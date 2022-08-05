УКР
Дії Росії свідчать про підготовку на території РФ "суду" над полоненими азовцями, - екскомандир полку "Азов" Жорін. ВIДЕО

Визнання "Азову" терористичною організацією в РФ свідчить про те, що Росія готує показові "суди" над полоненими азовцями на своїй території.

Про це в інтервью ISLND TV сказав екскомандир полку "Азов" Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через декілька діб після виходу з "Азовсталі" все керівництво полку "Азов" було вивезено на територію РФ, в Москву. Були вивезені командир "Азову" і всі його заступники. За весь цей час з ними немає жодного звязку, немає жодного уявлення що з ними відбувається, як до них ставляться, в якому стані вони зараз знаходяться.

Впевнений, на самому початку росіяни планували зробити з ними якісь відео, брифінги, заяви, все ці показові монтовані відео. Те що за весь цей час ці матеріали не виходять, говорить про те, що росіяне не можуть їх змусити і досягнути цієї мети. Вони не можуть зламати азовців.

Тепер їх мета буде полягати у тому, щоб провести публічні суди, які безумовно більше будуть схожі на цирк. Визнання "Азову" терористичною організацією саме на території РФ, свідчить про те, що на території Росії вони планують проводити суди. В Кримінальному кодексі РФ не було статей по яким можуть судити азовців, тому їм довелося зробити цей маневр з терористичною організацією.

Прийняття цього рішення свідчить, що найближчим часом ми побачим якісь суди або над керівництвом "Азову", або азовцями на території Росії", - сказав Жорін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський верховний суд оголосив "Азов" "терористичною організацією"

Азов (807) полонені (2344) Жорін Максим (50) воєнні злочини (1924)
+31
Біда в тому, що все він розумів
05.08.2022 21:42 Відповісти
05.08.2022 21:42 Відповісти
+28
скажите спасибо ермаку, зеленскому и верещук.
05.08.2022 21:36 Відповісти
05.08.2022 21:36 Відповісти
+23
Це було ясно з самого початку. Цього не розумів тільки клоун.
05.08.2022 21:36 Відповісти
05.08.2022 21:36 Відповісти
Це було ясно з самого початку. Цього не розумів тільки клоун.
05.08.2022 21:36 Відповісти
05.08.2022 21:36 Відповісти
Біда в тому, що все він розумів
05.08.2022 21:42 Відповісти
05.08.2022 21:42 Відповісти
клован- виконавець фсбешного плану і за виконання цього плану (здачу патріотів в полон ),рашисти йому щедро заплатили
05.08.2022 21:47 Відповісти
05.08.2022 21:47 Відповісти
скажите спасибо ермаку, зеленскому и верещук.
05.08.2022 21:36 Відповісти
05.08.2022 21:36 Відповісти
А как тут можно забыть уданова с сожителем ?
05.08.2022 21:51 Відповісти
05.08.2022 21:51 Відповісти
Банда "ТРОЯНСКИХ КОНЕЙ " - Зеленский лично назначал -Баканова-Наумова ,отдавшим приказ всем СБУшникам Херсона покинуть свои посты ,разминировать Чонгар ,Буданов -**@лошвиллили (помощник Валуева ,агент ФСБ), Д'ерьмак -Татаров…………………
05.08.2022 22:08 Відповісти
05.08.2022 22:08 Відповісти
А що там "гаранти обміну", язик проковтнули?! Під чию відповідальність здали в полон "Азовців"?!!!
05.08.2022 21:37 Відповісти
05.08.2022 21:37 Відповісти
Гарантами обміну були Боневтік і *****.
05.08.2022 21:44 Відповісти
05.08.2022 21:44 Відповісти
Схоже зелупа с ****** провернули договорняк. Українських військових з Маріуполя які б пред'явили притензії зелупі за здачу півдня тепер майже не можливо дістати, а ***** отримав + рейтинг собі за те що судить українських військових яких на кацапії називають нациками
05.08.2022 21:38 Відповісти
05.08.2022 21:38 Відповісти
Нечего даже сомневаться, будут судить. И присуждать будут вышку. Параша сейчас как крыса загнанная в угол...
05.08.2022 21:38 Відповісти
05.08.2022 21:38 Відповісти
Вбиває мовчання УКРАЇНСЬКИХ організацій, посадових осіб, керівництва країни...

Це медсестра полку "Азов" Теплюк (в дівоцтві - Черняєва) Тетяна Петрівна.

Зараз вона в полоні, в Оленівці.

05.08.2022 21:41 Відповісти
05.08.2022 21:41 Відповісти
Моя сестра сім років була поряд з бійцями Азову: перев, язки, компреси, пігулки, ін,єкції, крапельниці. Сім років була їм рятівницею, порадницею, розрадницею.

Підтримувала їх як медпрацівник, як мама, як сестра, як бабуся. Казала : "мої хлопці..." приїжджала в відпустку на 10-14 днів, а думками була там, з ними і не могла діждатися, коли вже поїде до них, своїх.
До останнього була з ними і зараз там, з ними, в Оленівці.

Коли вже були в підземеллях Азовсталі, пекла для Своїх ось такий хлібчик.
Сама ж і назвала його "хліб Маріуполя".
Прислала це фото майже перед самим тим, клятим, виходом.

А в переддень "виходу", 16 травня, ми з нею розмовляли. І те що вона говорила не можу забути і не забуду ніколи: - ми вирішили виходити, можливо є якийсь маленький шанс вижити, бо тут, в підземеллі, нас просто привалить цементними плитами і ми всі загинемо".
05.08.2022 21:44 Відповісти
05.08.2022 21:44 Відповісти
Це тільки олена зеленська може про свої страждання розповідати!

А нам, родинам, полонених азовців нізязяязя!

І не смійте щось казати, і не смійте говорити, і не смійте писати. А ми не можемо мовчати!

І не будемо! Пане президенте Зеленський, а дайте вказівку своїм "єдиним новинам", розповідати щодня про тих, кому ви дали наказ здаватися, про тих, хто боронив вас і ваших дітей, ваших батьків, вашу дружину, не дивлячись на те, що ви їх встигли вивезти далеко-далеко від війни.
А тепер вони в кліщах упирів путінської банди.
Про їх родини, дітей, батьків. Як вони живуть, чекають, сподіваються. Пишу. Звертаюсь. До кого? Хто мене почує?
Ну хоч би єрмак почув, чи арахамія! То ж вони всім в опі заправляють! Та ні, навряд чи.

Джерело: https://zhitomir-online.com/top_news/132568-vbyvaye-movchannya-************-organizaciy-posadovykh-osib-kerivnyctva-*******.html
05.08.2022 21:46 Відповісти
05.08.2022 21:46 Відповісти
Буде зміна влади, і треба буде притягнути "зелену чуму" до відповідальності за усі "про**би"!
" Ета другоє", чи "не на часі" більше не пройде!!!
05.08.2022 21:53 Відповісти
05.08.2022 21:53 Відповісти
Ця чума надовго.
05.08.2022 22:01 Відповісти
05.08.2022 22:01 Відповісти
нє, вони не мовчать, вони щось там дзявкають - я писав, мені не відповіли. я дзвонив, ніхто не взяв трубку. я в ліга.нет пішов поскаржився. я нараду провів.
сбу так цілу лінію гарячу завело - тільки зараз - і при тому, що уже МВС заводив гарячу лінію.
06.08.2022 09:46 Відповісти
06.08.2022 09:46 Відповісти
05.08.2022 21:41 Відповісти
05.08.2022 21:41 Відповісти
Дякуємо , зе ! дякуємо !
05.08.2022 21:42 Відповісти
05.08.2022 21:42 Відповісти
Как Азов можно не любить? Спасибо вам, и всем ВСУ!
05.08.2022 21:44 Відповісти
05.08.2022 21:44 Відповісти
Після того, як відоси з Азовсталі з Прокопенко та Волиною стали дивитися мільйони, а слава Азову розлетілася усім світом, зелене уйобіще відчуло власну нікчемність на їхньому фоні, а тут іще погрози командира Азову розказати чому влада просрала Південь. Тому здача в полон захисників Азову - була рятувальною соломинкою для падаючого рейтингу найогиднішого лідора **********. Тобто рашисти і Zeбіли зіграли у гру: "враг моего врага мне не враг". Отже, наказом здатися у полон, Zeвилупок позбавлявся конкурентів, а рашисти отримували дуже жирнючий кусок перемоги. Не здивуюся, якщо це було прямо договорено на якихось таємних переговорах деєрьмака чи хламідії зі своїми московськими кураторами.
05.08.2022 21:50 Відповісти
05.08.2022 21:50 Відповісти
а зеля принимает законы об освобождении русни от ответственности
05.08.2022 21:53 Відповісти
05.08.2022 21:53 Відповісти
азовцям треба було пробиватися з боєм чи шукати якийсь інший хитрий вихід - вони ж знали про зелений коридор Іловайська, про нікчемність ЗеЄрмака та імпотентність міжнародних організацій.

Тепер їх катують, принижують та вбивають.

Не було серед азовців хитрого та мудрого командира типу араба Хатаба чи чеченців Басаєва, Удугова - вони б знайшли вихід
05.08.2022 21:54 Відповісти
05.08.2022 21:54 Відповісти
На УП, є стаття офіцера морпіха, який зі своїм підрозділом вирвався з Маріуполя. Він каже, що чорносрака мавпа хламідія запевнив керівництво Азову, що домовиться про їх вихід, азовці повірили йому. А потім гімнокомандуючий віддав наказ здатися.
05.08.2022 22:48 Відповісти
05.08.2022 22:48 Відповісти
ось я про це і написав - Як командири Азова могли довіритися Хламідії якщо вся Україна ще до війни знала що він брехлива нікчема та колаборант, а офіс ЗеЄрмака залишив помирати без допомоги Журавеля ?
06.08.2022 10:36 Відповісти
06.08.2022 10:36 Відповісти
05.08.2022 22:03 Відповісти
05.08.2022 22:03 Відповісти
Ну і що? Взять сокиру і рубати всім зеленим гнідам голови, ніхто не буде, тому терпимо, як завжди.
06.08.2022 01:14 Відповісти
06.08.2022 01:14 Відповісти
ОП так шо там с хлопцами АЗОВА?Кто то там пел что нужно сохранять тишину чтоб им не навредить.И что дальше ***....................................................................
05.08.2022 22:10 Відповісти
05.08.2022 22:10 Відповісти
Не випадково ця пустишка верещук потрапила в уряд
05.08.2022 22:10 Відповісти
05.08.2022 22:10 Відповісти
Здатися в полон, чи продовжувати боротьбу- це особистий вибір бійця. На що розраховували бійці Азову, складаючи зброю? На милість путлера? На функціюнування положень конвенції про поводження з полоненними? Їх було там більше 2.5 тис !! Чому не було спроби пробитися до своїх??
05.08.2022 22:36 Відповісти
05.08.2022 22:36 Відповісти
"Чому не було спроби пробитися" може спитати лише командир, що віддав наказ. А ще той, хто пробився сам, має моральне право. А ви ні.
06.08.2022 01:51 Відповісти
06.08.2022 01:51 Відповісти
Був наказ главнокомадуючого. Вони його виконали.
показати весь коментар
06.08.2022 09:46 Відповісти

06.08.2022 01:04 Відповісти
06.08.2022 01:04 Відповісти
Главная задача дЕрмаков Украины..снять санкции в плешивого Мудака рабZeи...
06.08.2022 07:51 Відповісти
06.08.2022 07:51 Відповісти
Фактично країна воює на 2 фронти.
06.08.2022 09:44 Відповісти
06.08.2022 09:44 Відповісти
нема слів....
там в полоні 2000 тільки азовців. і ще тисячі наших. і ще в Ізоляції 1000, яких зелені так само злили.
06.08.2022 09:54 Відповісти
06.08.2022 09:54 Відповісти
 
 