Захід занепокоєний поглибленням зв'язків Туреччини з Росією, - FT
Західні країни стривожені поглибленим економічним співробітництвом між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і російським диктатором Володимиром Путіним, та попереджають про зростання ризику того, що країна-член НАТО може зазнати обмежень, якщо допоможе Росії уникнути санкцій.
Про це з посиланням на джерела пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Шість західних офіційних осіб заявили FT, що стурбовані домовленістю лідерів Туреччини та Росії розширити співпрацю у галузі торгівлі та енергетики, яка була досягнута на зустрічі 5 серпня.
Один чиновник ЄС сказав, що Євросоюз все більш уважно стежить за турецько-російською співпрацею, висловлюючи стурбованість тим, що Туреччина все більше стає платформою для торгівлі з Росією.
Інший назвав поведінку Туреччини по відношенню до Росії "вкрай опортуністичною", додавши: "Ми намагаємося змусити Туреччину звернути увагу на наші побоювання".
Вашингтон неодноразово попереджав, що він запровадить проти країн, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, "вторинні санкції".
Ще один високопоставлений західний чиновник припустив, що країни можуть закликати свої компанії та банки залишити Туреччину, якщо Ердоган виконає обіцянки, які дав Путіну.
Однак кілька інших західних офіційних осіб відхилили це припущення, оскільки Туреччина дуже глибоко інтегрована у фінансову та економічну системи Заходу.
Три європейські чиновники заявили, що в Брюсселі поки не було офіційних дискусій щодо можливих наслідків для Туреччини через досягнуті у Сочі угоди з Путіним.
Нагадаємо, 5 серпня Туреччина та Росія домовилися про часткову оплату за російський газ у рублях. На зустрічі в Сочі Путін і Ердоган говорили про Сирію, Лівію та "боротьбу з терористичними групами". 6 серпня п'ять турецьких банків підключили російську платіжну систему "Мир".
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Турки замовчували утиски кримських татар кацапами.
Вже з того можна було зробити висновок проти кого вони.
не скінчиться
Після цього він був знищений 😠
В Украіні 11 вересня відбувається ЦІЛОДОБОВО , руйнують торговельні центри , будинки та школи , але з кремлівським терористом зустрічаються , ведуть переговори , щоби зберегти цьому ублюдку обличчя !
І весь світ мовчить 🙁
Це вже дно , чи тільки початок ?
Працювала з ними,є гіркий досвід...
Тактика проста : прокатить - добре,не прокатить - ну і ладно...
Вони ,перш за все ,думають про свою шкуру,наші страждання їх не цікавлять...
Росія влила кілька мільярдів доларів у валютні резерви Туреччини, яка бореться з інфляцією - Bloomberg
https://mind.ua/news/20245331-rosiya-vlila-kilka-milyardiv-dolariv-u-valyutni-rezervi-turechchini-yaka-boretsya-z-inflyacieyu-bloombe
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.