5 турецких банков присоединятся к российской платежной системе "Мир", - Эрдоган
Пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.
Главы центробанков двух стран также встретились во время переговоров президентов Турции и России 5 августа. Как заявляет Эрдоган, такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для Турции.
Как сообщалось ранее, Эрдоган и Путин договорились о частичной оплате поставок природного газа в рублях. Несмотря на осуждение Турцией полномасштабной войны России против Украины, Анкара не присоединилась к санкциям США и ЕС по агрессору.
Турция продолжает импортировать энергию из России, которая обеспечила четверть ее импорта нефти и около 45% поставок природного газа в прошлом году. Эрдоган также приветствует строительство "Росатомом" атомной станции Аккую, вокруг которой разгорелся скандал, после того как Россия отстранила от выполнения проекта одного из главных турецких подрядчиков.
Рашистські банки відкривають кореспондентські рахунки у турецьких банках і - SWIFTly сифонять долари в обидва боки: продаючи нафту і купуючи так необхідні їм беспілотники і електронні компоненти для ракет.
І таку гадюку треба було приймати у НАТО?
вони в турцію вже йдуть марковані ."не для перепродажу в росію"
Дебіли бл**дь...немає інших слів
Коли орки захопили Крим і Дондас і Порошенкова влада, і Зеленського влада спокійно собі торгували з орками і бульбашами ?!
Може спочатку давайте собою бути невдоволеними ?!
Ти йолоп? чи просто хворий на всю вату того місця де має бути мізки?
Чтобы понять, чем обернётся строительство данной АЭС.
Вестингауз построил бы дороже, но оно и работало бы дольше.
И безопаснее во всех смыслах.
Эрдогашкин такой же экономист, как и Путин))))..годовая инфляция в Турции - 80%...Но преимущество у русских перед турками, что КАСАБЫ УМЕЮТ ОЧЕНЬ ЛИХО *********)))
Поэтому касабы оч круто опрокинут турецких простофиль с этой ПС"Мир"...вот увидите
Вот русский турист, через эту "МИР" и собирается оставлять некоторую массу рубля в Турции, которая и пойдет на уплату этих пунктов...чтобы не покупать спецом этот рубль, например на Мосбирже...
Опять же, туркам как-то надо адаптировать бабло от руссо-туристо, деньги там немалые даже для турецкой экономики.
Лишь бы они не меняли свою позицию по Байрактарам, больше на них вряд ли стоит рассчитывать.
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.
Друге. Я етнічний кримський грек, і ми (греки) з'явилися в Криму за сотні років до татар. Слов'яни (Тьмутараканське князівство) були в Криму за 300 років до татар. Які вони корінні? Вони хоч одне місто, крім Бахчисарая заснували?