Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях
Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган на переговорах у Сочі в п’ятницю домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.
Про це журналістам повідомив віцепрем'єр Росії Алєксандр Новак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – розповів Новак журналістам.
Він заявив, що під час переговорів були досягнуті "дуже важливі рішення, які виводять наші економічні відносини на новий рівень". Зокрема Новак анонсував "домовленості" у фінансовій та банківській сфері.
Крім того, Путін з Ердоганом, за словами російського віцепрем’єр-міністра, "детально обговорили будівництво АЕС "Аккую" і "Турецький потік".
(дамы пардон)
тем более у тех и у других и у третьих нет другого выхода, как закрывать глаза на эту... непостоянность...
Він отримав:
1) вільні руки в Сирії;
2) Карабах для Азербайджану;
3) гешефт на українському зерні;
4) зростання зовнішньополітичного статусу від мирних зусиль;
5) дешеві енергоносії, альтернативні потоки.
Ботоксний щур отримав тільки обіцянку сприяти мирним переговорам.
А також лазівку від санкцій, яку наші щирі союзними знайдуть спосіб обмежити.
Зі. Умови миру звичайно ж формуватиме ЗСУ.
нет-нет... Эрдоган себе на уме...
І політично , і економічно ...
Поки усі слідкують за Великою війною в Україні ...
Лізуть і відновлення дрібних задавнених конфліктів по усьому світу
Нагло порушуючи підписані контракти - Московія вимагає усієї оплати у рублях - з ціллю підняття рубля та зробити з нього міжнародню валюту ...
Але Єрдоган - сказав - скільки ваші туристи привезуть - тим ми частково - і розрахуємся
А решта - у Є чи $
То не частково
Ти вже взяв в рот
Будь готовий до розриву дупи.
Дєрьмовий феєрверк...
Красівоє здаля
Щось східне
під час обстрілів руснею подвір'я Запорізької АЕС. Не бажаю туркам поганого. Русня їм погане без моїх побажань принесе
(Boris Johnson)
Все равно за валюту их покупать
Тоже самое
сасать, частково лізать