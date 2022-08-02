Російський верховний суд оголосив "Азов" "терористичною організацією"

Верховний суд Росії на вимогу Генпрокуратури РФ визнав "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території своєї країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

При цьому росіяни не розрізняють батальйон "Азов" та полк "Азов".

"Визнати українське воєнізоване націоналістичне об'єднання "Азов" (інші найменування - батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та заборонити її діяльність на території РФ", - йдеться у рішенні суду.

Суд повністю задовольнив клопотання Генпрокуратури РФ. Процес пройшов частково у закритому режимі - оголошено тільки резолютивну частину рішення.

Після цього рішення українським військовим, які служать або служили в "Азові", за російським законодавством, загрожують звинувачення в "тероризмі" серйозні терміни за сфабрикованими справами.

Також читайте: Полк "Азов" звернувся до Путіна: "Ви самі будете страчені. Разом зі своїми шакалами і посольствами"

Москва називає полк "неонацистським" і звинувачує його у воєнних злочинах. Раніше діяльність "Азову" в Росії вже визнали "екстремістською".