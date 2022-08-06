5 турецких банков присоединятся к российской платежной системе "Мир", - Эрдоган

Пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Главы центробанков двух стран также встретились во время переговоров президентов Турции и России 5 августа. Как заявляет Эрдоган, такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для Турции.

Смотрите также: Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию РФ, - СБУ. ФОТО

Как сообщалось ранее, Эрдоган и Путин договорились о частичной оплате поставок природного газа в рублях. Несмотря на осуждение Турцией полномасштабной войны России против Украины, Анкара не присоединилась к санкциям США и ЕС по агрессору.

Турция продолжает импортировать энергию из России, которая обеспечила четверть ее импорта нефти и около 45% поставок природного газа в прошлом году. Эрдоган также приветствует строительство "Росатомом" атомной станции Аккую, вокруг которой разгорелся скандал, после того как Россия отстранила от выполнения проекта одного из главных турецких подрядчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка, Россельхозбанка и Белорусского банка развития и реконструкции.