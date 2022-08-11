Протести проти закупівлі газу в РФ відбулися в Болгарії

10 серпня в столиці Болгарії Софії відбулася акція проти ризику того, що тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радєвим, укладе нову угоду з російським "Газпромом".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Основою протестів є те, що адміністрація, призначена Радєвим, може відкинути зусилля з диверсифікації енергопостачання і шукатиме нову угоду з Газпромом, що продовжить залежність Болгарії від Росії.

Протести, які планується продовжити найближчими днями під хештегом "#ГАZwithme", відбуваються проти повернення Болгарії до залежності від російського газу та, відповідно, участі у фінансуванні війни проти України.

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Організатори протесту надіслали відкритий лист із запитаннями Радєву, тимчасовому уряду та партіям нині розпущеної 47-ї Національної асамблеї.

Перше питання: "З постачальниками яких країн і коли Болгарія укладатиме контракти, щоб забезпечити необхідні обсяги на зиму в умовах санкцій ЄС щодо поставок газу та нафти з Росії?"

Решта шість запитань виходять з теми газу і пов'язані з тим, якими будуть кроки для проведення чесних виборів, коли Болгарія піде на дострокові парламентські вибори 2 жовтня.

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Серед запитань – гуманітарна політика щодо українських біженців у Болгарії, а також якою буде політика Болгарії щодо військової допомоги Україні.

Організатори кажуть, що не отримали відповіді на ці запитання від тимчасової адміністрації Радєва.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці квітня припинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" Болгарія та польській PGNiG через неоплату в рублях.