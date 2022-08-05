Эрдоган согласился отчасти платить за российский газ в рублях

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи в пятницу договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, открывающий новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", – рассказал Новак журналистам.

Он заявил, что в ходе переговоров были достигнуты "очень важные решения, выводящие наши экономические отношения на новый уровень". В частности, Новак анонсировал "договоренности" в финансовой и банковской сфере.

Кроме того, Путин с Эрдоганом, по словам российского вице-премьер-министра, "подробно обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".