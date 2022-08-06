УКР
Без Путіна війну в Україні не закінчити, - помічник Ердогана Алтун

ердоган,путін

Світ нібито не зможе покласти край війні в Україні без Москви. Проблема в тому, що дехто "зацікавлений" у продовженні цього конфлікту.

Про це заявив помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на РБК-Україна.

"Міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія та світ мають перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", - заявив він.

Помічник Ердогана заявив, що нібито деякі країни "намагалися підірвати намагання Туреччини щодо налагодження діалогу між Україною та РФ", втім, не уточнив які саме.

Також читайте: Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

"Правда в тому, що деякі наші друзі не хочуть, щоб війна закінчилася. Вони проливають крокодилові сльози", - сказав Алтун.

Автор: 

путін володимир (24693) Туреччина (3670)
Топ коментарі
+66
помилка з точністю до НАВПАКИ
поки путя жиє війна ся не скінчить
показати весь коментар
06.08.2022 15:23 Відповісти
+65
"Міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву????"

чтоб ты сдох, турецкая бд*дь!
показати весь коментар
06.08.2022 15:24 Відповісти
+53
Интересно, а без Гитлера можно было войну закончить?...
показати весь коментар
06.08.2022 15:26 Відповісти
Дивне припущення, мені здається, що якраз навпаки
показати весь коментар
06.08.2022 17:18 Відповісти
Турция открыто продажная страна. Они это не скрывает. Анкара призывает договориться с агрессором и оккупантом. Это равносильно тому что уговаривать и попросить серийного маньяка чтоб он не убивал людей. Турция ведет двойную игру - продавая Украине оружия и тут же делая закулисные игры с Пукиным. Получается ему не нужны ни Украина ни Росия. У него собственные планы..
показати весь коментар
06.08.2022 17:18 Відповісти
Да!
показати весь коментар
06.08.2022 21:03 Відповісти
Дипломатія та світ мають перемогти. Джерело:
*************
"Дипломатія та світ..."
Тфаю ж мать! Зайшов на сайт Рейтерс, звідки походить новина, а там не світ, - там peace (мир)!
Довбані гугло-новинарі!

"The international community cannot end the war in Ukraine by ignoring Russia. Diplomacy and peace must prevail," he said.
https://www.reuters.com/world/europe/war-ukraine-cant-be-ended-by-ignoring-russia-erdogan-aide-2022-08-05/
показати весь коментар
06.08.2022 17:20 Відповісти
Це означає, що тутешні редактори перекладають не з англійської мови, а з рузкава ізика
показати весь коментар
06.08.2022 18:36 Відповісти
Читаю і думаю: "Купа долбойобів розвели "срач" на голому місці"!!! Нуі ЩО????!!! ПУтін - президент держави що веде війну з Україною Можна вирішить конфлікт без участі Путіна? НІ!! то про що "срач"?!
показати весь коментар
06.08.2022 17:25 Відповісти
Можна - треба щоб ***** здох.
показати весь коментар
06.08.2022 17:30 Відповісти
Наївний Знайдуть іншого "*****" З іншим прізвищем! "
показати весь коментар
06.08.2022 17:53 Відповісти
Наш МИД этому мудаку ответит?
показати весь коментар
06.08.2022 17:28 Відповісти
Мудак відповість мудаку !!!
показати весь коментар
06.08.2022 17:34 Відповісти
Є ***** - є расія, немає ***** - немає расіі
показати весь коментар
06.08.2022 17:36 Відповісти
Вот, только без него ее и можно закончить, а для этого нужна его физическая ликвидация!
показати весь коментар
06.08.2022 17:44 Відповісти
Скажи, кто твой друг...
показати весь коментар
06.08.2022 17:51 Відповісти
Без ЗСУ війну не закінчити
показати весь коментар
06.08.2022 17:51 Відповісти
NO russia - NO PROBLEM! THEREFORE NO WAR!
показати весь коментар
06.08.2022 18:14 Відповісти
Какая циничная тварь. Тоесть Рашка так хочет закончить войну а те кто помогают Украине ей мешают? Гнида
показати весь коментар
06.08.2022 18:20 Відповісти
Закінчити війну вони хочуть на умовах уйла, які не змінилися. Заважають, ти диви яке воно цікаве.
показати весь коментар
06.08.2022 20:11 Відповісти
турецькі свинособаки
показати весь коментар
06.08.2022 18:35 Відповісти
Без його смерті через жорстоку страту.

Інакше це лиш імітація та війна на десятиліття..
показати весь коментар
06.08.2022 18:37 Відповісти
Турок ніколи не був товаришем для українця Продажні потвори.
показати весь коментар
06.08.2022 18:40 Відповісти
помічник Ердогана Алтун, вытащи язык из жопы ху.йла, гнида
показати весь коментар
06.08.2022 19:23 Відповісти
То чий він помічник?
показати весь коментар
06.08.2022 20:08 Відповісти
*****, а через ротердам чи попенгаген ПОХІЙ
показати весь коментар
06.08.2022 20:29 Відповісти
***** виводитть своїх свинособак з міжнародновизнах територій України і ВСЕ! Війні кінець. Все решта від Лукав. *****.
показати весь коментар
06.08.2022 20:47 Відповісти
