Опалювального сезону в окупованому Маріуполі цьогоріч не буде, - мер Бойченко

Російські загарбники не зможуть цього року розпочати та провести опалювальний сезон в окупованому Маріуполі.

Про це заявив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не буде цьогоріч опалювального сезону, тобто, буде дуже холодно. Люди це розуміють. І тому ми бачимо, що зростає кількість українців, які виїжджають у бік нашої держави", - зазначив очільник міста.

Також Бойченко переконаний, що окупантам не вдасться забезпечити населення окупованого міста питною водою, а запас технічної із резервного сховища розрахований лише на дев'ять місяців.

Крім того, за його словами, зараз у місті зовсім не працює система водовідведення, а на відновлення мережі потрібно від півтора до двох років.

"Вони (окупанти. - Ред.) дали електропостачання в місті, але у них немає розуму: замість 220 Вт дають 380 Вт, а тому спалюють квартири і те майно, яке майже вціліло... До цього ще додається непрацююча система газопостачання", - додав він. .

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