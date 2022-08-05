Дії Росії свідчать про підготовку на території РФ "суду" над полоненими азовцями, - екскомандир полку "Азов" Жорін. ВIДЕО
Визнання "Азову" терористичною організацією в РФ свідчить про те, що Росія готує показові "суди" над полоненими азовцями на своїй території.
Про це в інтервью ISLND TV сказав екскомандир полку "Азов" Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.
"Через декілька діб після виходу з "Азовсталі" все керівництво полку "Азов" було вивезено на територію РФ, в Москву. Були вивезені командир "Азову" і всі його заступники. За весь цей час з ними немає жодного звязку, немає жодного уявлення що з ними відбувається, як до них ставляться, в якому стані вони зараз знаходяться.
Впевнений, на самому початку росіяни планували зробити з ними якісь відео, брифінги, заяви, все ці показові монтовані відео. Те що за весь цей час ці матеріали не виходять, говорить про те, що росіяне не можуть їх змусити і досягнути цієї мети. Вони не можуть зламати азовців.
Тепер їх мета буде полягати у тому, щоб провести публічні суди, які безумовно більше будуть схожі на цирк. Визнання "Азову" терористичною організацією саме на території РФ, свідчить про те, що на території Росії вони планують проводити суди. В Кримінальному кодексі РФ не було статей по яким можуть судити азовців, тому їм довелося зробити цей маневр з терористичною організацією.
Прийняття цього рішення свідчить, що найближчим часом ми побачим якісь суди або над керівництвом "Азову", або азовцями на території Росії", - сказав Жорін.
Це медсестра полку "Азов" Теплюк (в дівоцтві - Черняєва) Тетяна Петрівна.
Зараз вона в полоні, в Оленівці.
Підтримувала їх як медпрацівник, як мама, як сестра, як бабуся. Казала : "мої хлопці..." приїжджала в відпустку на 10-14 днів, а думками була там, з ними і не могла діждатися, коли вже поїде до них, своїх.
До останнього була з ними і зараз там, з ними, в Оленівці.
Коли вже були в підземеллях Азовсталі, пекла для Своїх ось такий хлібчик.
Сама ж і назвала його "хліб Маріуполя".
Прислала це фото майже перед самим тим, клятим, виходом.
А в переддень "виходу", 16 травня, ми з нею розмовляли. І те що вона говорила не можу забути і не забуду ніколи: - ми вирішили виходити, можливо є якийсь маленький шанс вижити, бо тут, в підземеллі, нас просто привалить цементними плитами і ми всі загинемо".
А нам, родинам, полонених азовців нізязяязя!
І не смійте щось казати, і не смійте говорити, і не смійте писати. А ми не можемо мовчати!
І не будемо! Пане президенте Зеленський, а дайте вказівку своїм "єдиним новинам", розповідати щодня про тих, кому ви дали наказ здаватися, про тих, хто боронив вас і ваших дітей, ваших батьків, вашу дружину, не дивлячись на те, що ви їх встигли вивезти далеко-далеко від війни.
А тепер вони в кліщах упирів путінської банди.
Про їх родини, дітей, батьків. Як вони живуть, чекають, сподіваються. Пишу. Звертаюсь. До кого? Хто мене почує?
Ну хоч би єрмак почув, чи арахамія! То ж вони всім в опі заправляють! Та ні, навряд чи.
Джерело: https://zhitomir-online.com/top_news/132568-vbyvaye-movchannya-************-organizaciy-posadovykh-osib-kerivnyctva-*******.html
" Ета другоє", чи "не на часі" більше не пройде!!!
сбу так цілу лінію гарячу завело - тільки зараз - і при тому, що уже МВС заводив гарячу лінію.
Тепер їх катують, принижують та вбивають.
Не було серед азовців хитрого та мудрого командира типу араба Хатаба чи чеченців Басаєва, Удугова - вони б знайшли вихід
там в полоні 2000 тільки азовців. і ще тисячі наших. і ще в Ізоляції 1000, яких зелені так само злили.