Родичі захисників "Азовсталі" закликали Зеленського, МКЧХ та ООН завадити Росії провести фейкові трибунали
Асоціація родин захисників Азовсталі закликала президента України Володимира Зеленського, Міжнародний Комітет Червоного Хреста і ООН перешкодити проведенню фейкового трибуналу над бійцями полку "Азов".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментар у Telegram Асоціації родин захисників "Азовсталі" щодо підготовки окупантами трибуналу над бійцями "Азову" .
Подаємо заяву повністю:
"Останню добу мережу сколихнула інформація про те, що окупанти готуються до проведення "міжнародного" трибуналу над бійцями ОЗСП "Азов" – захисниками Маріуполя та "Азовсталі". Спочатку ворог продемонстрував клітки у маріупольській філармонії, а згодом інформацію про підготовку до проведення показового судилища підтвердив і голова фейкової "ДНР" п.душилін.
Асоціація родин захисників "Азовсталі", з огляду на всі нюанси, що супроводжують дану новину, заявляє про наступне:
1. "Міжнародний" трибунал неможливий у "республіці", яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі.
2. Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий "трибунал" не матиме жодної сили в правовому полі України.
3. Загалом права військовополонених, ким зараз є захисники "Азовсталі", зокрема полку "Азов", гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Там наголошено на тому, що будь-які посягання на людську гідність військовополонених є забороненими, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду. Отже, всі ці показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими.
У зв’язку з вищевикладеним, Асоціація родин захисників "Азовсталі" звертається до Президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників "Азовсталі" – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку "Азов".
Всіх небайдужих закликаємо перевіряти інформацію, яку ви поширюєте, та не вестися на гучні пости з фейковою інформацією. Наш ворог підступний – всі вкиди він робить з метою подальшої дискредитації "Азову" і введення аудиторії у свою підлу оману. Сьогодні пост з подібною неправдивою інформацією зібрав понад 170 тисяч вподобань в Інстаграмі. Водночас реальні новини про захисників "Азовсталі" не збирають і десятої частини такої підтримки. Пам’ятайте про медіагігієну та шукайте правду в надійних джерелах!"
Будь ласка, зачекайте...
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До кого это до "вас"?
Начиная от требования отказаться от ЯО в обмен на признание независимости, отказа в ПДЧ НАТО, эмбарго на продажу оружия и сейчас в отказе в запрашиваемом оружии.
Всі міжнародні імпотенти можуть виключно виразити свою стурбованість, не більше.
Нажаль, така правда світу, і мабудь шо завжди була такою, просто цивілізація розслабила людей і дала їм ілюзію безпеки. Якої нема і не буде.
Тероризм буде продовжуватись. Орду потрібно або роззброїти або вбити.
також зло боїться сили, тому треба бити рашистів, відбивати наших, але тут у нас залежність від західної допомоги.
Хорошая команда для управления страной в военное время, нечего сказать...
Ну ладно, я был против зе с самого начала. Но ведь за него туева хуча народу! Когда до них дойдёт, ЧТО ОНИ НАДЕЛАЛИ своим выбором в 2019-м?!
Зеля реально упоротий, якщо вирішив в такий спосіб репутацію рятувати після критики за про*обаний Херсон або він вже в такому лайні, що кілька тисяч туди чи сюди ролі ніякої не грає. Інстинкт самозбереження робив людей канібалами.
выжимка:"Керівництво 36-ої бригади планувало кілька варіантів виходу з міста. Комбриг Володимир Баранюк хотіли виходити з "азовцями". Але останні залишати Маріуполь відмовлялися навідріз.
Більшість батальйону спершу підтримала ідею виходу з міста - мовляв, краще загинути дорогою, ніж "померти на грьобаному заводі".Втім, цей план похитнула ідея "https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342471/ екстракшену "
"Волинський мав контакт з Арахамією - той навішав, що ведуться розмови про цей екстракшн. Я до нього ставився скептично, але хлопці ідею підхопили, частково мали на неї надію",(розмови Опи с турками велися з 17 березня!)Частина батальйону, як показало опитування командирів та особового складу, таки хотіла піти на "Азовсталь". У підсумку батальйон розділився приблизно навпіл.
Перемовини Опи з турками тривали майже 2 місяці з 17 березня!(про що?-питання...)
13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 травня закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.
Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.
Аби не Порошенко...
...АЗОВ -ГЕРОЇ
а хто такі кловуни із 95 кАварталу???