Эрдоган согласился отчасти платить за российский газ в рублях
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи в пятницу договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.
Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, открывающий новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", – рассказал Новак журналистам.
Он заявил, что в ходе переговоров были достигнуты "очень важные решения, выводящие наши экономические отношения на новый уровень". В частности, Новак анонсировал "договоренности" в финансовой и банковской сфере.
Кроме того, Путин с Эрдоганом, по словам российского вице-премьер-министра, "подробно обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".
(дамы пардон)
тем более у тех и у других и у третьих нет другого выхода, как закрывать глаза на эту... непостоянность...
Він отримав:
1) вільні руки в Сирії;
2) Карабах для Азербайджану;
3) гешефт на українському зерні;
4) зростання зовнішньополітичного статусу від мирних зусиль;
5) дешеві енергоносії, альтернативні потоки.
Ботоксний щур отримав тільки обіцянку сприяти мирним переговорам.
А також лазівку від санкцій, яку наші щирі союзними знайдуть спосіб обмежити.
Зі. Умови миру звичайно ж формуватиме ЗСУ.
нет-нет... Эрдоган себе на уме...
І політично , і економічно ...
Поки усі слідкують за Великою війною в Україні ...
Лізуть і відновлення дрібних задавнених конфліктів по усьому світу
перехід на часткову оплату російського газу в рублях. Джерело:
Нагло порушуючи підписані контракти - Московія вимагає усієї оплати у рублях - з ціллю підняття рубля та зробити з нього міжнародню валюту ...
Але Єрдоган - сказав - скільки ваші туристи привезуть - тим ми частково - і розрахуємся
А решта - у Є чи $
То не частково
Ти вже взяв в рот
Будь готовий до розриву дупи.
Дєрьмовий феєрверк...
Красівоє здаля
Щось східне
під час обстрілів руснею подвір'я Запорізької АЕС. Не бажаю туркам поганого. Русня їм погане без моїх побажань принесе
(Boris Johnson)
Все равно за валюту их покупать
Тоже самое
сасать, частково лізать