Оккупанты обстреляли "Смерчами" портовую инфраструктуру Николаевщины, - ОК "Південь"
Враг продолжает обстреливать населённые пункты на южном направлении.
Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты авиационными ударами терроризируют освобожденные населенные пункты и украинские позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенных пунктов в тыловых районах.
Оккупанты обстреляли из артиллерии инфраструктуру портов в Николаевской области. Зафиксированы обстрелы из РСЗО "Смерч". С РСЗО "Град" россияне нанесли удары по Никополю. В результате повреждены 7 зданий, 2 школы, ранены 9 человек, погибли 3 гражданских. Также из артиллерии оккупанты ударили по Великой Костромке, там повреждено одно здание, жертв нет.
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тільки нам діванним експертам зрозуміло що треба займатись артилерієй
а в генеральному щтабі на жаль цього не бачать