецький потік".