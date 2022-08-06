Без Путіна війну в Україні не закінчити, - помічник Ердогана Алтун

Світ нібито не зможе покласти край війні в Україні без Москви. Проблема в тому, що дехто "зацікавлений" у продовженні цього конфлікту.

Про це заявив помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на РБК-Україна.

"Міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія та світ мають перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", - заявив він.

Помічник Ердогана заявив, що нібито деякі країни "намагалися підірвати намагання Туреччини щодо налагодження діалогу між Україною та РФ", втім, не уточнив які саме.

"Правда в тому, що деякі наші друзі не хочуть, щоб війна закінчилася. Вони проливають крокодилові сльози", - сказав Алтун.