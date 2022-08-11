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Новини Війна
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Врятуй життя українських військовополонених: "Жінки зі Сталі" закликають підписати петицію

маріуполь,клітка

Рада дружин та матерів захисників України "Жінки зі сталі" створила петицію, адресовану до ключових міжнародних організацій, які можуть вплинути на вирішення катастрофічної ситуації, в якій опинилися українські військовополонені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Світ не може мовчки спостерігати, як російські терористи чинять публічну розправу над полоненими українськими оборонцями. ... Ми маємо об’єднатися та змусити цивілізований світ дати адекватну відповідь на погрози рашистських дикунів, які зухвало демонструють свою безкарність та презирство до загальноприйнятих правил співіснування, вчиняючи судилище над захисниками України", - йдеться в повідомленні.

"Жінки зі сталі" закликають рідних та близьких українських захисників, а також всіх небайдужих підтримати електронну петицію та максимально поширювати її, залучаючи якомога більше людей.

Підписати петицію можна за посиланням.

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Автор: 

Маріуполь (3243) петиція (321) Азов (784) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+9
Знову рідні самі пробивають цю стіну мовчання. Хай Господь допоможе врятувати наших полонених.
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11.08.2022 15:01 Відповісти
+4
чи підпишиться Zе? А д'эрмак?
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11.08.2022 14:56 Відповісти
+4
Собираем подписи миллионами, за пацанов нужно бороться!
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11.08.2022 15:23 Відповісти
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чи підпишиться Zе? А д'эрмак?
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11.08.2022 14:56 Відповісти
++
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11.08.2022 14:56 Відповісти
Знову рідні самі пробивають цю стіну мовчання. Хай Господь допоможе врятувати наших полонених.
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11.08.2022 15:01 Відповісти
плюс
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11.08.2022 15:02 Відповісти
+
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11.08.2022 15:21 Відповісти
Собираем подписи миллионами, за пацанов нужно бороться!
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11.08.2022 15:23 Відповісти
Просьба до модераторів-закріпіть будь ласка цю статтю зверху,щоб більше людей могло долучитися
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11.08.2022 15:24 Відповісти
підписав,але це подібне до голосу волаючого в пустині.Кацапам плювати на міжнародне право,мораль чи якісь договори і конвенції.Це скоти,яким не місце у цивілізованому світі.
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11.08.2022 16:43 Відповісти
це правда.
Про це попереджали всіх. Задовго до попереджень Пороха попереджали...
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11.08.2022 16:57 Відповісти
Які ж ви наївні...ну чим вам допоможуть іноземні організації? Які конкретно?? ООН, НАТО, червоний хрест, ЄС???
Вам можуть допомогти лише люди зі зброєю, які фізично прийдуть і звільнять полонених! І в нас в країні є такі люди, але їм заважає влада! Якби ви пішли на Київ зносити зелену шваль фізично і ставити керувати країною під час війни військових - переможців, тоді я б вас фізично підтримала. А так, оці петиції це для галочки тим ,хто їх підписує. Типу 'я підписав значить уже допоміг'. А по факту нічим не допоміг.
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11.08.2022 17:01 Відповісти
А де місцеві е.бнуті фемки-зебілки типу Ірен Ко?Чи вони такі незручні теми не коментують?
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11.08.2022 17:26 Відповісти
 
 