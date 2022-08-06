5 турецьких банків долучаться до російської платіжної системи "Мир", - Ердоган
П’ять турецьких банків запроваджують російську платіжну систему "Мир", як заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повернення з Сочі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.
Керівники центробанків двох країн також зустрілися під час перемовин президентів Туреччини та Росії 5 серпня. Як заявляє Ердоган, такі зміни є полегшенням як для російських туристів, так і для Туреччини.
Як повідомлялось раніше, Ердоган та Путін домовились про часткову оплату постачання природного газу в рублях. Незважаючи, на засудження Туреччиною повномасштабної війни Росії проти України, Анкара не приєдналась до санкцій США та ЄС про агресора.
Туреччина також продовжує імпортувати енергію з Росії, яка забезпечила чверть її імпорту нафти та близько 45% поставок природного газу минулого року. Ердоган також вітає будівництво "Росатомом" атомної станції Аккую, довкола якої розгорівся скандал, після того, як Росія усунула від виконання проєкту одного з головних турецьких підрядників.
Рашистські банки відкривають кореспондентські рахунки у турецьких банках і - SWIFTly сифонять долари в обидва боки: продаючи нафту і купуючи так необхідні їм беспілотники і електронні компоненти для ракет.
І таку гадюку треба було приймати у НАТО?
вони в турцію вже йдуть марковані ."не для перепродажу в росію"
Дебіли бл**дь...немає інших слів
Коли орки захопили Крим і Дондас і Порошенкова влада, і Зеленського влада спокійно собі торгували з орками і бульбашами ?!
Може спочатку давайте собою бути невдоволеними ?!
Ти йолоп? чи просто хворий на всю вату того місця де має бути мізки?
Чтобы понять, чем обернётся строительство данной АЭС.
Вестингауз построил бы дороже, но оно и работало бы дольше.
И безопаснее во всех смыслах.
Эрдогашкин такой же экономист, как и Путин))))..годовая инфляция в Турции - 80%...Но преимущество у русских перед турками, что КАСАБЫ УМЕЮТ ОЧЕНЬ ЛИХО *********)))
Поэтому касабы оч круто опрокинут турецких простофиль с этой ПС"Мир"...вот увидите
Вот русский турист, через эту "МИР" и собирается оставлять некоторую массу рубля в Турции, которая и пойдет на уплату этих пунктов...чтобы не покупать спецом этот рубль, например на Мосбирже...
Опять же, туркам как-то надо адаптировать бабло от руссо-туристо, деньги там немалые даже для турецкой экономики.
Лишь бы они не меняли свою позицию по Байрактарам, больше на них вряд ли стоит рассчитывать.
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.
Друге. Я етнічний кримський грек, і ми (греки) з'явилися в Криму за сотні років до татар. Слов'яни (Тьмутараканське князівство) були в Криму за 300 років до татар. Які вони корінні? Вони хоч одне місто, крім Бахчисарая заснували?