Без Путіна війну в Україні не закінчити, - помічник Ердогана Алтун
Світ нібито не зможе покласти край війні в Україні без Москви. Проблема в тому, що дехто "зацікавлений" у продовженні цього конфлікту.
Про це заявив помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на РБК-Україна.
"Міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія та світ мають перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", - заявив він.
Помічник Ердогана заявив, що нібито деякі країни "намагалися підірвати намагання Туреччини щодо налагодження діалогу між Україною та РФ", втім, не уточнив які саме.
"Правда в тому, що деякі наші друзі не хочуть, щоб війна закінчилася. Вони проливають крокодилові сльози", - сказав Алтун.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*************
"Дипломатія та світ..."
Тфаю ж мать! Зайшов на сайт Рейтерс, звідки походить новина, а там не світ, - там peace (мир)!
Довбані гугло-новинарі!
"The international community cannot end the war in Ukraine by ignoring Russia. Diplomacy and peace must prevail," he said.
https://www.reuters.com/world/europe/war-ukraine-cant-be-ended-by-ignoring-russia-erdogan-aide-2022-08-05/
Інакше це лиш імітація та війна на десятиліття..