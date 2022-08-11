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Окупанти обстріляли "Смерчами" портову інфраструктуру Миколаївщини, - ОК "Південь"
Ворог продовжує обстрілювати населені пункти на південному напрямку.
Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Окупанти авіаційними ударами тероризують звільнені населені пункти та українські позиції, продовжує обстріли реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією населених пунктів у тилових районах.
Окупанти обстріляли з артилерії інфраструктуру портів у Миколаївській області. Зафіксовано обстріли з РСЗВ "Смерч". З РСЗВ "Град" росіяни завдали ударів по Нікополя. У результаті пошкоджено 7 будівель, 2 школи, поранено 9 осіб, загинуло 3 цивільних. Також з артилерії окупанти вдарили по Великій Костромці, там пошкоджено одну будівлю, жертв немає.
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тільки нам діванним експертам зрозуміло що треба займатись артилерієй
а в генеральному щтабі на жаль цього не бачать