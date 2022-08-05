УКР
Новини Газова війна
12 632 92

Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

ердоган,путін

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган на переговорах у Сочі в п’ятницю домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.

Про це журналістам повідомив віцепрем'єр Росії Алєксандр Новак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – розповів Новак журналістам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін проситиме Ердогана допомогти обійти РФ західні санкції, - The Washington Post

Він заявив, що під час переговорів були досягнуті "дуже важливі рішення, які виводять наші економічні відносини на новий рівень". Зокрема Новак анонсував "домовленості" у фінансовій та банківській сфері.

Крім того, Путін з Ердоганом, за словами російського віцепрем’єр-міністра, "детально обговорили будівництво АЕС "Аккую" і "Турецький потік".

Автор: 

газ (10602) путін володимир (24681) Ердоган Реджеп Таїп (977)
Топ коментарі
+44
Кардіган частково підарас.
05.08.2022 21:18 Відповісти
+35
Турецкая лира-в жопе,туалетный ржубель-в ещё большей жопе,две жопы=огромная срань)
05.08.2022 21:23 Відповісти
+31
Сидение на двух стульях ничем хорошим не закончится для Эрдогана
05.08.2022 21:22 Відповісти
Кардіган частково підарас.
05.08.2022 21:18 Відповісти
Частково не буває. Як кажуть "скрєпні пацани" - "одін раз і підарас".
05.08.2022 21:21 Відповісти
Для Росії плюс тут тільки інформаційна внутрішньоросійська перемога про оплату фублях. І то "частково". За це ***** здав ердогану карабах і курдів. Султан по любому в шоколаді. Україні пофіг, арам жопа.
05.08.2022 22:15 Відповісти
Мрази 🤮 руссотурецкие , шакалье -жаба с гадюкой
05.08.2022 21:56 Відповісти
Було б добре частково виключитТурцію з НАТО…
06.08.2022 05:26 Відповісти
на пол шишечки не считается )))
(дамы пардон)
05.08.2022 21:20 Відповісти
Я вам скажу по опыту главное эти полшишечки пройти, дальше пойдет как по маслу.
05.08.2022 21:21 Відповісти
Мабуть кацапи за це газ безкоштовно будуть давать , а Туреччина буде выддавать рублі,якы кацапські алкаші на курорті *********
05.08.2022 21:20 Відповісти
не в рублях, а помідорами бартером. По ринковому курсу дерев'яного на стамбульській біржі.
05.08.2022 21:20 Відповісти
За оплату не в доларах США карає миттєво та жорстко! Думаю, Ердогана зкинуть скоро
05.08.2022 21:21 Відповісти
Т.е., Эрдоган таки разменял поддержку Украины на Сирию?
05.08.2022 21:22 Відповісти
думаю... там столько хитрости, что он сможет пропетлять между каплями...
тем более у тех и у других и у третьих нет другого выхода, как закрывать глаза на эту... непостоянность...
05.08.2022 21:41 Відповісти
Хитрожопий цинік Ердоган клав на всіх і тупо дбає про свої шкурні інтереси.
Він отримав:
1) вільні руки в Сирії;
2) Карабах для Азербайджану;
3) гешефт на українському зерні;
4) зростання зовнішньополітичного статусу від мирних зусиль;
5) дешеві енергоносії, альтернативні потоки.

Ботоксний щур отримав тільки обіцянку сприяти мирним переговорам.
А також лазівку від санкцій, яку наші щирі союзними знайдуть спосіб обмежити.

Зі. Умови миру звичайно ж формуватиме ЗСУ.
05.08.2022 22:02 Відповісти
Сидение на двух стульях ничем хорошим не закончится для Эрдогана
05.08.2022 21:22 Відповісти
НАТО-сила, таежный союз-могила
05.08.2022 21:23 Відповісти
Турецкая лира-в жопе,туалетный ржубель-в ещё большей жопе,две жопы=огромная срань)
05.08.2022 21:23 Відповісти
Не думала, що Ердоган прогнеться під якесь *****.
05.08.2022 21:23 Відповісти
нет-нет...он не прогибается... он коварен и хитер (но не глуп и наивен)
нет-нет... Эрдоган себе на уме...
05.08.2022 21:43 Відповісти
Делает что ему выгодно. Сейчас газа дефицит и нужно у кацапов покупать. Потом как его станет побольше он будет платить в рублях, но по особому обменному курсу.
05.08.2022 22:01 Відповісти
Эрдоган и сам в каком-то смысле - *****.
05.08.2022 22:18 Відповісти
Эрдоган і сам пробує свою Османську імперію будувати ...
І політично , і економічно ...
Поки усі слідкують за Великою війною в Україні ...
Лізуть і відновлення дрібних задавнених конфліктів по усьому світу

перехід на часткову оплату російського газу в рублях. Джерело:

Нагло порушуючи підписані контракти - Московія вимагає усієї оплати у рублях - з ціллю підняття рубля та зробити з нього міжнародню валюту ...
Але Єрдоган - сказав - скільки ваші туристи привезуть - тим ми частково - і розрахуємся
А решта - у Є чи $
06.08.2022 01:21 Відповісти
Якщо вже взяв в рот
То не частково

Ти вже взяв в рот
05.08.2022 21:23 Відповісти
Усидеть на 2-х стульях непросто,старается. Когда-то так Китай в ирано-иракской войне зарабатывал, обеим сторонам все что мог поставлял.
05.08.2022 21:24 Відповісти
Азіати як азіати
05.08.2022 21:27 Відповісти
ердоган прогнулся, а взамен что: х#йло Карабах пообесчало, или процент с украденного зерна ? два диктатора - это сила.
05.08.2022 21:29 Відповісти
пердоган перетворився на афериста,котрого купив рашистський терорист для обслуговування своїх інтересів .
05.08.2022 21:29 Відповісти
Парни это как - немножко умер, или чуть чуть беременная!!!
05.08.2022 21:29 Відповісти
І це країна НАТО? Ну що за х*рня?
05.08.2022 21:29 Відповісти
Це країна, яка контролює вхід в Чорне море. А могла би бути членом Варшавського договору.
05.08.2022 21:31 Відповісти
такая херня как и все переоцененное НАТО!
05.08.2022 21:51 Відповісти
А ти зацепи НАТО в побачиш яке воно переоцінена. Це вам нелох три роки по тв Різдва, що НАТО це фе. І тепер ми сам на сам з ордою. А треба було руками і ногами ломитись в двері. Проводити реформи. А чмо зелене обіженку з себе строїв
05.08.2022 22:18 Відповісти
може пора проти Туреччини вводити санкції ?
05.08.2022 21:30 Відповісти
непублічні - так. Будуть.
05.08.2022 21:32 Відповісти
а чому не публічні ? підтримка країни агресора -терориста цього замало ?
05.08.2022 22:01 Відповісти
Намагаючись всидіти на двох стільцях одночасно
Будь готовий до розриву дупи.
Дєрьмовий феєрверк...
Красівоє здаля

Щось східне
05.08.2022 21:30 Відповісти
Кацапи напевно від щасті всі в гамно.
05.08.2022 21:30 Відповісти
Мировое сообчество прогибается постепенно.
05.08.2022 21:31 Відповісти
Ну как сказать... Диктаторишка под диктаторишку разве что.
05.08.2022 22:00 Відповісти
эрдоган очень сильно пожалеет о своем решении, но потом.
05.08.2022 21:32 Відповісти
Восток дело тонкое.
05.08.2022 21:32 Відповісти
Турок он и в Африке турок. Что турки, китайцы, парашенцы - одним словом - орда. Нечего ждать от них что-то хорошее...
05.08.2022 21:32 Відповісти
Эрдоган мабуть у таракана Лукашенка консультировался на счёт умения сидеть на 2 стульях
05.08.2022 21:36 Відповісти
Как технически будет проходить расчет? Эрдоган купит рубли за лиры или за доллары или евро? Или лирами отдаст? Так или иначе расчет не за рубли.
05.08.2022 21:36 Відповісти
да нахрен кому те лиры. уверен за eur/usd
06.08.2022 01:48 Відповісти
"детально обговорили будівництво АЕС "Аккую"

під час обстрілів руснею подвір'я Запорізької АЕС. Не бажаю туркам поганого. Русня їм погане без моїх побажань принесе
05.08.2022 21:37 Відповісти
Эрдоган хитрожопый султан.
05.08.2022 21:39 Відповісти
на хитру жопу знайдется не менш хитрий прутень
05.08.2022 21:50 Відповісти
05.08.2022 21:39 Відповісти
Насправді там Ердоган поімєл русского. За рублі путін злив Карабах.
05.08.2022 21:40 Відповісти
С руzzким диктаторским режимом можно вести переговоры, но при этом их нужно лупить, безостановочно, на всех направлениях и всеми доступными средствами .
(Boris Johnson)
05.08.2022 21:41 Відповісти
Це перший крок. Наступний буде коли Туреччина передасть Байрактар секрети або розпочне їх виробництво у россії. Це робить його бона файд мазерфакером.
05.08.2022 21:43 Відповісти
А той беззаперечний факт що "байрактари" в порівнянні з американськими безпілотниками "трошки відсталі" Вам ні про що не говорить? А те що такий "наступний крок" стане для Турції останнім в цивілізованому світі і покладе під санкції? Нє?
05.08.2022 22:05 Відповісти
Оплата в рублях це надводна частина айсберга.
05.08.2022 21:44 Відповісти
Щось таке давно назрівало. На рашці усю бояру висмокчуть.
05.08.2022 21:45 Відповісти
Працювати в режимі «повного заглоту» ослойобу мішають дві речі : печія і еректильна дисфункція *****
05.08.2022 21:45 Відповісти
Откуда у Эрдогана рубли?
Все равно за валюту их покупать

Тоже самое
05.08.2022 21:50 Відповісти
от российских отдыхателей.
05.08.2022 22:03 Відповісти
фантики, которые Кардиган потом будет по реальному (а не нарисованному) курсу usd/rur обменивать на черную и прозрачную жижу. Пахнет очередным ножом в пацакскую спину
06.08.2022 01:13 Відповісти
едроган, за *** его еще подержи, гандон!
05.08.2022 21:50 Відповісти
А шо ви хочете, це реальне життя, а не вигадане. Кожен за себе. І так завжди було. Он Пілсудський разом з УНР воював проти більшовиків, а потім таємно з Леніним домовився і покинув УНР, а в обмін комуняки відчепилися від Польщі. Так що в реальному світі все схоже на "Гру Престолів", а не на "Хроніки Нарнії".
05.08.2022 21:51 Відповісти
В большей степени это относится к диктаторам и автократам - они мыслят и действуют только ради своих интересов. В демократическом Западе общечеловеческие ценности все-таки не пустой звук, хотя и Западу далеко до идеала.
05.08.2022 22:25 Відповісти
А то ж я думаю, до чого всі ті кадри, як афганці за американські літаки чіплялися, аби втекти від талібів. Тільки коли американцям стало потрібно піти звідти, вони пішли, і ніякі цінності не допомогли. Це не добре й не погано - це просто так воно ведеться на цьому світі.
05.08.2022 22:45 Відповісти
Эдик дал ***** посидеть у себя на лице? Два имперца сговорились. Эдик помогает сдавать ***** Украину а ***** не вспоминает про Армянию и нахорный карабах.
05.08.2022 21:53 Відповісти
Але втрачає Вірменію
05.08.2022 22:15 Відповісти
Ну, а что им остаётся делать, если они оба в безвыходном положении. Турки не могут держать на плаву свою экономику без российского газа, а россия не может отдавать его за бесплатно. Надо же как то расплачиваться. Ведь, что такое доллары - это просто записи на корреспондентском счёте в западном банке. А как их взять оттуда? Санкции же и СВИФТ отключен. А так круговорот денег обеспечен. Деньги туристов возвращаются на Родину, а за оказанные услуги турция получает газ и работой своих граждан обеспечивает и ГСМ и удобрения и пластмассы и металлургию производит.
05.08.2022 22:01 Відповісти
Гарно топиш за паРашу, мєдаль вже в дорозі.
06.08.2022 00:50 Відповісти
Судячи з гігантської інфляції у Туреччині, шо фубль, шо ліра - туалетний папір.
05.08.2022 22:09 Відповісти
гривна сегодня стоит 1, 63 рубля
05.08.2022 22:11 Відповісти
еще бы, ведь не за горами славные времена, когда доллар к фублю будет снова 80 копеек! =))
06.08.2022 00:48 Відповісти
Сегодня ржубель в реале не стоит ничего.
06.08.2022 07:33 Відповісти
А на Али экспресс и не догадываются об этом. Да и кроме доллара и Евро в российских банках за рубли можно купить десяток валют. Юани, форинты, тенге, рупии, франки, кроны, лиры, и они тоже все не отличаются в цене от мировых. Те же пропорции, что в Киеве, что в Берлине, Париже, Стамбуле, Лондоне. Дураки они все. Да?
06.08.2022 10:36 Відповісти
Ердоган вирішив всидіти на двух стільцях, бути в НАТО і торгувати з підаром ******.Ну щож Бацька Бульбашенко теж так спробував тепер сидить під санкціями затіхарився як кусок гівна не висовується
05.08.2022 22:09 Відповісти
ердоган хитрозроблене чмо, але не порівнюй Туреччину з білорасеєю, це як х...й з пальцем...
06.08.2022 01:09 Відповісти
Те що я і казав турки нам не браття.Це хвойди портові які ведуть тільки свої інтереси.
05.08.2022 22:09 Відповісти
Да забудьте Вы это дурацкое слово. Не бывает никакого братства в мире.
05.08.2022 22:13 Відповісти
Два педика.
05.08.2022 22:14 Відповісти
Ліра впала в 10 раз, якщо я правильно зрозумів?
05.08.2022 22:26 Відповісти
Ердоган погодився частково
сасать, частково лізать
05.08.2022 22:30 Відповісти
05.08.2022 22:58 Відповісти
ФУУУУУ....
05.08.2022 23:06 Відповісти
Справжня турецька повія це нєожиданая турецька повія 😆
06.08.2022 00:48 Відповісти
Їздить у сочі як лукашенко слимак х...єв, вже домовився робити байрактари на расеє...
06.08.2022 01:04 Відповісти
Стамбул-наш!
06.08.2022 01:12 Відповісти
Эрдоган сидит на двух стульях....
06.08.2022 03:09 Відповісти
Я не розумів, чому країни, прихильники США, мабуть на їх (США) вимогу, не хочуть купувати газ за рублі? Почитав роз'яснення економіста. Ось схема. Скажімо ФРН купує газ, для цього вони повинні купити за євро, рублі, і вже на ці рублі, купити газ. Просто? В чому фішка? Фішка в тому, що Раша за євро, платить надрукованими ними рублями, тобто газ продається, практично за дві ціни. Раніше грошову емісію Центробанку, контролювали США, але після заморозки активів американських спостерігачів, вигнали, і Раша може шльопати рублів, скільки захоче.
06.08.2022 06:52 Відповісти
Всё правильно, но если только не шлёпать рублей слишком много, а то и цены в рублях на всё и на газ в том числе вырастут и придётся снова их шлёпать.
06.08.2022 10:48 Відповісти
Рублі за газ повертаються в Рашу, і йдуть на оплату нових поставок, їх вже не друкують.
06.08.2022 11:56 Відповісти
Саддам и Каддафи уже хотели продавать нефть за евро. Обе были изнасилованы и повешены. А их страны превращены в дымящиеся кучи говна. Султан играет с огнем.
06.08.2022 07:15 Відповісти
***** сдало Армению
06.08.2022 07:25 Відповісти
Сдулся Помидорыч. Не зря в арестантских кругах правило : общаешься с опущенным , сам становишься таким. Пожал ***** руку - зашквар.
06.08.2022 07:30 Відповісти
Буде з мордору купляти газ і зразу перепродавати його в Європу. Все рівно Європі краще мати справу з Ердоганом, ніж з окурком.
08.08.2022 12:40 Відповісти
 
 