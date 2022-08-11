Врятуй життя українських військовополонених: "Жінки зі Сталі" закликають підписати петицію

Рада дружин та матерів захисників України "Жінки зі сталі" створила петицію, адресовану до ключових міжнародних організацій, які можуть вплинути на вирішення катастрофічної ситуації, в якій опинилися українські військовополонені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Світ не може мовчки спостерігати, як російські терористи чинять публічну розправу над полоненими українськими оборонцями. ... Ми маємо об’єднатися та змусити цивілізований світ дати адекватну відповідь на погрози рашистських дикунів, які зухвало демонструють свою безкарність та презирство до загальноприйнятих правил співіснування, вчиняючи судилище над захисниками України", - йдеться в повідомленні.

"Жінки зі сталі" закликають рідних та близьких українських захисників, а також всіх небайдужих підтримати електронну петицію та максимально поширювати її, залучаючи якомога більше людей.

Підписати петицію можна за посиланням.

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