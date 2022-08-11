Оккупанты обстреляли "Смерчами" портовую инфраструктуру Николаевщины, - ОК "Південь"

Враг продолжает обстреливать населённые пункты на южном направлении.

Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты авиационными ударами терроризируют освобожденные населенные пункты и украинские позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенных пунктов в тыловых районах.

Оккупанты обстреляли из артиллерии инфраструктуру портов в Николаевской области. Зафиксированы обстрелы из РСЗО "Смерч". С РСЗО "Град" россияне нанесли удары по Никополю. В результате повреждены 7 зданий, 2 школы, ранены 9 человек, погибли 3 гражданских. Также из артиллерии оккупанты ударили по Великой Костромке, там повреждено одно здание, жертв нет.

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