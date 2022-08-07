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Захід занепокоєний поглибленням зв'язків Туреччини з Росією, - FT

ердоган,путін

Західні країни стривожені поглибленим економічним співробітництвом між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і російським диктатором Володимиром Путіним, та попереджають про зростання ризику того, що країна-член НАТО може зазнати обмежень, якщо допоможе Росії уникнути санкцій.

Про це з посиланням на джерела пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Шість західних офіційних осіб заявили FT, що стурбовані домовленістю лідерів Туреччини та Росії розширити співпрацю у галузі торгівлі та енергетики, яка була досягнута на зустрічі 5 серпня.

Один чиновник ЄС сказав, що Євросоюз все більш уважно стежить за турецько-російською співпрацею, висловлюючи стурбованість тим, що Туреччина все більше стає платформою для торгівлі з Росією.

Інший назвав поведінку Туреччини по відношенню до Росії "вкрай опортуністичною", додавши: "Ми намагаємося змусити Туреччину звернути увагу на наші побоювання".

Читайте: Без Путіна війну в Україні не закінчити, - помічник Ердогана Алтун

Вашингтон неодноразово попереджав, що він запровадить проти країн, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, "вторинні санкції".

Ще один високопоставлений західний чиновник припустив, що країни можуть закликати свої компанії та банки залишити Туреччину, якщо Ердоган виконає обіцянки, які дав Путіну.

Однак кілька інших західних офіційних осіб відхилили це припущення, оскільки Туреччина дуже глибоко інтегрована у фінансову та економічну системи Заходу.

Також читайте: Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

Три європейські чиновники заявили, що в Брюсселі поки не було офіційних дискусій щодо можливих наслідків для Туреччини через досягнуті у Сочі угоди з Путіним.

Нагадаємо, 5 серпня Туреччина та Росія домовилися про часткову оплату за російський газ у рублях. На зустрічі в Сочі Путін і Ердоган говорили про Сирію, Лівію та "боротьбу з терористичними групами". 6 серпня п'ять турецьких банків підключили російську платіжну систему "Мир".

Автор: 

путін володимир (24068) росія (65856) Туреччина (3605) Ердоган Реджеп Таїп (947)


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Топ коментарі
+14
Поглиблення відбулось давно.
Турки замовчували утиски кримських татар кацапами.
Вже з того можна було зробити висновок проти кого вони.
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07.08.2022 09:00
+11
Одного разу, один терорист вчинив страшний теракт в США - це відбулося 11 вересня !!
Після цього він був знищений 😠
В Украіні 11 вересня відбувається ЦІЛОДОБОВО , руйнують торговельні центри , будинки та школи , але з кремлівським терористом зустрічаються , ведуть переговори , щоби зберегти цьому ублюдку обличчя !

І весь світ мовчить 🙁
Це вже дно , чи тільки початок ?
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07.08.2022 09:13
+10
Це було вже зрозуміло коли Ердоган не ввів ніяких санкцій проти Росії, а навпаки спеціальний літак вони створили або купили для росіян, щоб їх вивозити на курорти Туреччини, ну вже тоді було все ясно, Ердоган намагається всидіти своєю дупою на трьох стільцях, і зерно українське купити з 25% знижкою, і з путіном бути вась-вась і з Європою та Америкою не посваритися, Туреччина ж кандидат на членство в ЄС з Гер знає якого року, років 10 або більше вже стирчить у кандидатах і з Нато Ердогану потрібно не пособачитися, Туреччина - член Нато як ніяк.
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07.08.2022 09:15
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Чуваки. Поглиблення... Все дуже просто з перших хвилин війни. Хто не з нами той проти нас.
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07.08.2022 08:56 Відповісти
Поглиблення відбулось давно.
Турки замовчували утиски кримських татар кацапами.
Вже з того можна було зробити висновок проти кого вони.
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07.08.2022 09:00 Відповісти
как хотите но Стамбул должен стать КОНСТАНТИНОПОЛЕМ ничто не вечно под Луной кроме ИСТИНЫИ СПРАВЕДЛИВОСТИ..отоманское иго рано или поздно ---но падет..турки вернутся туда откуда пришли ---в Аравию...
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07.08.2022 09:05 Відповісти
Вони з Алтаю прийшли,з Гавноєдії!
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07.08.2022 14:09 Відповісти
циган ердоган вирішив на повну скористатися можливостями війни і вижати для себе максимум прибутку
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07.08.2022 09:01 Відповісти
Два диктатори знайшли спільну мову , поки сезон відпусток і помідорів
не скінчиться
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07.08.2022 09:01 Відповісти
У 1939-41 також 2 диктатори обіймались.
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07.08.2022 09:04 Відповісти
цікаво, як у турка з історією))
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07.08.2022 09:40 Відповісти
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07.08.2022 10:11 Відповісти
турки к сожалению не считают рашку врагом - а только конкурентом-партнером
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07.08.2022 09:04 Відповісти
Захід як сонні мухи, вже 9-й рік занепокоєні! Їм сиш в очі, а вони кажуть дощь
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07.08.2022 09:07 Відповісти
Эрдоган - таракан думает, что он самый хитрый. Пока раися и Украина воюют и ослабляют друг друга, турция наращивает свою мощь и ждет, когда труп врага проплывет мимо. Но забывает другую мудрость, что самый верный способ остаться в дураках - это считать себя хитрее других. За пособничество с фашистами прийдется отвечать....
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07.08.2022 09:12 Відповісти
Одного разу, один терорист вчинив страшний теракт в США - це відбулося 11 вересня !!
Після цього він був знищений 😠
В Украіні 11 вересня відбувається ЦІЛОДОБОВО , руйнують торговельні центри , будинки та школи , але з кремлівським терористом зустрічаються , ведуть переговори , щоби зберегти цьому ублюдку обличчя !

І весь світ мовчить 🙁
Це вже дно , чи тільки початок ?
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07.08.2022 09:13 Відповісти
Це вже нижче усякого дна, Люцифер сидить зверху на кришці.
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07.08.2022 09:18 Відповісти
Слово турок вновь обрело контекст XIX сторіччя.
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07.08.2022 09:19 Відповісти
Ахаха!
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07.08.2022 14:10 Відповісти
Це не дно і не початок) це славнозвісна система міжнародного порядку яка вигадана країнами ватажками світу для бідних країн аби вони файно себе поводили, тому расєя не воює в Україні а наводить порядок аби українці не повбивали один одного, усе це заради миру...
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07.08.2022 10:15 Відповісти
Долар скоро мабуть вже буде лір 30 коштувати...
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07.08.2022 09:13 Відповісти
Покажчик стурбометра виявив 989 кіломеркелів.
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07.08.2022 09:13 Відповісти
Звичайний ердоГад
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07.08.2022 09:14 Відповісти
Це було вже зрозуміло коли Ердоган не ввів ніяких санкцій проти Росії, а навпаки спеціальний літак вони створили або купили для росіян, щоб їх вивозити на курорти Туреччини, ну вже тоді було все ясно, Ердоган намагається всидіти своєю дупою на трьох стільцях, і зерно українське купити з 25% знижкою, і з путіном бути вась-вась і з Європою та Америкою не посваритися, Туреччина ж кандидат на членство в ЄС з Гер знає якого року, років 10 або більше вже стирчить у кандидатах і з Нато Ердогану потрібно не пособачитися, Туреччина - член Нато як ніяк.
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07.08.2022 09:15 Відповісти
Ментальність у них така : турок не буде турком,якщо не обдурить.
Працювала з ними,є гіркий досвід...
Тактика проста : прокатить - добре,не прокатить - ну і ладно...
Вони ,перш за все ,думають про свою шкуру,наші страждання їх не цікавлять...
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07.08.2022 09:21 Відповісти
Та коли ж вже до вас дойде, що наші страждання взагалі нікого не цікавлять? Є лише одна річ яка цікавить "високі" сторони в світі, і це - власний чистий прибуток. Або ми будемо цікаві бізнес-можливостями для союзників, або їх з часом перекуплять орки, от вам і вся гірка правда. Думаю, саме тому замість звільнення Херсонської області швидесенько, забивши на все, влада пропхнула зернове позоріще.
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07.08.2022 11:32 Відповісти
Тю , Угорщині можна , Німеччині можна , а Туреччині ні . Так завжди , як тільки для когось з'являється виключення із правил , то ним хочуть скористатись всі . Всі бачать безпринципність в дотриманні санкцій ,тут і турбіни для ПП 1 , тут і виключення для Угорщини по газу, тут зняття санкцій з мокшандії за вивіз зерна , та багато ще іншого .
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07.08.2022 09:40 Відповісти
Дарма ти причипив до свого метеоризму мадярію та німеччину, мадярія нічого не робить але і нічого у світі економіки і фінансів для України не вирішує, німеччина робить для України не багато з того що може але це один з ватажків світу, ні німеччина ні мадярія після початку війни не домовляються про співпрацю з путіним і не зустрічаються щомісяця як старенькі коханці...
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07.08.2022 10:26 Відповісти
Мадярії не треба ні з ким зустрічатися, їх очільники з-під стола ***** не вилазили і живуть з його піською у роті 24/7. Приблизно така ж сама "самостійна" країна, як і ********* та србія.
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07.08.2022 11:35 Відповісти
"поглиблення" зв'язків турків з рашистським окупантом і вбивцею українського народу відбулося ще перед окупацією рашистом українського Криму. (2013)Якщо би не було усної домовленості турецької продажної шкіри з рашистським лайном ,на окупацію українського Криму і не було куйлом доведено плану на сьогоднішню дальнішу окупаціюУкраїни рашист ніколи б не починав окупацію і війну в Україні
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07.08.2022 10:01 Відповісти
Любий каприз за ваші гроші ви-Захід купили у путіна нафту і газ, він за ці гроші купив Ердогана
Росія влила кілька мільярдів доларів у валютні резерви Туреччини, яка бореться з інфляцією - Bloomberg
https://mind.ua/news/20245331-rosiya-vlila-kilka-milyardiv-dolariv-u-valyutni-rezervi-turechchini-yaka-boretsya-z-inflyacieyu-bloombe
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07.08.2022 10:21 Відповісти
Туркам надо пораскинуть мозгами на перспективу, чем быстрее рухнет тоталитарный режим фашиста путлера и тем больше будет туристов и торговых связей для Турции, со всей Европы и др.Мира, если же ********* получит пролонгацию и развитие, то экономически, а возможно и войной пострадает и Турция.
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07.08.2022 10:38 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/08/07/poroshenko-dlya-nas-prynczypovo-vazhlyvo-zberegty-*************-i-antyputinsku-koalicziyu-yaka-bula-zakladena-v-ramshtajni-i-vzhe-maye-svoyi-rezultaty/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що жодного компромісу з путіним не може бути, оскільки його мета - знищення України. Відповідаючи на запитання щодо переговорів лідера Туреччини Ердогана з ******, Порошенко зазначив: «зараз роль медіатора майже нездійсненна, тому що неможливо шукати компроміс, коли путін хоче вбити нас, а ми хочемо жити . Ну де тут шукати компроміс? путін прийшов захопити всю Україну для того, щоб проводити війну проти всього демократичного світу. Бо це війна не проти України. Це війна проти нас усіх».
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.
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07.08.2022 10:59 Відповісти
Порох правий. Путін вимагає переговорів для майбутньої капітуляції. Осман ніяких попередніх умов Україн не навязує. Путін це зробив через стару політичну проститутку Шредера. Осман пропонує провести переговори саме в Стамбулі. Це буде стамбульський вокзал для двох, третій тут зайвий. У османа три цілі: Алеппо, Карабах і курди. І кругом торчать вуха царя лаптеногих. А після того, як рашка втягнеться в імпортозаміщення в Стабулі, ймовірність,що лаптеві будуть підтримувати Асада і курдів нульова. рашка здасть всіх як вірмен.
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07.08.2022 11:40 Відповісти
Введіть пару "вторинних" санкцій і Ердоган перестане шушукатись з окурком.
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12.08.2022 10:30 Відповісти
А ви думали, що вони мороженку облизували просто так?
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12.08.2022 10:37 Відповісти
 
 