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Новини Війна
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Судитимуть російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині, - Офіс Генпрокурора

Снайпера 15-ої "миротворчої’" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області військовослужбовець РФ здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка. У той момент беззбройний потерпілий повертався додому та не становив для нього жодної загрози", - йдеться в повідомленні.

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Судитимуть російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 

Київська область (4085) вбивство (3109) воєнні злочини (1875) Офіс Генпрокурора (3273)


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11.08.2022 12:00 Відповісти
задрали п.здуны имитацией деятельности.
и журнашлюхи метают г.вно на вентилятор...

вы его арестовали?
нет.
ну так что вы п.здите.
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11.08.2022 12:01 Відповісти
Ну так ждут когда ты арестуешь его, без Аристотеля никак у Арестовеча не выходит
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11.08.2022 12:07 Відповісти
таких "новостей" вообще не должно существовать в природе. Эта падаль должна болтаться на виселице подвешенным за яйца с выпущенными потрохами
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11.08.2022 13:51 Відповісти
 
 