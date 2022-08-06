УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9269 відвідувачів онлайн
Новини
17 788 168

5 турецьких банків долучаться до російської платіжної системи "Мир", - Ердоган

мир,система,платежная

П’ять турецьких банків запроваджують російську платіжну систему "Мир", як заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повернення з Сочі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Керівники центробанків двох країн також зустрілися під час перемовин президентів Туреччини та Росії 5 серпня. Як заявляє Ердоган, такі зміни є полегшенням як для російських туристів, так і для Туреччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Як повідомлялось раніше, Ердоган та Путін домовились про часткову оплату постачання природного газу в рублях. Незважаючи, на засудження Туреччиною повномасштабної війни Росії проти України, Анкара не приєдналась до санкцій США та ЄС про агресора.

Туреччина також продовжує імпортувати енергію з Росії, яка забезпечила чверть її імпорту нафти та близько 45% поставок природного газу минулого року. Ердоган також вітає будівництво "Росатомом" атомної станції Аккую, довкола якої розгорівся скандал, після того, як Росія усунула від виконання проєкту одного з головних турецьких підрядників.

Читайте також: Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

Автор: 

банки (7870) кредитні картки (147) Туреччина (3670) Ердоган Реджеп Таїп (977)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+62
Падло турецьке
показати весь коментар
06.08.2022 19:33 Відповісти
+55
Турки-той хто допомагає та підтримує вбивцю є співучасником...
показати весь коментар
06.08.2022 19:34 Відповісти
+32
Два диктатора злились в екстазі. Два імперця, дві самотності, нічого дивного.
показати весь коментар
06.08.2022 19:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не надо питать иллюзий,вокруг Украины одни враги,это исторически
показати весь коментар
06.08.2022 20:26 Відповісти
I'm sure very soon the Bairaktars will be attacking the Ukrainian troops. It's very obvious now and considering the treacherous character of the turkish dictator.
показати весь коментар
06.08.2022 20:28 Відповісти
May be
показати весь коментар
06.08.2022 20:31 Відповісти
Мутный типуган Пердоган.
показати весь коментар
06.08.2022 20:29 Відповісти
. А деж та підтримка татар ,бабло ,тварюки турецькі,і паркові.
показати весь коментар
06.08.2022 20:34 Відповісти
Тварюки турецькі,запроданці,деж підтримка татар,Не має бо турецьке лайно пожирає,руське бабло.
показати весь коментар
06.08.2022 20:36 Відповісти
Ребята давайте о себя говорит, когда оккупировали Крым и Донбасс торговля россией и Белоруссией была и какие и где ??? Когда США и Европа водила санкции, ещё добавлю диванным экспертам что Турция друг Украины хотите этого или нет так будет всегда , кацапы 2023 год для вас год сосунки 🤣🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪 !!!
показати весь коментар
06.08.2022 20:42 Відповісти
Пошел в юрту
показати весь коментар
06.08.2022 22:31 Відповісти
Что год сосунки для кацапни не понравился ???
показати весь коментар
06.08.2022 22:43 Відповісти
Отсоси армянская шлюха.
показати весь коментар
06.08.2022 22:56 Відповісти
От вам і дружня допомога Ердогана рашистам обійти санкції Захода.

Рашистські банки відкривають кореспондентські рахунки у турецьких банках і - SWIFTly сифонять долари в обидва боки: продаючи нафту і купуючи так необхідні їм беспілотники і електронні компоненти для ракет.

І таку гадюку треба було приймати у НАТО?
показати весь коментар
06.08.2022 20:43 Відповісти
електронні компоненти не вдасться..

вони в турцію вже йдуть марковані ."не для перепродажу в росію"
показати весь коментар
06.08.2022 21:02 Відповісти
Не смеши мои тапки. Не возможно ограничить электронные компоненты! Все идет из Китая. И даже не из Китая элементарно покупается через Узбекистан, Казахстан и т.п. Скинь лапшу говно-ЗМИ.
показати весь коментар
07.08.2022 14:59 Відповісти
З таким "мирОМ" --- МИРУ НЕ БУДЕ!!!
Дебіли бл**дь...немає інших слів
показати весь коментар
06.08.2022 20:52 Відповісти
не думаю,що ці 5 турецьких банків важко відключити від СВІФТ
показати весь коментар
06.08.2022 20:59 Відповісти
Думаю позиция и нашим и вашим еще сильно аукнется хитрожопым туркам. В краткосрочной перспективе они конечно выторгуют себе какие-то плюшки. Но расплата придет неминуемо. В како-то исторический момент все типо союзники от них отвернутся.
показати весь коментар
06.08.2022 21:04 Відповісти
А чему удивляться, он ведь дружит с нашим идиотом!!!!!
показати весь коментар
06.08.2022 21:06 Відповісти
турок..это мразь и перевертышь..
показати весь коментар
06.08.2022 21:10 Відповісти
Кацап это свинособака московская
показати весь коментар
06.08.2022 22:44 Відповісти
Круто як а зелеботня бігала і розказувала про турків союзників Ну і? Введуть санкції проти турків?
показати весь коментар
06.08.2022 21:13 Відповісти
А шо ви предяви кидаєтк туркам?!
Коли орки захопили Крим і Дондас і Порошенкова влада, і Зеленського влада спокійно собі торгували з орками і бульбашами ?!
Може спочатку давайте собою бути невдоволеними ?!
показати весь коментар
06.08.2022 21:18 Відповісти
Правильно глаголиш братан, смерть российским свинособакам 🔥 их нужно было гнать ещё 2014 и не какой торговли оккупантом
показати весь коментар
06.08.2022 22:46 Відповісти
А ми з 2014 року припинили торгувати з орками і бульбашами ?!
показати весь коментар
06.08.2022 21:19 Відповісти
как раз тогда и началась тенденция сворачивания с ними торговли. причем с обеих сторон!
показати весь коментар
07.08.2022 09:05 Відповісти
Брехня. Українські еліти тільки нарощували обсяги торгівлі з рф, бо гроші нашим жлобам-вилупкам не пахнуть! До речі, вони контролюють ОП й зараз.
показати весь коментар
07.08.2022 15:04 Відповісти
Ну ось лохи із колективного заходу занадто довго тягнули і дали рф можливість стати на ноги.
показати весь коментар
06.08.2022 21:28 Відповісти
Засранці! ...турки і є турки...
показати весь коментар
06.08.2022 21:35 Відповісти
А когда турки делали что-то хорошое для Украины? а их Ердоган - это второй путин - гитлер
показати весь коментар
06.08.2022 21:45 Відповісти
два стула а мона мимо посередине и шо больно Эрдоган еще не понял а говорят северный народ
показати весь коментар
06.08.2022 21:52 Відповісти
ердоган теж сидить на пляшці
показати весь коментар
06.08.2022 21:54 Відповісти
Я куею , а каких санкции речь ? если они есть , одним словом нас ни щитают препятствием ни где. Можна говорить и без ЗЕ , пох.
показати весь коментар
06.08.2022 22:00 Відповісти
Кстати, младший из этих диктаторов - сын кгбшного генерала Алиев, будет продавать российский газ европе.
показати весь коментар
06.08.2022 22:04 Відповісти
И ещё иметь твоё племя во все трещины членосос игдийакмй
показати весь коментар
06.08.2022 22:58 Відповісти
Турки нам не союзники, і я про це писав ще раніше.... А Байрактари, то просто бізнес... продали нам, ми зробили не хілу рекламу..... Турки заробили грошей...
показати весь коментар
06.08.2022 22:10 Відповісти
Ну це ти дарма .. .Турки переважно нас підтримують , а от їхня влада - лайно смердюче , однозначно . Ердоган - диктатор , майже такий же як й ***** .. Тому - ілюзій на рахунок Туреччини , я ніколи й не мав .
показати весь коментар
06.08.2022 22:41 Відповісти
А хто ж скандував "Путлєр! Путлєр!" на стадіоні недавно? Не турки?
показати весь коментар
07.08.2022 06:37 Відповісти
щось таке про хароших рюскіх та поганого путєна задвигають пропагандони. а тут ти те саме але про турків
показати весь коментар
07.08.2022 09:09 Відповісти
А чому ж запоребрику відмовили?
показати весь коментар
06.08.2022 23:28 Відповісти
Эрдоган знает - если мордор проиграет и ***** устранят, то возьмутся потом за самого Эрдогана, потому что ***** - председатель клуба диктаторов и автократов.
показати весь коментар
06.08.2022 22:13 Відповісти
Во, во! И алиев с ними а одной упряжке
показати весь коментар
06.08.2022 22:36 Відповісти
России против Армении,????
Ти йолоп? чи просто хворий на всю вату того місця де має бути мізки?
показати весь коментар
06.08.2022 22:28 Відповісти
Зайди, прочитай что творится. Как и 100 лет назад, так и сейчас росия и турки делят Армению, правительство которой выбрана народом и ненавидим русскими с 2018 г.
показати весь коментар
06.08.2022 22:38 Відповісти
100 лет назад армяне и русские были вместе и сейчас тоже вместе, сними лапшу с ушей, у нас лапша на ушах не когда не было 🔥 🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪
показати весь коментар
06.08.2022 22:50 Відповісти
Не ссы ублюдок.
показати весь коментар
06.08.2022 22:59 Відповісти
Эрдоган решил в свою империю поиграть)) Эта хитрожопая скотина уже спасла крымских татар или только планирует вместе с ****** ??
показати весь коментар
06.08.2022 22:26 Відповісти
Эрдоган будет в Аккуе, когда обнаружит, что в Турции появилась атомная мина замедленного действия с кнопкой в Москве.
показати весь коментар
06.08.2022 22:54 Відповісти
Турции надо внимательно следить за событиями на Запорожской АЭС.
Чтобы понять, чем обернётся строительство данной АЭС.
Вестингауз построил бы дороже, но оно и работало бы дольше.
И безопаснее во всех смыслах.
показати весь коментар
06.08.2022 23:12 Відповісти
westinghouse уже кетай как бы
показати весь коментар
07.08.2022 09:11 Відповісти
Турки -- знатные коррупционеры. Ещё Петра Первого отпустили за солидную взятку, когда он проиграл туркам в Прутском походе. Турки не умеют мыслить стратегически. Их потолок -- это курорты, шмотки и люля-кебаб.
показати весь коментар
06.08.2022 23:22 Відповісти
Господа, мир не черно-белый. Нам - Байрактары, запоребрику - рубли.
показати весь коментар
06.08.2022 23:26 Відповісти
Эрдоган - турецкое *****
показати весь коментар
06.08.2022 23:34 Відповісти
Курс рубля неликвиден, он дутый и липовый... Поэтому китайские маркетплейсы массово отказываются работать с "МИР"... Например АЛИЭкспресс для русских работает только через кипрскую QIWIWallet, оплата только в долларах и по-своему оценочному курсу руб/дол, а не по курсу мосбиржи....

Эрдогашкин такой же экономист, как и Путин))))..годовая инфляция в Турции - 80%...Но преимущество у русских перед турками, что КАСАБЫ УМЕЮТ ОЧЕНЬ ЛИХО *********)))
Поэтому касабы оч круто опрокинут турецких простофиль с этой ПС"Мир"...вот увидите
показати весь коментар
07.08.2022 00:17 Відповісти
За это турки утопят все их корыта в Чёрном море.
показати весь коментар
07.08.2022 00:56 Відповісти
По большому счету, туркам РУБЛЬ нужен только на уплату ГАЗА по турецкому потоку(по новой путинской формуле ГАЗ за РУБЛИ), на АЭС, которую русские строят, а потом будут и эксплуатировать...и на некоторые пункты критического импорта из России...

Вот русский турист, через эту "МИР" и собирается оставлять некоторую массу рубля в Турции, которая и пойдет на уплату этих пунктов...чтобы не покупать спецом этот рубль, например на Мосбирже...
показати весь коментар
07.08.2022 01:22 Відповісти
Кацапы должны быть отключены от Свифта. А туркам-выродкам ещё аукнется!
показати весь коментар
07.08.2022 00:25 Відповісти
Доброго ранку! Прокинувся? Порадую, Рашку відключили від СВIФТ!!! Вже місяці чотири тому. А ще, в 1969 році, США висадилися на Місяці, здивував я тебе?
показати весь коментар
07.08.2022 15:34 Відповісти
Считать Турцию союзником мне представляется опрометчивым. Эрдоган, как ни крути, диктатор, со всеми вытекающими.
Опять же, туркам как-то надо адаптировать бабло от руссо-туристо, деньги там немалые даже для турецкой экономики.
Лишь бы они не меняли свою позицию по Байрактарам, больше на них вряд ли стоит рассчитывать.
показати весь коментар
07.08.2022 00:45 Відповісти
Ну как немалые? Русские туристы, через пс"МИР" будут оставлять рублики, турки этими рубликами будут оплачивать поставки ГАЗА по турецкому потоку(газ за рубли, как велел великий кормчий В.В.Путин))) вот и весь круговорот рубля в Турции...
показати весь коментар
07.08.2022 00:57 Відповісти
Кондом...
показати весь коментар
07.08.2022 01:39 Відповісти
Отсосал эрдогаша у *****, аж причмокнул. Напоминает историю 1941-1945 гг. Ничего личного, только бизнес.
показати весь коментар
07.08.2022 03:37 Відповісти
Как-как платежная система называется? Явная ж провокация. Срочно переименовать в "Спецоперацию"
показати весь коментар
07.08.2022 06:51 Відповісти
ага сразу вспомнил одиночный пикет чувака с такой карточкой за поребриком
показати весь коментар
07.08.2022 09:15 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/08/07/poroshenko-dlya-nas-prynczypovo-vazhlyvo-zberegty-*************-i-antyputinsku-koalicziyu-yaka-bula-zakladena-v-ramshtajni-i-vzhe-maye-svoyi-rezultaty/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що жодного компромісу з путіним не може бути, оскільки його мета - знищення України. Відповідаючи на запитання щодо переговорів лідера Туреччини Ердогана з ******, Порошенко зазначив: «зараз роль медіатора майже нездійсненна, тому що неможливо шукати компроміс, коли путін хоче вбити нас, а ми хочемо жити . Ну де тут шукати компроміс? путін прийшов захопити всю Україну для того, щоб проводити війну проти всього демократичного світу. Бо це війна не проти України. Це війна проти нас усіх».
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.
показати весь коментар
07.08.2022 11:00 Відповісти
Турки не забороняли і не можуть заборонити прохід військових кораблів країн Чорноморського басейну через Босфор, навіть під час війни. Зараз, через Босфор не можуть проходити військові кораблі США, Англії, і. т. д. дивно, що Порошенко цього не знає, або хтось перебрехав його слова.
Друге. Я етнічний кримський грек, і ми (греки) з'явилися в Криму за сотні років до татар. Слов'яни (Тьмутараканське князівство) були в Криму за 300 років до татар. Які вони корінні? Вони хоч одне місто, крім Бахчисарая заснували?
показати весь коментар
07.08.2022 15:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 