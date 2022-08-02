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Російський верховний суд оголосив "Азов" "терористичною організацією"

азов

Верховний суд Росії на вимогу Генпрокуратури РФ визнав "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території своєї країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

При цьому росіяни не розрізняють батальйон "Азов" та полк "Азов".

"Визнати українське воєнізоване націоналістичне об'єднання "Азов" (інші найменування - батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та заборонити її діяльність на території РФ", - йдеться у рішенні суду.

Суд повністю задовольнив клопотання Генпрокуратури РФ. Процес пройшов частково у закритому режимі - оголошено тільки резолютивну частину рішення.

Після цього рішення українським військовим, які служать або служили в "Азові", за російським законодавством, загрожують звинувачення в "тероризмі" серйозні терміни за сфабрикованими справами.

Також читайте: Полк "Азов" звернувся до Путіна: "Ви самі будете страчені. Разом зі своїми шакалами і посольствами"

Москва називає полк "неонацистським" і звинувачує його у воєнних злочинах. Раніше діяльність "Азову" в Росії вже визнали "екстремістською".

Автор: 

росія (65442) Азов (779)


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Топ коментарі
+53
Теперь азовцев уже хрен обменяют.
Спасибо ООН, Красному кресту и зеленой ермачне.
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02.08.2022 14:00
+38
А наш суд еще не признал РФ - страну спонсором терроризма?
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02.08.2022 14:00
+20
Ті що боронять свою землю від окупантів - терористи. Коли Бог створював кацапа то карту пам"яті вставив навпаки.
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02.08.2022 14:01
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А там, что есть суд?Там существует только инквизиция.
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02.08.2022 13:58 Відповісти
"російський" і "суд" це слова антоніми. При написанні брати в лапки...
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02.08.2022 14:07 Відповісти
суд забыли ******** Библию ---про каким судом судите сами таким и вас судить будут также....
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02.08.2022 14:38 Відповісти
А Азов оголосив верховний суд рф терористичною організацією!
Що далі?
Выясним отношения на красной площади в г.Мацква?
Верховный суд рф не против? А, судьи?
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02.08.2022 17:03 Відповісти
та заборонити її діяльність на території РФ" Джерело:

кацапи думають, що наші війська будуть просити дозволу діяти на території РФ
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02.08.2022 18:36 Відповісти
Цікаво, а ІГІЛ когось терористами не оголошував?
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02.08.2022 13:59 Відповісти
А наш суд еще не признал РФ - страну спонсором терроризма?
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02.08.2022 14:00 Відповісти
Вопрос не к суду, а к телу, которое отдало приказ на "эвакуацию", давало гарантии и взяло под личный контроль. Что оно теперь пролепечет? Или снова сделает вид что не причем?
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02.08.2022 14:18 Відповісти
я понимаю, а какие были варианты?
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02.08.2022 14:26 Відповісти
Туреччина пропонувала свої послуги - вивезти морем.
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02.08.2022 15:15 Відповісти
турция согласна, а ***** нет.
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02.08.2022 16:04 Відповісти
Там Ердоган має "вплив" на *****, і майже усе вже було домовлено, але "вмєшався рєшало з оп" і .....
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03.08.2022 08:56 Відповісти
Были переговоры с Турцией. Их вывозят и они остаются до конца боевых действий в Турции.

Но самый главный вариант - не сдавать весь юг за трое суток.
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02.08.2022 15:55 Відповісти
Теперь азовцев уже хрен обменяют.
Спасибо ООН, Красному кресту и зеленой ермачне.
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02.08.2022 14:00 Відповісти
К сожалению вы правы на все 100%.
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02.08.2022 14:02 Відповісти
Тепер азовців відправлять в «днр» і там вб'ють
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02.08.2022 14:02 Відповісти
Это было понятно с самого начала. Что ***** не вернет защитников "Азовстали" и прикроется фиговым листком решения своего карманного суда. Он любит такие псевдозаконные выверты. К ***** тут вопросов нет. Тут вопросы к нашему верховному, к этой гниде, отдавшей прямой приказ героям.
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02.08.2022 14:15 Відповісти
Видимо, верховному не выгодно, чтобы мы узнали правду про окружение Мариуполя от азовцев, которые там были.
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02.08.2022 14:27 Відповісти
Звісно, що не вигідно. Цього не розуміють тільки повні дегенерати. Але рано чи пізно все одно правда спливе
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02.08.2022 14:30 Відповісти
є варіант:

без "азовців" ніякого обміну з орками не проводити !

але в ЗЄ-лі кишка тонка піти да і в більшості українців теж
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02.08.2022 14:28 Відповісти
Ну то кацапи і не будуть проводити. Скажуть, Україна відмовляється. А крім азова там ще 4-5 тисяч українських полонених
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02.08.2022 14:58 Відповісти
кацапы в своем репертуаре. Кацап - это кацап, что может быть хуже...
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02.08.2022 14:00 Відповісти
Ті що боронять свою землю від окупантів - терористи. Коли Бог створював кацапа то карту пам"яті вставив навпаки.
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02.08.2022 14:01 Відповісти
Та йдіть ви на йух,кацапи смердючі.
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02.08.2022 14:02 Відповісти
Це мабуть частина таємних домовленостей боневтіка.
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02.08.2022 14:03 Відповісти
Не знаю насчёт домовленостей , но то що депутатам в радість гибель патріотові - це правда
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02.08.2022 14:14 Відповісти
"нєт тєла - нєт дєла" - це наш "Верховний"....
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02.08.2022 14:29 Відповісти
Можна ще й ЗСУ заборонити діяльність на території Росії, може допоможе ?
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02.08.2022 14:05 Відповісти
А що, укра̀інци не відстають: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Prev-Hate_Symbols_A4.pdf
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02.08.2022 16:04 Відповісти
Это хорошо. Чем глубже погружение, тем больше будет цивилизационный разрыв с андрофагами.
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02.08.2022 14:05 Відповісти
Тоді, без оголошення війни, в України теж немає ВІЙСЬКОВОполонених. Є злочинці, що не підлягають ніяким конвенціям!!!
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02.08.2022 14:06 Відповісти
А Украина когда признает наРФию страной террористом?!
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02.08.2022 14:06 Відповісти
в березні ще визнали
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02.08.2022 14:09 Відповісти
А я как то упусти этот момент. В то время был очень занят.

https://biz.ligazakon.net/ru/news/211389_rada-priznala-rossiyu-gosudarstvom-terroristom-i-zapretila-ispolzovanie-simvoliki-********-vtorzheniya Рада признала россию государством-террористом и запретила использование символики военного вторжения. 23 мая 2022
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02.08.2022 14:42 Відповісти
Які там терористи. ЗЕлене сказало "та сторона", партньори по вивозу зерна
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02.08.2022 14:14 Відповісти
У диких, кацапских чурок нету никакого суда.
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02.08.2022 14:07 Відповісти
Московію будуть оголошувати спонсором тероризму?
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02.08.2022 14:07 Відповісти
"Россия - государство-террорист. Она не заинтересована в переговорах или верховенстве закона", - заявил немецкий депутат Родерих Кизеветтер. Так он прокомментировал попытки Кремя обменять американскую баскетболистку Грайнер на киллера ФСБ Красикова убившего Зелимхана Хангошвили
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02.08.2022 14:22 Відповісти
Зато Украина до сих пор не признала *днр-лнр* и вагенровцеы террористическими организациями. Хотя вся росийская армия должна быть признана террористической организацией а ***** террористом №1 в мире.
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02.08.2022 14:10 Відповісти
Вагнерівців - однозначно, а ще, в пику кацапчикам, росгвардію.
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02.08.2022 14:13 Відповісти
Навіть АТО перейменували на якусь хрєнь, патамуша там наши люді
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02.08.2022 14:15 Відповісти
Что с совмесной операцией СБУ, ГУР, МО, Нацгвардии и Полиции по освобождению защитников Мариуполя? Наверное Дерьмак с Демченком курирует?
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02.08.2022 14:10 Відповісти
Отмазываются от убийства азовцев . ЭТИ уроды уже не удивляют
А ВОТ ПРИСУТСТВУЕТ МОРАЛЬНЫЙ ВОПРОС К ВЛАСТИ УКРАИНЫ - дали приказ сдаться азовцам под гарантии ООН И КРАСНОГО КРЕСТА?

гарантии ( как и с Будапештом) не сработали
ПОЧЕМУ НЕ ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ ОРГАНИЗАТОРЫ ЭТОЙ АФЕРЫ ? Ну , допустим, президент в стороне , НО ЕРМАК И ВЕРЕЩУК ДОЛЖНЫ УЙТИ В ОТСТАВКУ ЗА ГИБЕЛЬ более 50 азовцев ‼️‼️‼️
Оппозиция - чего молчим ???
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02.08.2022 14:12 Відповісти
ООН засунуло языки в жопы и сейчас ворует наше зерно. ООН и красному кресту глубоко насрать не только на украинцев а и на любых людей в мире. Если разобраться то это и есть спонсоры террористов. Проанализируйте кому они гуманитарку возят, за кого постоянно вписываются, и кого держат за руки чтобы не правацировали и чтобынебылавайны
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02.08.2022 14:18 Відповісти
Не ворует зерно, а кормит "голодных детей Африки")
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02.08.2022 14:29 Відповісти
Каких детей африки? Поднимите инфу кто самые большие потребители нашего зерна. Это те страны которые против нас же и воюют, которые в ООН голосуют против нас и поддерживают РФ и войну.
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02.08.2022 14:36 Відповісти
Софія, найстрашніше те що влада вчергове збрехала захисникам Маріуполя, влада збрехала народу України, бо не було ніяких гарантій МЧХ та ООН, як сказав Т.Черновол було звернення про посередництво тому і тиша від влади прикрита вчергове мантрою "деликатный вАпрос" бо неможливо вимагати(відповідальність на гарантах) того, чого не було дано (гарантії)
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02.08.2022 15:41 Відповісти
до речі, Білецький теж топив за це. І хто він після цього?
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02.08.2022 15:42 Відповісти
Зато мы как последние терпилы вылизываем кацапонацистов. У меня прям закипает когда в камеру к рашистским пленным заходит наш представитель и спрашивает у рашистов как у них дела, какие пожелания, разрешение их снимать и позвонить маме.
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02.08.2022 14:13 Відповісти
*****.по вопросу зерна шумели так,что уши закладывало,а по пленным Азовцам молчат,как рыбы,будьте прокляты лицемерные твари.
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02.08.2022 14:18 Відповісти
а их камандир яценюк!)))
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02.08.2022 14:19 Відповісти
Сейчас главное 2-3 дня не бухтеть, идёт очень серьёзная операция по вызволению наших парней из Азовстали. Больше сказать не могу, всё очень секретно и серьёзно, мы долго над этим работали.

Это ЗЕбил про Азовцев.

И по факту - тысячи просто вывезли в плен автобусами, сотни убитых, 15-20 самых тяжелых орки отдали, что б не возиться с ними, где и что остальные не известно.
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02.08.2022 14:21 Відповісти
ВИД
Слава Україні!!!ВиДАТЬ ВВАЛИЛИ "РюZZкаму* краснопузому миру быдлу па самые гланды пилюлей
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02.08.2022 14:23 Відповісти
Такое решение никчемное.
Полк "Азов" является частью Национальной гвардии Украины. Это все равно, что враг (кацапы) объявил бы ВСУ или Национальную Гвардию или внутренние войска или ССО "тероргой".
В ответ можно признать и объявить Росгвардию террористической организацией, а парашу(кацапстан) - страной-террористом и объявить карлика-****** путина в международный розыск).
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02.08.2022 14:23 Відповісти
Це вкотре вже вони цей цирк влаштовують?
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02.08.2022 14:23 Відповісти
Цене цирк,вже кажуть тепер обміну не буде а засудять до страти або довічне,ссилаясь на "закон"
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02.08.2022 14:27 Відповісти
ніякого обміну з кацапами без "азовців" не проводити !

хай їхні солдати та офіцери гниють в наших колоніях
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02.08.2022 14:32 Відповісти
Україна має признати верховний суд кацапії в не закону.Судді самозванці мають бути знищені.
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02.08.2022 14:26 Відповісти
у них взагалі і Талібан - терористична організація, і нічого - на форуми їздить, жмуть трупну лапу *****)
Заборонили діяльність "Азов" на території роіссі? Якщо Коли туди Азов прийде, роіссі вже не буде)
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02.08.2022 14:28 Відповісти
Ого...поздравляю Азов с повышением статуса....Теперь их, как ТАЛИБОВ и ХАЗБУЛУ, будут приглашать на московские/питерские экономические форумы...
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02.08.2022 14:35 Відповісти
дивно таке читати від країни, яка де-факто країна-терорист
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02.08.2022 14:38 Відповісти
Ну, що, поболтаємо про захист пешої ляді від ботоферми, чи про злочини Боневтіка по знищенню захисників "Азовсталі"?
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02.08.2022 14:40 Відповісти
А что такое верховный ссут роZZии?
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02.08.2022 14:43 Відповісти
А чому Україна взагалі не визнає ******* країною терористом
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02.08.2022 14:44 Відповісти
Османський Віслюк злив найкращих !!!
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02.08.2022 14:50 Відповісти
Кого там Азов тероризує? То шо москалі ссуться від слова Азов - не тероризм!
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02.08.2022 14:53 Відповісти
гитлер щас перевернулся, а что так можно было про красную армию ? )
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02.08.2022 15:00 Відповісти
Кацапи звісно скористалися полоненими азовцями, щоб оголосити терористами, бо для них наші воїни вороги № 1. Повертати таких колосально мотивованих і досвічених військових вони не будуть, а статус "терориста" робить це практично не можливим.. Наші "зелені стратєги" нібито не знали про таке, але здали їх як Херсон.Чекаю на реакцію зелених підорів., на кого все звалять.
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02.08.2022 15:01 Відповісти
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
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02.08.2022 15:11 Відповісти
КАЦАПИ ВІ ТУПІ ІМБІЦИЛИ - АЗОВ ЦЕ ПОЛК МВС УКРАЇНИ, ТОДІ ВИ
ВИЗНАЛИ ВСЕ МВС УКРАЇНИ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 🤣
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02.08.2022 15:09 Відповісти
ну як "Вагнер" визнати ТО. в Костіна хіба рука підніметься підписати таке ?
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02.08.2022 15:11 Відповісти
Вагнерівці, яких врятував Зе, вбивають Азовців , яких здав в полон Зе. Кого ви обрали? Як ви живете з цим? Олекса Лютий
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02.08.2022 15:13 Відповісти
Страна террорист называет кого то террористами.Пипец.
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02.08.2022 15:18 Відповісти
Московия была террористической организацией, еще когда она маскировалась под ссср. Расстрелы украинской интеллигенции в 30-е года, голодомор. Какие еще нужны доказательства. Это тоже необходимо брать в качестве доказательств.
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02.08.2022 16:18 Відповісти
Де симетричні дії по оголошенню "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Вооружённые силы Российской Федерации " терористичною організацією?
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02.08.2022 16:24 Відповісти
"про велику страдальницю за наших полонених Верещучку. Вона була однією з тих, хто найбільше підігрівала тему "евакуації під контролем та за командою прєзєдєнта". З чого б то, здавалося? В неї були особливо складні стосунки з націоналістами, вона соратниця медведчука, її погляди достатньо ватні. А тут розпереживалася за оборонців Маріуполя. Усе з'ясовується, коли дивишся на близькі контакти особи. Згадана раніше рашистська й деенерівська пропагандонка Ахмєдова навідувала Верещук у її тоді ще рідній Раві-Руській, а Верещук уже під час війни їздила в столицю країни-агресорки вітати цю українофобку з врученням премії.

А зараз Ахмєдова виступає свідком звинувачення проти бійців Азову. Саме вона у вєрховном судє рф представляла фейкові звинувачення, щоб Азов визнали терористичною організацією. Найімовірніше, вона буде безпосередньо обвинувачувати їх на судилищі в Маріуполі. Цікаво, а Верещук не захоче туди приїхати, щоб підтримати свою подружку в момент її тріумфу? Разом могли б дуетом проспівати вимогу засудити до смертної кари.

Я взагалі не розумію, як спроможна протистояти ворогу країна, в якій при владі на кого не вкажи, а то зрадник..." https://t.me/s/Chornovil_official
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10.08.2022 09:36 Відповісти
 
 