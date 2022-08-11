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Новини Війна Російська агресія
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Окупанти обстріляли "Смерчами" портову інфраструктуру Миколаївщини, - ОК "Південь"

зерно,порт

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти на південному напрямку.

Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Окупанти авіаційними ударами тероризують звільнені населені пункти та українські позиції, продовжує обстріли реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією населених пунктів у тилових районах.

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Окупанти обстріляли з артилерії інфраструктуру портів у Миколаївській області. Зафіксовано обстріли з РСЗВ "Смерч". З РСЗВ "Град" росіяни завдали ударів по Нікополя. У результаті пошкоджено 7 будівель, 2 школи, поранено 9 осіб, загинуло 3 цивільних. Також з артилерії окупанти вдарили по Великій Костромці, там пошкоджено одну будівлю, жертв немає.

армія рф (17771) Миколаївська область (2294) обстріл (29063)


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будьте прокляты русские..., чтоб вы бежали из своей страны, как позавчера из Крыма..., а бежать, чтобы было некуда...
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11.08.2022 14:34 Відповісти
Зе ніколи не дасть команди звільняти південь, бо це не передбачає договорняк.
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11.08.2022 14:48 Відповісти
Это вам в фэсэбэ по секрету сказали?
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11.08.2022 18:12 Відповісти
если смотреть статистику ГШ за длительный период, то можно заметить, что очень редко удается уничтожать установки РСЗО. Ну, допускаю, что БМ-21 иногда могут проходить по графе "автотехника", но БМ-27 и БМ-30 с простым грузовиком не спутаешь, и от БПЛА его спрятать не просто, особенно если на коптере есть теплик, потому что перемещения происходят в тёмное время. Хотелось бы более организованной охоты за реакторами со всем возможным привлечением вормейтов и свичблейдов, и прочих ништяков, а то артустановки выбиваются более-менее регулярно, а вот реакторы Николаев и Харьков ********* конкретно.
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11.08.2022 15:00 Відповісти
та в генштабе попросту не хочуть цим займатись
тільки нам діванним експертам зрозуміло що треба займатись артилерієй
а в генеральному щтабі на жаль цього не бачать
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11.08.2022 15:09 Відповісти
 
 