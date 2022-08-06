Без Путина войну в Украине не закончить, – помощник Эрдогана Алтун

Мир вроде бы не сможет положить конец войне в Украине без Москвы. Проблема в том, что некоторые "заинтересованы" в продолжении этого конфликта.

Об этом заявил помощник президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Международное сообщество не может покончить с войной в Украине, игнорируя Москву. Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения", - заявил он.

Помощник Эрдогана заявил, что якобы некоторые страны "пытались подорвать попытки Турции наладить диалог между Украиной и РФ", впрочем, не уточнил какие именно.

"Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась. Они проливают крокодиловы слезы", - сказал Алтун.