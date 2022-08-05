Дії Росії свідчать про підготовку на території РФ "суду" над полоненими азовцями, - екскомандир полку "Азов" Жорін. ВIДЕО

Визнання "Азову" терористичною організацією в РФ свідчить про те, що Росія готує показові "суди" над полоненими азовцями на своїй території.

Про це в інтервью ISLND TV сказав екскомандир полку "Азов" Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через декілька діб після виходу з "Азовсталі" все керівництво полку "Азов" було вивезено на територію РФ, в Москву. Були вивезені командир "Азову" і всі його заступники. За весь цей час з ними немає жодного звязку, немає жодного уявлення що з ними відбувається, як до них ставляться, в якому стані вони зараз знаходяться.

Впевнений, на самому початку росіяни планували зробити з ними якісь відео, брифінги, заяви, все ці показові монтовані відео. Те що за весь цей час ці матеріали не виходять, говорить про те, що росіяне не можуть їх змусити і досягнути цієї мети. Вони не можуть зламати азовців.

Тепер їх мета буде полягати у тому, щоб провести публічні суди, які безумовно більше будуть схожі на цирк. Визнання "Азову" терористичною організацією саме на території РФ, свідчить про те, що на території Росії вони планують проводити суди. В Кримінальному кодексі РФ не було статей по яким можуть судити азовців, тому їм довелося зробити цей маневр з терористичною організацією.

Прийняття цього рішення свідчить, що найближчим часом ми побачим якісь суди або над керівництвом "Азову", або азовцями на території Росії", - сказав Жорін.

