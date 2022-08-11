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Новини
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Протести проти закупівлі газу в РФ відбулися в Болгарії

протест,болгарія

10 серпня в столиці Болгарії Софії відбулася акція проти ризику того, що тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радєвим, укладе нову угоду з російським "Газпромом".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Основою протестів є те, що адміністрація, призначена Радєвим, може відкинути зусилля з диверсифікації енергопостачання і шукатиме нову угоду з Газпромом, що продовжить залежність Болгарії від Росії.

Протести, які планується продовжити найближчими днями під хештегом "#ГАZwithme", відбуваються проти повернення Болгарії до залежності від російського газу та, відповідно, участі у фінансуванні війни проти України.

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Організатори протесту надіслали відкритий лист із запитаннями Радєву, тимчасовому уряду та партіям нині розпущеної 47-ї Національної асамблеї.

Перше питання: "З постачальниками яких країн і коли Болгарія укладатиме контракти, щоб забезпечити необхідні обсяги на зиму в умовах санкцій ЄС щодо поставок газу та нафти з Росії?"

Решта шість запитань виходять з теми газу і пов'язані з тим, якими будуть кроки для проведення чесних виборів, коли Болгарія піде на дострокові парламентські вибори 2 жовтня.

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Серед запитань – гуманітарна політика щодо українських біженців у Болгарії, а також якою буде політика Болгарії щодо військової допомоги Україні.

Організатори кажуть, що не отримали відповіді на ці запитання від тимчасової адміністрації Радєва.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці квітня припинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" Болгарія та польській PGNiG через неоплату в рублях.

Автор: 

Болгарія (787) газ (10489) Газпром (3395) протест (2402) росія (65949)


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Топ коментарі
+4
проверьте паспорта у этого ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БОЛГАРСКИХ КЕРЕНСКИХ УВЕРЕН У НИХ ГРАЖДАНСТВО ПАРАШИ И СЧЕТА КУДА КАПАЕТ БАБЛО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОДДЕРЖАНИЕ ЛИЦА @УЙЛУ..сученные вы@лядки везде @лядь как не власть так пе@ерасты не смысле е@утся в @опу а по пе@@ерастии перед Пе@@ерстаном с @уйлостаном...
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11.08.2022 13:54 Відповісти
+3
До 2035 вже ніякої Парашки не буде.
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11.08.2022 14:29 Відповісти
+2
А тут не российский газ , а дешёвый из США
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11.08.2022 14:41 Відповісти
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проверьте паспорта у этого ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БОЛГАРСКИХ КЕРЕНСКИХ УВЕРЕН У НИХ ГРАЖДАНСТВО ПАРАШИ И СЧЕТА КУДА КАПАЕТ БАБЛО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОДДЕРЖАНИЕ ЛИЦА @УЙЛУ..сученные вы@лядки везде @лядь как не власть так пе@ерасты не смысле е@утся в @опу а по пе@@ерастии перед Пе@@ерстаном с @уйлостаном...
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11.08.2022 13:54 Відповісти
там все не так просто, Болгарію намертво прив'язали до параші
наприклад нефтепереробні заводи Болгарії продали Лукойлу
а Лукойл їх переробив на лише одну марку нафти - Уралз
відчепити Болгарію від параші або неможна зовсім, або вкрай складно
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11.08.2022 14:02 Відповісти
Молодці свідомі болгари! Зніміть з газового гачка свою країну!
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11.08.2022 14:16 Відповісти
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11.08.2022 14:20 Відповісти
Турецкий поток .

Пока в ЕС верят в "экономическую сущность" кремлевских проектов, "Газпром" монополизирует рынок Балкан

«Газпром» зарезервировал для прокачки топлива по территории ЕС мощности Трансбалканского направления, которым ранее российский газ поставлялся через Украину в Молдову, Румынию, Турцию и на Балканы, до 2035 года, в том числе в реверсном режиме. Таким образом «Газпром» блокирует возможность Украины получать газ из альтернативных источников, скажем из Азербайджана, или СПГ-терминалов в Турции и Греции. Пока основная битва шла вокруг «Северного потока-2», «Газпром» тихой сапой продолжает монополизировать рынок Балкан, препятствуя реализации проекта «Южного энергетического коридора».
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11.08.2022 14:25 Відповісти
До 2035 вже ніякої Парашки не буде.
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11.08.2022 14:29 Відповісти
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11.08.2022 14:35 Відповісти
В Турции есть СПГ ТЕРМИНАЛЫ и болгары могли бы оттуда получать газ
Болгары ( с подачи кацапов обманули ЕС) бо ветку турецкого потока в Болгарию на территории Болгарии построили за деньги ЕВРОСОЮЗА, а Теперь кацапы ею командуют .
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11.08.2022 14:29 Відповісти
Турків під хвоста вжарять санкціями, якщо вони будуть продовжувати хороводи з кацапами і вони одразу про кацапів забудуть.
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11.08.2022 14:31 Відповісти
Кацапы перекрыли Украине реверс из Турции и Греции с их СПГ ТЕРМИНАЛОВ. А в те терминалы поступает СПГ ГАЗ из алжира И США . Понимаете, где сейчас надо вводить санкции и разруливать ситуацию . СПГ и турецкий поток - разные хозяева . НО РАШКА забила своим газом готовые трубы, в которые ЕС вложил гроши
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11.08.2022 14:38 Відповісти
А тут не российский газ , а дешёвый из США
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11.08.2022 14:41 Відповісти
 
 