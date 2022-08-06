РУС
Без Путина войну в Украине не закончить, – помощник Эрдогана Алтун

ердоган,путін

Мир вроде бы не сможет положить конец войне в Украине без Москвы. Проблема в том, что некоторые "заинтересованы" в продолжении этого конфликта.

Об этом заявил помощник президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Международное сообщество не может покончить с войной в Украине, игнорируя Москву. Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения", - заявил он.

Помощник Эрдогана заявил, что якобы некоторые страны "пытались подорвать попытки Турции наладить диалог между Украиной и РФ", впрочем, не уточнил какие именно.

Читайте: Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции

"Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась. Они проливают крокодиловы слезы", - сказал Алтун.

+66
помилка з точністю до НАВПАКИ
поки путя жиє війна ся не скінчить
06.08.2022 15:23 Ответить
+65
"Міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву????"

чтоб ты сдох, турецкая бд*дь!
06.08.2022 15:24 Ответить
+53
Интересно, а без Гитлера можно было войну закончить?...
06.08.2022 15:26 Ответить
Дивне припущення, мені здається, що якраз навпаки
06.08.2022 17:18 Ответить
Турция открыто продажная страна. Они это не скрывает. Анкара призывает договориться с агрессором и оккупантом. Это равносильно тому что уговаривать и попросить серийного маньяка чтоб он не убивал людей. Турция ведет двойную игру - продавая Украине оружия и тут же делая закулисные игры с Пукиным. Получается ему не нужны ни Украина ни Росия. У него собственные планы..
06.08.2022 17:18 Ответить
Да!
06.08.2022 21:03 Ответить
Дипломатія та світ мають перемогти. Джерело:
*************
"Дипломатія та світ..."
Тфаю ж мать! Зайшов на сайт Рейтерс, звідки походить новина, а там не світ, - там peace (мир)!
Довбані гугло-новинарі!

"The international community cannot end the war in Ukraine by ignoring Russia. Diplomacy and peace must prevail," he said.
https://www.reuters.com/world/europe/war-ukraine-cant-be-ended-by-ignoring-russia-erdogan-aide-2022-08-05/
06.08.2022 17:20 Ответить
Це означає, що тутешні редактори перекладають не з англійської мови, а з рузкава ізика
06.08.2022 18:36 Ответить
Читаю і думаю: "Купа долбойобів розвели "срач" на голому місці"!!! Нуі ЩО????!!! ПУтін - президент держави що веде війну з Україною Можна вирішить конфлікт без участі Путіна? НІ!! то про що "срач"?!
06.08.2022 17:25 Ответить
Можна - треба щоб ***** здох.
06.08.2022 17:30 Ответить
Наївний Знайдуть іншого "*****" З іншим прізвищем! "
06.08.2022 17:53 Ответить
Наш МИД этому мудаку ответит?
06.08.2022 17:28 Ответить
Мудак відповість мудаку !!!
06.08.2022 17:34 Ответить
Є ***** - є расія, немає ***** - немає расіі
06.08.2022 17:36 Ответить
Вот, только без него ее и можно закончить, а для этого нужна его физическая ликвидация!
06.08.2022 17:44 Ответить
Скажи, кто твой друг...
06.08.2022 17:51 Ответить
Без ЗСУ війну не закінчити
06.08.2022 17:51 Ответить
NO russia - NO PROBLEM! THEREFORE NO WAR!
06.08.2022 18:14 Ответить
Какая циничная тварь. Тоесть Рашка так хочет закончить войну а те кто помогают Украине ей мешают? Гнида
06.08.2022 18:20 Ответить
Закінчити війну вони хочуть на умовах уйла, які не змінилися. Заважають, ти диви яке воно цікаве.
06.08.2022 20:11 Ответить
турецькі свинособаки
06.08.2022 18:35 Ответить
Без його смерті через жорстоку страту.

Інакше це лиш імітація та війна на десятиліття..
06.08.2022 18:37 Ответить
Турок ніколи не був товаришем для українця Продажні потвори.
06.08.2022 18:40 Ответить
помічник Ердогана Алтун, вытащи язык из жопы ху.йла, гнида
06.08.2022 19:23 Ответить
То чий він помічник?
06.08.2022 20:08 Ответить
*****, а через ротердам чи попенгаген ПОХІЙ
06.08.2022 20:29 Ответить
***** виводитть своїх свинособак з міжнародновизнах територій України і ВСЕ! Війні кінець. Все решта від Лукав. *****.
06.08.2022 20:47 Ответить
