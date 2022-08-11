УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11475 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 308 12

Опалювального сезону в окупованому Маріуполі цьогоріч не буде, - мер Бойченко

маріуполь

Російські загарбники не зможуть цього року розпочати та провести опалювальний сезон в окупованому Маріуполі.

Про це заявив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не буде цьогоріч опалювального сезону, тобто, буде дуже холодно. Люди це розуміють. І тому ми бачимо, що зростає кількість українців, які виїжджають у бік нашої держави", - зазначив очільник міста.

Також Бойченко переконаний, що окупантам не вдасться забезпечити населення окупованого міста питною водою, а запас технічної із резервного сховища розрахований лише на дев'ять місяців.

Крім того, за його словами, зараз у місті зовсім не працює система водовідведення, а на відновлення мережі потрібно від півтора до двох років.

"Вони (окупанти.  - Ред.) дали електропостачання в місті, але у них немає розуму: замість 220 Вт дають 380 Вт, а тому спалюють квартири і те майно, яке майже вціліло... До цього ще додається непрацююча система газопостачання", - додав він. .

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Судилище" над українськими захисниками в Маріуполі рашисти хочуть влаштувати 24 серпня, - мер Бойченко

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6742) опалювальний сезон (1753) Бойченко Вадим (88)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
замість 220 Вт дають 380 Вт

Це потужність, а не напруга. Бойченко двоєшник.
показати весь коментар
11.08.2022 13:28 Відповісти
+1
напруга в вольтах, а потужність в ватах
показати весь коментар
11.08.2022 13:34 Відповісти
+1
показати весь коментар
11.08.2022 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Херсонской области воздушная тревога 🤔
показати весь коментар
11.08.2022 13:28 Відповісти
замість 220 Вт дають 380 Вт

Це потужність, а не напруга. Бойченко двоєшник.
показати весь коментар
11.08.2022 13:28 Відповісти
напруга в вольтах, а потужність в ватах
показати весь коментар
11.08.2022 13:34 Відповісти
сила бойченка в амперах! )
показати весь коментар
11.08.2022 14:09 Відповісти
мистер конгениальность
показати весь коментар
11.08.2022 13:32 Відповісти
А ты, суки, считаешь, что в этом виновата Украина? Завали хавальник, вата долбаная
показати весь коментар
11.08.2022 15:32 Відповісти
как в квартиру можно подать 380 вольт, если нулевой провод жестко заземлен по всему стояку?
это какой-то абсурд.....
показати весь коментар
11.08.2022 13:41 Відповісти
У нас в місті на кілька багатоповерхівок якимось чином пішла напруга більше 300 В, тривало це певне лічені секунди, але лампочки вибухали, вся ввімкнена побутова техніка згоріла.
показати весь коментар
11.08.2022 13:45 Відповісти
это случается, когда ноль пропадает.....
показати весь коментар
11.08.2022 13:59 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 13:41 Відповісти
По факту це вже не проблема мера Бойченка але і рашка не буле її вирішувати.
показати весь коментар
11.08.2022 13:42 Відповісти
 
 