РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10490 посетителей онлайн
Новости
17 788 168

5 турецких банков присоединятся к российской платежной системе "Мир", - Эрдоган

мир,система,платежная

Пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Главы центробанков двух стран также встретились во время переговоров президентов Турции и России 5 августа. Как заявляет Эрдоган, такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для Турции.

Смотрите также: Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию РФ, - СБУ. ФОТО

Как сообщалось ранее, Эрдоган и Путин договорились о частичной оплате поставок природного газа в рублях. Несмотря на осуждение Турцией полномасштабной войны России против Украины, Анкара не присоединилась к санкциям США и ЕС по агрессору.

Турция продолжает импортировать энергию из России, которая обеспечила четверть ее импорта нефти и около 45% поставок природного газа в прошлом году. Эрдоган также приветствует строительство "Росатомом" атомной станции Аккую, вокруг которой разгорелся скандал, после того как Россия отстранила от выполнения проекта одного из главных турецких подрядчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка, Россельхозбанка и Белорусского банка развития и реконструкции.

банки (1942) кредитные карточки (23) Турция (3535) Эрдоган Реджеп Тайип (942)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+62
Падло турецьке
показать весь комментарий
06.08.2022 19:33 Ответить
+55
Турки-той хто допомагає та підтримує вбивцю є співучасником...
показать весь комментарий
06.08.2022 19:34 Ответить
+32
Два диктатора злились в екстазі. Два імперця, дві самотності, нічого дивного.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не надо питать иллюзий,вокруг Украины одни враги,это исторически
показать весь комментарий
06.08.2022 20:26 Ответить
I'm sure very soon the Bairaktars will be attacking the Ukrainian troops. It's very obvious now and considering the treacherous character of the turkish dictator.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:28 Ответить
May be
показать весь комментарий
06.08.2022 20:31 Ответить
Мутный типуган Пердоган.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:29 Ответить
. А деж та підтримка татар ,бабло ,тварюки турецькі,і паркові.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:34 Ответить
Тварюки турецькі,запроданці,деж підтримка татар,Не має бо турецьке лайно пожирає,руське бабло.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:36 Ответить
Ребята давайте о себя говорит, когда оккупировали Крым и Донбасс торговля россией и Белоруссией была и какие и где ??? Когда США и Европа водила санкции, ещё добавлю диванным экспертам что Турция друг Украины хотите этого или нет так будет всегда , кацапы 2023 год для вас год сосунки 🤣🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪 !!!
показать весь комментарий
06.08.2022 20:42 Ответить
Пошел в юрту
показать весь комментарий
06.08.2022 22:31 Ответить
Что год сосунки для кацапни не понравился ???
показать весь комментарий
06.08.2022 22:43 Ответить
Отсоси армянская шлюха.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:56 Ответить
От вам і дружня допомога Ердогана рашистам обійти санкції Захода.

Рашистські банки відкривають кореспондентські рахунки у турецьких банках і - SWIFTly сифонять долари в обидва боки: продаючи нафту і купуючи так необхідні їм беспілотники і електронні компоненти для ракет.

І таку гадюку треба було приймати у НАТО?
показать весь комментарий
06.08.2022 20:43 Ответить
електронні компоненти не вдасться..

вони в турцію вже йдуть марковані ."не для перепродажу в росію"
показать весь комментарий
06.08.2022 21:02 Ответить
Не смеши мои тапки. Не возможно ограничить электронные компоненты! Все идет из Китая. И даже не из Китая элементарно покупается через Узбекистан, Казахстан и т.п. Скинь лапшу говно-ЗМИ.
показать весь комментарий
07.08.2022 14:59 Ответить
З таким "мирОМ" --- МИРУ НЕ БУДЕ!!!
Дебіли бл**дь...немає інших слів
показать весь комментарий
06.08.2022 20:52 Ответить
не думаю,що ці 5 турецьких банків важко відключити від СВІФТ
показать весь комментарий
06.08.2022 20:59 Ответить
Думаю позиция и нашим и вашим еще сильно аукнется хитрожопым туркам. В краткосрочной перспективе они конечно выторгуют себе какие-то плюшки. Но расплата придет неминуемо. В како-то исторический момент все типо союзники от них отвернутся.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:04 Ответить
А чему удивляться, он ведь дружит с нашим идиотом!!!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 21:06 Ответить
турок..это мразь и перевертышь..
показать весь комментарий
06.08.2022 21:10 Ответить
Кацап это свинособака московская
показать весь комментарий
06.08.2022 22:44 Ответить
Круто як а зелеботня бігала і розказувала про турків союзників Ну і? Введуть санкції проти турків?
показать весь комментарий
06.08.2022 21:13 Ответить
А шо ви предяви кидаєтк туркам?!
Коли орки захопили Крим і Дондас і Порошенкова влада, і Зеленського влада спокійно собі торгували з орками і бульбашами ?!
Може спочатку давайте собою бути невдоволеними ?!
показать весь комментарий
06.08.2022 21:18 Ответить
Правильно глаголиш братан, смерть российским свинособакам 🔥 их нужно было гнать ещё 2014 и не какой торговли оккупантом
показать весь комментарий
06.08.2022 22:46 Ответить
А ми з 2014 року припинили торгувати з орками і бульбашами ?!
показать весь комментарий
06.08.2022 21:19 Ответить
как раз тогда и началась тенденция сворачивания с ними торговли. причем с обеих сторон!
показать весь комментарий
07.08.2022 09:05 Ответить
Брехня. Українські еліти тільки нарощували обсяги торгівлі з рф, бо гроші нашим жлобам-вилупкам не пахнуть! До речі, вони контролюють ОП й зараз.
показать весь комментарий
07.08.2022 15:04 Ответить
Ну ось лохи із колективного заходу занадто довго тягнули і дали рф можливість стати на ноги.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:28 Ответить
Засранці! ...турки і є турки...
показать весь комментарий
06.08.2022 21:35 Ответить
А когда турки делали что-то хорошое для Украины? а их Ердоган - это второй путин - гитлер
показать весь комментарий
06.08.2022 21:45 Ответить
два стула а мона мимо посередине и шо больно Эрдоган еще не понял а говорят северный народ
показать весь комментарий
06.08.2022 21:52 Ответить
ердоган теж сидить на пляшці
показать весь комментарий
06.08.2022 21:54 Ответить
Я куею , а каких санкции речь ? если они есть , одним словом нас ни щитают препятствием ни где. Можна говорить и без ЗЕ , пох.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:00 Ответить
Кстати, младший из этих диктаторов - сын кгбшного генерала Алиев, будет продавать российский газ европе.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:04 Ответить
И ещё иметь твоё племя во все трещины членосос игдийакмй
показать весь комментарий
06.08.2022 22:58 Ответить
Турки нам не союзники, і я про це писав ще раніше.... А Байрактари, то просто бізнес... продали нам, ми зробили не хілу рекламу..... Турки заробили грошей...
показать весь комментарий
06.08.2022 22:10 Ответить
Ну це ти дарма .. .Турки переважно нас підтримують , а от їхня влада - лайно смердюче , однозначно . Ердоган - диктатор , майже такий же як й ***** .. Тому - ілюзій на рахунок Туреччини , я ніколи й не мав .
показать весь комментарий
06.08.2022 22:41 Ответить
А хто ж скандував "Путлєр! Путлєр!" на стадіоні недавно? Не турки?
показать весь комментарий
07.08.2022 06:37 Ответить
щось таке про хароших рюскіх та поганого путєна задвигають пропагандони. а тут ти те саме але про турків
показать весь комментарий
07.08.2022 09:09 Ответить
А чому ж запоребрику відмовили?
показать весь комментарий
06.08.2022 23:28 Ответить
Эрдоган знает - если мордор проиграет и ***** устранят, то возьмутся потом за самого Эрдогана, потому что ***** - председатель клуба диктаторов и автократов.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:13 Ответить
Во, во! И алиев с ними а одной упряжке
показать весь комментарий
06.08.2022 22:36 Ответить
России против Армении,????
Ти йолоп? чи просто хворий на всю вату того місця де має бути мізки?
показать весь комментарий
06.08.2022 22:28 Ответить
Зайди, прочитай что творится. Как и 100 лет назад, так и сейчас росия и турки делят Армению, правительство которой выбрана народом и ненавидим русскими с 2018 г.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:38 Ответить
100 лет назад армяне и русские были вместе и сейчас тоже вместе, сними лапшу с ушей, у нас лапша на ушах не когда не было 🔥 🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪
показать весь комментарий
06.08.2022 22:50 Ответить
Не ссы ублюдок.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:59 Ответить
Эрдоган решил в свою империю поиграть)) Эта хитрожопая скотина уже спасла крымских татар или только планирует вместе с ****** ??
показать весь комментарий
06.08.2022 22:26 Ответить
Эрдоган будет в Аккуе, когда обнаружит, что в Турции появилась атомная мина замедленного действия с кнопкой в Москве.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:54 Ответить
Турции надо внимательно следить за событиями на Запорожской АЭС.
Чтобы понять, чем обернётся строительство данной АЭС.
Вестингауз построил бы дороже, но оно и работало бы дольше.
И безопаснее во всех смыслах.
показать весь комментарий
06.08.2022 23:12 Ответить
westinghouse уже кетай как бы
показать весь комментарий
07.08.2022 09:11 Ответить
Турки -- знатные коррупционеры. Ещё Петра Первого отпустили за солидную взятку, когда он проиграл туркам в Прутском походе. Турки не умеют мыслить стратегически. Их потолок -- это курорты, шмотки и люля-кебаб.
показать весь комментарий
06.08.2022 23:22 Ответить
Господа, мир не черно-белый. Нам - Байрактары, запоребрику - рубли.
показать весь комментарий
06.08.2022 23:26 Ответить
Эрдоган - турецкое *****
показать весь комментарий
06.08.2022 23:34 Ответить
Курс рубля неликвиден, он дутый и липовый... Поэтому китайские маркетплейсы массово отказываются работать с "МИР"... Например АЛИЭкспресс для русских работает только через кипрскую QIWIWallet, оплата только в долларах и по-своему оценочному курсу руб/дол, а не по курсу мосбиржи....

Эрдогашкин такой же экономист, как и Путин))))..годовая инфляция в Турции - 80%...Но преимущество у русских перед турками, что КАСАБЫ УМЕЮТ ОЧЕНЬ ЛИХО *********)))
Поэтому касабы оч круто опрокинут турецких простофиль с этой ПС"Мир"...вот увидите
показать весь комментарий
07.08.2022 00:17 Ответить
За это турки утопят все их корыта в Чёрном море.
показать весь комментарий
07.08.2022 00:56 Ответить
По большому счету, туркам РУБЛЬ нужен только на уплату ГАЗА по турецкому потоку(по новой путинской формуле ГАЗ за РУБЛИ), на АЭС, которую русские строят, а потом будут и эксплуатировать...и на некоторые пункты критического импорта из России...

Вот русский турист, через эту "МИР" и собирается оставлять некоторую массу рубля в Турции, которая и пойдет на уплату этих пунктов...чтобы не покупать спецом этот рубль, например на Мосбирже...
показать весь комментарий
07.08.2022 01:22 Ответить
Кацапы должны быть отключены от Свифта. А туркам-выродкам ещё аукнется!
показать весь комментарий
07.08.2022 00:25 Ответить
Доброго ранку! Прокинувся? Порадую, Рашку відключили від СВIФТ!!! Вже місяці чотири тому. А ще, в 1969 році, США висадилися на Місяці, здивував я тебе?
показать весь комментарий
07.08.2022 15:34 Ответить
Считать Турцию союзником мне представляется опрометчивым. Эрдоган, как ни крути, диктатор, со всеми вытекающими.
Опять же, туркам как-то надо адаптировать бабло от руссо-туристо, деньги там немалые даже для турецкой экономики.
Лишь бы они не меняли свою позицию по Байрактарам, больше на них вряд ли стоит рассчитывать.
показать весь комментарий
07.08.2022 00:45 Ответить
Ну как немалые? Русские туристы, через пс"МИР" будут оставлять рублики, турки этими рубликами будут оплачивать поставки ГАЗА по турецкому потоку(газ за рубли, как велел великий кормчий В.В.Путин))) вот и весь круговорот рубля в Турции...
показать весь комментарий
07.08.2022 00:57 Ответить
Кондом...
показать весь комментарий
07.08.2022 01:39 Ответить
Отсосал эрдогаша у *****, аж причмокнул. Напоминает историю 1941-1945 гг. Ничего личного, только бизнес.
показать весь комментарий
07.08.2022 03:37 Ответить
Как-как платежная система называется? Явная ж провокация. Срочно переименовать в "Спецоперацию"
показать весь комментарий
07.08.2022 06:51 Ответить
ага сразу вспомнил одиночный пикет чувака с такой карточкой за поребриком
показать весь комментарий
07.08.2022 09:15 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/08/07/poroshenko-dlya-nas-prynczypovo-vazhlyvo-zberegty-*************-i-antyputinsku-koalicziyu-yaka-bula-zakladena-v-ramshtajni-i-vzhe-maye-svoyi-rezultaty/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що жодного компромісу з путіним не може бути, оскільки його мета - знищення України. Відповідаючи на запитання щодо переговорів лідера Туреччини Ердогана з ******, Порошенко зазначив: «зараз роль медіатора майже нездійсненна, тому що неможливо шукати компроміс, коли путін хоче вбити нас, а ми хочемо жити . Ну де тут шукати компроміс? путін прийшов захопити всю Україну для того, щоб проводити війну проти всього демократичного світу. Бо це війна не проти України. Це війна проти нас усіх».
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.
показать весь комментарий
07.08.2022 11:00 Ответить
Турки не забороняли і не можуть заборонити прохід військових кораблів країн Чорноморського басейну через Босфор, навіть під час війни. Зараз, через Босфор не можуть проходити військові кораблі США, Англії, і. т. д. дивно, що Порошенко цього не знає, або хтось перебрехав його слова.
Друге. Я етнічний кримський грек, і ми (греки) з'явилися в Криму за сотні років до татар. Слов'яни (Тьмутараканське князівство) були в Криму за 300 років до татар. Які вони корінні? Вони хоч одне місто, крім Бахчисарая заснували?
показать весь комментарий
07.08.2022 15:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 