Полк "Азов" звернувся до Путіна: "Ви самі будете страчені. Разом зі своїми шакалами і посольствами"

За офіційною заявою тимчасового виконувача обов’язків командира полку "Азов" майора Микити Надточія, бійці полку розцінюють масове вбивство українських військовополонених 29 липня 2022 року в селі Оленівка як акт публічної страти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Азову" в Telegram.

"Ми розцінюємо напад на Оленівку як акт публічної страти. Вони [росіяни] звикли до того, що навіть за відкриті порушення законів, звичаїв і правил війни їх ніхто не притягне до відповідальності", - зазначив Надточій.

За його словами, військові вже з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу українських військовополонених: "Ми вже маємо попередню інформацію, але поки що не готові озвучувати деталі", - додав захисник.

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Він запевнив, що українці знайдуть зловмисників, де б вони не були – на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах: "Україна як держава забезпечить справедливе покарання".

Майор нагадав, що 24 години росіяни брехали про трагедію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства.

"Я хочу нагадати Путіну, який несе особисту відповідальність за цей воєнний злочин. Ви самі будете страчені. Разом із вашими шакалами й посольствами. Все як ви любити - з усіма довідками та печатками. За рішенням Міжнародного трибуналу. Варварська фальшива імперія буде знищена", - запевнив Надточій.

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