12 632 92

Эрдоган согласился отчасти платить за российский газ в рублях

ердоган,путін

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи в пятницу договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, открывающий новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", – рассказал Новак журналистам.

Также читайте: Путин будет просить Эрдогана помочь обойти РФ западные санкции, - The Washington Post

Он заявил, что в ходе переговоров были достигнуты "очень важные решения, выводящие наши экономические отношения на новый уровень". В частности, Новак анонсировал "договоренности" в финансовой и банковской сфере.

Кроме того, Путин с Эрдоганом, по словам российского вице-премьер-министра, "подробно обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".

Газ (10254) путин владимир (32073) Эрдоган Реджеп Тайип (942)
+44
Кардіган частково підарас.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:18 Ответить
+35
Турецкая лира-в жопе,туалетный ржубель-в ещё большей жопе,две жопы=огромная срань)
показать весь комментарий
05.08.2022 21:23 Ответить
+31
Сидение на двух стульях ничем хорошим не закончится для Эрдогана
показать весь комментарий
05.08.2022 21:22 Ответить
Кардіган частково підарас.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:18 Ответить
Частково не буває. Як кажуть "скрєпні пацани" - "одін раз і підарас".
показать весь комментарий
05.08.2022 21:21 Ответить
Для Росії плюс тут тільки інформаційна внутрішньоросійська перемога про оплату фублях. І то "частково". За це ***** здав ердогану карабах і курдів. Султан по любому в шоколаді. Україні пофіг, арам жопа.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:15 Ответить
Мрази 🤮 руссотурецкие , шакалье -жаба с гадюкой
показать весь комментарий
05.08.2022 21:56 Ответить
Було б добре частково виключитТурцію з НАТО…
показать весь комментарий
06.08.2022 05:26 Ответить
на пол шишечки не считается )))
(дамы пардон)
показать весь комментарий
05.08.2022 21:20 Ответить
Я вам скажу по опыту главное эти полшишечки пройти, дальше пойдет как по маслу.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:21 Ответить
Мабуть кацапи за це газ безкоштовно будуть давать , а Туреччина буде выддавать рублі,якы кацапські алкаші на курорті *********
показать весь комментарий
05.08.2022 21:20 Ответить
не в рублях, а помідорами бартером. По ринковому курсу дерев'яного на стамбульській біржі.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:20 Ответить
За оплату не в доларах США карає миттєво та жорстко! Думаю, Ердогана зкинуть скоро
показать весь комментарий
05.08.2022 21:21 Ответить
Т.е., Эрдоган таки разменял поддержку Украины на Сирию?
показать весь комментарий
05.08.2022 21:22 Ответить
думаю... там столько хитрости, что он сможет пропетлять между каплями...
тем более у тех и у других и у третьих нет другого выхода, как закрывать глаза на эту... непостоянность...
показать весь комментарий
05.08.2022 21:41 Ответить
Хитрожопий цинік Ердоган клав на всіх і тупо дбає про свої шкурні інтереси.
Він отримав:
1) вільні руки в Сирії;
2) Карабах для Азербайджану;
3) гешефт на українському зерні;
4) зростання зовнішньополітичного статусу від мирних зусиль;
5) дешеві енергоносії, альтернативні потоки.

Ботоксний щур отримав тільки обіцянку сприяти мирним переговорам.
А також лазівку від санкцій, яку наші щирі союзними знайдуть спосіб обмежити.

Зі. Умови миру звичайно ж формуватиме ЗСУ.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:02 Ответить
Сидение на двух стульях ничем хорошим не закончится для Эрдогана
показать весь комментарий
05.08.2022 21:22 Ответить
НАТО-сила, таежный союз-могила
показать весь комментарий
05.08.2022 21:23 Ответить
Турецкая лира-в жопе,туалетный ржубель-в ещё большей жопе,две жопы=огромная срань)
показать весь комментарий
05.08.2022 21:23 Ответить
Не думала, що Ердоган прогнеться під якесь *****.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:23 Ответить
нет-нет...он не прогибается... он коварен и хитер (но не глуп и наивен)
нет-нет... Эрдоган себе на уме...
показать весь комментарий
05.08.2022 21:43 Ответить
Делает что ему выгодно. Сейчас газа дефицит и нужно у кацапов покупать. Потом как его станет побольше он будет платить в рублях, но по особому обменному курсу.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:01 Ответить
Эрдоган и сам в каком-то смысле - *****.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:18 Ответить
Эрдоган і сам пробує свою Османську імперію будувати ...
І політично , і економічно ...
Поки усі слідкують за Великою війною в Україні ...
Лізуть і відновлення дрібних задавнених конфліктів по усьому світу

перехід на часткову оплату російського газу в рублях. Джерело:

Нагло порушуючи підписані контракти - Московія вимагає усієї оплати у рублях - з ціллю підняття рубля та зробити з нього міжнародню валюту ...
Але Єрдоган - сказав - скільки ваші туристи привезуть - тим ми частково - і розрахуємся
А решта - у Є чи $
показать весь комментарий
06.08.2022 01:21 Ответить
Якщо вже взяв в рот
То не частково

Ти вже взяв в рот
показать весь комментарий
05.08.2022 21:23 Ответить
Усидеть на 2-х стульях непросто,старается. Когда-то так Китай в ирано-иракской войне зарабатывал, обеим сторонам все что мог поставлял.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:24 Ответить
Азіати як азіати
показать весь комментарий
05.08.2022 21:27 Ответить
ердоган прогнулся, а взамен что: х#йло Карабах пообесчало, или процент с украденного зерна ? два диктатора - это сила.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:29 Ответить
пердоган перетворився на афериста,котрого купив рашистський терорист для обслуговування своїх інтересів .
показать весь комментарий
05.08.2022 21:29 Ответить
Парни это как - немножко умер, или чуть чуть беременная!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 21:29 Ответить
І це країна НАТО? Ну що за х*рня?
показать весь комментарий
05.08.2022 21:29 Ответить
Це країна, яка контролює вхід в Чорне море. А могла би бути членом Варшавського договору.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:31 Ответить
такая херня как и все переоцененное НАТО!
показать весь комментарий
05.08.2022 21:51 Ответить
А ти зацепи НАТО в побачиш яке воно переоцінена. Це вам нелох три роки по тв Різдва, що НАТО це фе. І тепер ми сам на сам з ордою. А треба було руками і ногами ломитись в двері. Проводити реформи. А чмо зелене обіженку з себе строїв
показать весь комментарий
05.08.2022 22:18 Ответить
може пора проти Туреччини вводити санкції ?
показать весь комментарий
05.08.2022 21:30 Ответить
непублічні - так. Будуть.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:32 Ответить
а чому не публічні ? підтримка країни агресора -терориста цього замало ?
показать весь комментарий
05.08.2022 22:01 Ответить
Намагаючись всидіти на двох стільцях одночасно
Будь готовий до розриву дупи.
Дєрьмовий феєрверк...
Красівоє здаля

Щось східне
показать весь комментарий
05.08.2022 21:30 Ответить
Кацапи напевно від щасті всі в гамно.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:30 Ответить
Мировое сообчество прогибается постепенно.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:31 Ответить
Ну как сказать... Диктаторишка под диктаторишку разве что.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:00 Ответить
эрдоган очень сильно пожалеет о своем решении, но потом.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:32 Ответить
Восток дело тонкое.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:32 Ответить
Турок он и в Африке турок. Что турки, китайцы, парашенцы - одним словом - орда. Нечего ждать от них что-то хорошее...
показать весь комментарий
05.08.2022 21:32 Ответить
Эрдоган мабуть у таракана Лукашенка консультировался на счёт умения сидеть на 2 стульях
показать весь комментарий
05.08.2022 21:36 Ответить
Как технически будет проходить расчет? Эрдоган купит рубли за лиры или за доллары или евро? Или лирами отдаст? Так или иначе расчет не за рубли.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:36 Ответить
да нахрен кому те лиры. уверен за eur/usd
показать весь комментарий
06.08.2022 01:48 Ответить
"детально обговорили будівництво АЕС "Аккую"

під час обстрілів руснею подвір'я Запорізької АЕС. Не бажаю туркам поганого. Русня їм погане без моїх побажань принесе
показать весь комментарий
05.08.2022 21:37 Ответить
Эрдоган хитрожопый султан.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:39 Ответить
на хитру жопу знайдется не менш хитрий прутень
показать весь комментарий
05.08.2022 21:50 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 21:39 Ответить
Насправді там Ердоган поімєл русского. За рублі путін злив Карабах.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:40 Ответить
С руzzким диктаторским режимом можно вести переговоры, но при этом их нужно лупить, безостановочно, на всех направлениях и всеми доступными средствами .
(Boris Johnson)
показать весь комментарий
05.08.2022 21:41 Ответить
Це перший крок. Наступний буде коли Туреччина передасть Байрактар секрети або розпочне їх виробництво у россії. Це робить його бона файд мазерфакером.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:43 Ответить
А той беззаперечний факт що "байрактари" в порівнянні з американськими безпілотниками "трошки відсталі" Вам ні про що не говорить? А те що такий "наступний крок" стане для Турції останнім в цивілізованому світі і покладе під санкції? Нє?
показать весь комментарий
05.08.2022 22:05 Ответить
Оплата в рублях це надводна частина айсберга.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:44 Ответить
Щось таке давно назрівало. На рашці усю бояру висмокчуть.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:45 Ответить
Працювати в режимі «повного заглоту» ослойобу мішають дві речі : печія і еректильна дисфункція *****
показать весь комментарий
05.08.2022 21:45 Ответить
Откуда у Эрдогана рубли?
Все равно за валюту их покупать

Тоже самое
показать весь комментарий
05.08.2022 21:50 Ответить
от российских отдыхателей.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:03 Ответить
фантики, которые Кардиган потом будет по реальному (а не нарисованному) курсу usd/rur обменивать на черную и прозрачную жижу. Пахнет очередным ножом в пацакскую спину
показать весь комментарий
06.08.2022 01:13 Ответить
едроган, за *** его еще подержи, гандон!
показать весь комментарий
05.08.2022 21:50 Ответить
А шо ви хочете, це реальне життя, а не вигадане. Кожен за себе. І так завжди було. Он Пілсудський разом з УНР воював проти більшовиків, а потім таємно з Леніним домовився і покинув УНР, а в обмін комуняки відчепилися від Польщі. Так що в реальному світі все схоже на "Гру Престолів", а не на "Хроніки Нарнії".
показать весь комментарий
05.08.2022 21:51 Ответить
В большей степени это относится к диктаторам и автократам - они мыслят и действуют только ради своих интересов. В демократическом Западе общечеловеческие ценности все-таки не пустой звук, хотя и Западу далеко до идеала.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:25 Ответить
А то ж я думаю, до чого всі ті кадри, як афганці за американські літаки чіплялися, аби втекти від талібів. Тільки коли американцям стало потрібно піти звідти, вони пішли, і ніякі цінності не допомогли. Це не добре й не погано - це просто так воно ведеться на цьому світі.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:45 Ответить
Эдик дал ***** посидеть у себя на лице? Два имперца сговорились. Эдик помогает сдавать ***** Украину а ***** не вспоминает про Армянию и нахорный карабах.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:53 Ответить
Але втрачає Вірменію
показать весь комментарий
05.08.2022 22:15 Ответить
Ну, а что им остаётся делать, если они оба в безвыходном положении. Турки не могут держать на плаву свою экономику без российского газа, а россия не может отдавать его за бесплатно. Надо же как то расплачиваться. Ведь, что такое доллары - это просто записи на корреспондентском счёте в западном банке. А как их взять оттуда? Санкции же и СВИФТ отключен. А так круговорот денег обеспечен. Деньги туристов возвращаются на Родину, а за оказанные услуги турция получает газ и работой своих граждан обеспечивает и ГСМ и удобрения и пластмассы и металлургию производит.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:01 Ответить
Гарно топиш за паРашу, мєдаль вже в дорозі.
показать весь комментарий
06.08.2022 00:50 Ответить
Судячи з гігантської інфляції у Туреччині, шо фубль, шо ліра - туалетний папір.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:09 Ответить
гривна сегодня стоит 1, 63 рубля
показать весь комментарий
05.08.2022 22:11 Ответить
еще бы, ведь не за горами славные времена, когда доллар к фублю будет снова 80 копеек! =))
показать весь комментарий
06.08.2022 00:48 Ответить
Сегодня ржубель в реале не стоит ничего.
показать весь комментарий
06.08.2022 07:33 Ответить
А на Али экспресс и не догадываются об этом. Да и кроме доллара и Евро в российских банках за рубли можно купить десяток валют. Юани, форинты, тенге, рупии, франки, кроны, лиры, и они тоже все не отличаются в цене от мировых. Те же пропорции, что в Киеве, что в Берлине, Париже, Стамбуле, Лондоне. Дураки они все. Да?
показать весь комментарий
06.08.2022 10:36 Ответить
Ердоган вирішив всидіти на двух стільцях, бути в НАТО і торгувати з підаром ******.Ну щож Бацька Бульбашенко теж так спробував тепер сидить під санкціями затіхарився як кусок гівна не висовується
показать весь комментарий
05.08.2022 22:09 Ответить
ердоган хитрозроблене чмо, але не порівнюй Туреччину з білорасеєю, це як х...й з пальцем...
показать весь комментарий
06.08.2022 01:09 Ответить
Те що я і казав турки нам не браття.Це хвойди портові які ведуть тільки свої інтереси.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:09 Ответить
Да забудьте Вы это дурацкое слово. Не бывает никакого братства в мире.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:13 Ответить
Два педика.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:14 Ответить
Ліра впала в 10 раз, якщо я правильно зрозумів?
показать весь комментарий
05.08.2022 22:26 Ответить
Ердоган погодився частково
сасать, частково лізать
показать весь комментарий
05.08.2022 22:30 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 22:58 Ответить
ФУУУУУ....
показать весь комментарий
05.08.2022 23:06 Ответить
Справжня турецька повія це нєожиданая турецька повія 😆
показать весь комментарий
06.08.2022 00:48 Ответить
Їздить у сочі як лукашенко слимак х...єв, вже домовився робити байрактари на расеє...
показать весь комментарий
06.08.2022 01:04 Ответить
Стамбул-наш!
показать весь комментарий
06.08.2022 01:12 Ответить
Эрдоган сидит на двух стульях....
показать весь комментарий
06.08.2022 03:09 Ответить
Я не розумів, чому країни, прихильники США, мабуть на їх (США) вимогу, не хочуть купувати газ за рублі? Почитав роз'яснення економіста. Ось схема. Скажімо ФРН купує газ, для цього вони повинні купити за євро, рублі, і вже на ці рублі, купити газ. Просто? В чому фішка? Фішка в тому, що Раша за євро, платить надрукованими ними рублями, тобто газ продається, практично за дві ціни. Раніше грошову емісію Центробанку, контролювали США, але після заморозки активів американських спостерігачів, вигнали, і Раша може шльопати рублів, скільки захоче.
показать весь комментарий
06.08.2022 06:52 Ответить
Всё правильно, но если только не шлёпать рублей слишком много, а то и цены в рублях на всё и на газ в том числе вырастут и придётся снова их шлёпать.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:48 Ответить
Рублі за газ повертаються в Рашу, і йдуть на оплату нових поставок, їх вже не друкують.
показать весь комментарий
06.08.2022 11:56 Ответить
Саддам и Каддафи уже хотели продавать нефть за евро. Обе были изнасилованы и повешены. А их страны превращены в дымящиеся кучи говна. Султан играет с огнем.
показать весь комментарий
06.08.2022 07:15 Ответить
***** сдало Армению
показать весь комментарий
06.08.2022 07:25 Ответить
Сдулся Помидорыч. Не зря в арестантских кругах правило : общаешься с опущенным , сам становишься таким. Пожал ***** руку - зашквар.
показать весь комментарий
06.08.2022 07:30 Ответить
Буде з мордору купляти газ і зразу перепродавати його в Європу. Все рівно Європі краще мати справу з Ердоганом, ніж з окурком.
показать весь комментарий
08.08.2022 12:40 Ответить
 
 