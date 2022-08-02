Російський верховний суд оголосив "Азов" "терористичною організацією"
Верховний суд Росії на вимогу Генпрокуратури РФ визнав "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території своєї країни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".
При цьому росіяни не розрізняють батальйон "Азов" та полк "Азов".
"Визнати українське воєнізоване націоналістичне об'єднання "Азов" (інші найменування - батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та заборонити її діяльність на території РФ", - йдеться у рішенні суду.
Суд повністю задовольнив клопотання Генпрокуратури РФ. Процес пройшов частково у закритому режимі - оголошено тільки резолютивну частину рішення.
Після цього рішення українським військовим, які служать або служили в "Азові", за російським законодавством, загрожують звинувачення в "тероризмі" серйозні терміни за сфабрикованими справами.
Москва називає полк "неонацистським" і звинувачує його у воєнних злочинах. Раніше діяльність "Азову" в Росії вже визнали "екстремістською".
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Що далі?
Выясним отношения на красной площади в г.Мацква?
Верховный суд рф не против? А, судьи?
кацапи думають, що наші війська будуть просити дозволу діяти на території РФ
Но самый главный вариант - не сдавать весь юг за трое суток.
Спасибо ООН, Красному кресту и зеленой ермачне.
без "азовців" ніякого обміну з орками не проводити !
але в ЗЄ-лі кишка тонка піти да і в більшості українців теж
https://biz.ligazakon.net/ru/news/211389_rada-priznala-rossiyu-gosudarstvom-terroristom-i-zapretila-ispolzovanie-simvoliki-********-vtorzheniya Рада признала россию государством-террористом и запретила использование символики военного вторжения. 23 мая 2022
А ВОТ ПРИСУТСТВУЕТ МОРАЛЬНЫЙ ВОПРОС К ВЛАСТИ УКРАИНЫ - дали приказ сдаться азовцам под гарантии ООН И КРАСНОГО КРЕСТА?
гарантии ( как и с Будапештом) не сработали
ПОЧЕМУ НЕ ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ ОРГАНИЗАТОРЫ ЭТОЙ АФЕРЫ ? Ну , допустим, президент в стороне , НО ЕРМАК И ВЕРЕЩУК ДОЛЖНЫ УЙТИ В ОТСТАВКУ ЗА ГИБЕЛЬ более 50 азовцев ‼️‼️‼️
Оппозиция - чего молчим ???
Это ЗЕбил про Азовцев.
И по факту - тысячи просто вывезли в плен автобусами, сотни убитых, 15-20 самых тяжелых орки отдали, что б не возиться с ними, где и что остальные не известно.
Слава Україні!!!ВиДАТЬ ВВАЛИЛИ "РюZZкаму* краснопузому миру быдлу па самые гланды пилюлей
Полк "Азов" является частью Национальной гвардии Украины. Это все равно, что враг (кацапы) объявил бы ВСУ или Национальную Гвардию или внутренние войска или ССО "тероргой".
В ответ можно признать и объявить Росгвардию террористической организацией, а парашу(кацапстан) - страной-террористом и объявить карлика-****** путина в международный розыск).
хай їхні солдати та офіцери гниють в наших колоніях
Заборонили діяльність "Азов" на території роіссі?
ЯкщоКоли туди Азов прийде, роіссі вже не буде)
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
ВИЗНАЛИ ВСЕ МВС УКРАЇНИ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 🤣
А зараз Ахмєдова виступає свідком звинувачення проти бійців Азову. Саме вона у вєрховном судє рф представляла фейкові звинувачення, щоб Азов визнали терористичною організацією. Найімовірніше, вона буде безпосередньо обвинувачувати їх на судилищі в Маріуполі. Цікаво, а Верещук не захоче туди приїхати, щоб підтримати свою подружку в момент її тріумфу? Разом могли б дуетом проспівати вимогу засудити до смертної кари.
Я взагалі не розумію, як спроможна протистояти ворогу країна, в якій при владі на кого не вкажи, а то зрадник..." https://t.me/s/Chornovil_official