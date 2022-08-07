Захід занепокоєний поглибленням зв'язків Туреччини з Росією, - FT

Західні країни стривожені поглибленим економічним співробітництвом між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і російським диктатором Володимиром Путіним, та попереджають про зростання ризику того, що країна-член НАТО може зазнати обмежень, якщо допоможе Росії уникнути санкцій.

Про це з посиланням на джерела пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Шість західних офіційних осіб заявили FT, що стурбовані домовленістю лідерів Туреччини та Росії розширити співпрацю у галузі торгівлі та енергетики, яка була досягнута на зустрічі 5 серпня.

Один чиновник ЄС сказав, що Євросоюз все більш уважно стежить за турецько-російською співпрацею, висловлюючи стурбованість тим, що Туреччина все більше стає платформою для торгівлі з Росією.

Інший назвав поведінку Туреччини по відношенню до Росії "вкрай опортуністичною", додавши: "Ми намагаємося змусити Туреччину звернути увагу на наші побоювання".

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Вашингтон неодноразово попереджав, що він запровадить проти країн, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, "вторинні санкції".

Ще один високопоставлений західний чиновник припустив, що країни можуть закликати свої компанії та банки залишити Туреччину, якщо Ердоган виконає обіцянки, які дав Путіну.

Однак кілька інших західних офіційних осіб відхилили це припущення, оскільки Туреччина дуже глибоко інтегрована у фінансову та економічну системи Заходу.

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Три європейські чиновники заявили, що в Брюсселі поки не було офіційних дискусій щодо можливих наслідків для Туреччини через досягнуті у Сочі угоди з Путіним.

Нагадаємо, 5 серпня Туреччина та Росія домовилися про часткову оплату за російський газ у рублях. На зустрічі в Сочі Путін і Ердоган говорили про Сирію, Лівію та "боротьбу з терористичними групами". 6 серпня п'ять турецьких банків підключили російську платіжну систему "Мир".