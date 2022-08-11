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Оккупанты обстреляли "Смерчами" портовую инфраструктуру Николаевщины, - ОК "Південь"

зерно,порт

Враг продолжает обстреливать населённые пункты на южном направлении.

Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты авиационными ударами терроризируют освобожденные населенные пункты и украинские позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенных пунктов в тыловых районах.

Оккупанты обстреляли из артиллерии инфраструктуру портов в Николаевской области. Зафиксированы обстрелы из РСЗО "Смерч". С РСЗО "Град" россияне нанесли удары по Никополю. В результате повреждены 7 зданий, 2 школы, ранены 9 человек, погибли 3 гражданских. Также из артиллерии оккупанты ударили по Великой Костромке, там повреждено одно здание, жертв нет.

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Автор: 

армия РФ (19620) Николаевская область (2142) обстрел (27742)


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будьте прокляты русские..., чтоб вы бежали из своей страны, как позавчера из Крыма..., а бежать, чтобы было некуда...
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11.08.2022 14:34 Ответить
Зе ніколи не дасть команди звільняти південь, бо це не передбачає договорняк.
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11.08.2022 14:48 Ответить
Это вам в фэсэбэ по секрету сказали?
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11.08.2022 18:12 Ответить
если смотреть статистику ГШ за длительный период, то можно заметить, что очень редко удается уничтожать установки РСЗО. Ну, допускаю, что БМ-21 иногда могут проходить по графе "автотехника", но БМ-27 и БМ-30 с простым грузовиком не спутаешь, и от БПЛА его спрятать не просто, особенно если на коптере есть теплик, потому что перемещения происходят в тёмное время. Хотелось бы более организованной охоты за реакторами со всем возможным привлечением вормейтов и свичблейдов, и прочих ништяков, а то артустановки выбиваются более-менее регулярно, а вот реакторы Николаев и Харьков ********* конкретно.
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11.08.2022 15:00 Ответить
та в генштабе попросту не хочуть цим займатись
тільки нам діванним експертам зрозуміло що треба займатись артилерієй
а в генеральному щтабі на жаль цього не бачать
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11.08.2022 15:09 Ответить
 
 