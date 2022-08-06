5 турецьких банків долучаться до російської платіжної системи "Мир", - Ердоган

П’ять турецьких банків запроваджують російську платіжну систему "Мир", як заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повернення з Сочі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Керівники центробанків двох країн також зустрілися під час перемовин президентів Туреччини та Росії 5 серпня. Як заявляє Ердоган, такі зміни є полегшенням як для російських туристів, так і для Туреччини.

Як повідомлялось раніше, Ердоган та Путін домовились про часткову оплату постачання природного газу в рублях. Незважаючи, на засудження Туреччиною повномасштабної війни Росії проти України, Анкара не приєдналась до санкцій США та ЄС про агресора.

Туреччина також продовжує імпортувати енергію з Росії, яка забезпечила чверть її імпорту нафти та близько 45% поставок природного газу минулого року. Ердоган також вітає будівництво "Росатомом" атомної станції Аккую, довкола якої розгорівся скандал, після того, як Росія усунула від виконання проєкту одного з головних турецьких підрядників.

