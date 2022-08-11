Судитимуть російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині, - Офіс Генпрокурора

Снайпера 15-ої "миротворчої’" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області військовослужбовець РФ здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка. У той момент беззбройний потерпілий повертався додому та не становив для нього жодної загрози", - йдеться в повідомленні.

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