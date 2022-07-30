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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Полк "Азов" звернувся до Путіна: "Ви самі будете страчені. Разом зі своїми шакалами і посольствами"

За офіційною заявою тимчасового виконувача обов’язків командира полку "Азов" майора Микити Надточія, бійці полку розцінюють масове вбивство українських військовополонених 29 липня 2022 року в селі Оленівка як акт публічної страти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Азову" в Telegram.

"Ми розцінюємо напад на Оленівку як акт публічної страти. Вони [росіяни] звикли до того, що навіть за відкриті порушення законів, звичаїв і правил війни їх ніхто не притягне до відповідальності", - зазначив Надточій.

За його словами, військові вже з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу українських військовополонених: "Ми вже маємо попередню інформацію, але поки що не готові озвучувати деталі", - додав захисник.

Також читайте: У РНБО назвали сім цілей, які переслідувала Росія, знищуючи українських полонених в Оленівці

Він запевнив, що українці знайдуть зловмисників, де б вони не були – на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах: "Україна як держава забезпечить справедливе покарання".

Майор нагадав, що 24 години росіяни брехали про трагедію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства.

"Я хочу нагадати Путіну, який несе особисту відповідальність за цей воєнний злочин. Ви самі будете страчені. Разом із вашими шакалами й посольствами. Все як ви любити - з усіма довідками та печатками. За рішенням Міжнародного трибуналу. Варварська фальшива імперія буде знищена", - запевнив Надточій.

Також читайте: Вбивство українських військовополонених в окупованій Оленівці вчинили "вагнерівці" за вказівкою Пригожина, - ГУР

Автор: 

військовополонені (940) теракт (1020) Азов (778)


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Топ коментарі
+70
Справжній легенді та жагу для кацапських вбивць Полку Азов-респектище...
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30.07.2022 20:37
+50
Слава "Азову"!
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30.07.2022 20:43
+47
Пуйло трусливый шакал, из бункера хер вылезет. Он только других на смерть толкает за свою гнилую никчемную душонку.
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30.07.2022 20:38
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Справжній легенді та жагу для кацапських вбивць Полку Азов-респектище...
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30.07.2022 20:37 Відповісти
...жаху...
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30.07.2022 21:06 Відповісти
Може без реклами, потихеньку в ліс і все, і починаючи з дерьмака? Та і далеко ходити не треба, а про міни він же в курсі і азов теж?
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30.07.2022 21:21 Відповісти
Пуйло трусливый шакал, из бункера хер вылезет. Он только других на смерть толкает за свою гнилую никчемную душонку.
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30.07.2022 20:38 Відповісти
Як не сумно, через тиждень забудуть...... Як забули Кременчук, Вінницю....
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30.07.2022 20:41 Відповісти
Вінниця - це обивателі, які мали 16(!) хвилин для того, щоб десь сховатися після оголошення тривоги. А "Азов" - це наші армійські брати і сестри, які своїми життями стримували і утилізували орду в Маріку і не тільки. Не забудемо! Помстимося!
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30.07.2022 20:48 Відповісти
Украина знала о нападении России с прошлого лета. Она знала что в Крыму у России куча техники навезено. Это намного больше шестнадцати минут.
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30.07.2022 20:56 Відповісти
Не надо людей против друг друга настраивать и в данном случае делить по сорту и принесённой пользе ,например погибший ребёнок в Виннице ещё не успел ничего сотворить великого как воин , это горе общее для нас ,всех жалко ,ибо все они граждане свободной Украины
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30.07.2022 21:01 Відповісти
ніхто тебе нє настраїваєт, просто, треба прийняти, як данність, під час тривоги- в укриття.
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30.07.2022 22:53 Відповісти
Х-22, це крилата ракета повітряного базуання (КРВБ). Паливо, "самін" та "меланж" (керосин Т-2, та азотна кислота). Так, надзвукова.
Але ніяк не балістична.
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30.07.2022 21:20 Відповісти
Ніхто не забув ні про Вінницю, ні про Кременчук, ні про Краматорськ.... ніщо не забуто, усі тварі москальські будуть покарані
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30.07.2022 20:59 Відповісти
Маячня .! Ніхто і ніщо не забув . А хто забув у того нехай х.. на лобі виросте . .
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30.07.2022 21:24 Відповісти
Слава "Азову"!
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30.07.2022 20:43 Відповісти
Писати дівоче прізвище х#йла з великої літери і звертатись на ви до тварюки якось занадто гречно!
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30.07.2022 20:43 Відповісти
АЗОВ - Герої назавжди
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30.07.2022 20:43 Відповісти
Так, ті що їх знищили мають понести найсуровіші покарання, як вони, так їх рідня і діти. А як же ті, що здали "Азовців" навмисно терористам "ДНР" кадировцям і кацапам?
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30.07.2022 23:13 Відповісти
черенок лопати кадафі чекає пуйла
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30.07.2022 20:44 Відповісти
поховання ***** буде таємною спецоперацією
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30.07.2022 20:46 Відповісти
Не треба теємної ! Усі повиннї бачити як ця мерзота здохне!!
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30.07.2022 23:05 Відповісти
все те приказивали Азову сдаться, гарантировав в обмен жизнь
все до одного - предатели
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30.07.2022 20:47 Відповісти
"Азов" здали. Це очевидно....
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30.07.2022 20:50 Відповісти
Чому тоді Білецький мовчить про це?..
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30.07.2022 22:03 Відповісти
Думай!
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31.07.2022 00:29 Відповісти
Азов надихає.
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30.07.2022 20:48 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.07.2022 20:49 Відповісти
зря он написал "За рішенням Міжнародного трибуналу"
Просто страчені да и все.
А как - пусть гадают и сс*тся каждую ночь.
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30.07.2022 20:49 Відповісти
та ще й про те що Україна як держава покарає... Наші суди ВЖЕ себе показали на поменшенню кари вбивці з Бучи...
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30.07.2022 20:55 Відповісти
Он убийца из Сумщины, но это сути не меняет. Судья *****. Фамилию в студию.
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30.07.2022 22:39 Відповісти
Азов помститься за своїх побратимів. Різатимуть як свиней.
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30.07.2022 20:52 Відповісти
Не забувай, що ще більше 2000 азовців у кацапському полоні.....
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30.07.2022 20:55 Відповісти
Не забуваємо ....((
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30.07.2022 20:56 Відповісти
😢
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31.07.2022 10:31 Відповісти
Не забудемо і не пробачимо русоФашистам всіх кривавих злочинів на нашій землі , які вони витворяють , так як ми всі азовці 😠
І люті бандерівці 😡
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30.07.2022 20:55 Відповісти
гексогеном його подорвіть
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30.07.2022 20:55 Відповісти
Смерть выррдкам болот мацковии.мы ждем результата
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30.07.2022 20:57 Відповісти
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30.07.2022 21:06 Відповісти
а я знаю, суд всіх народів, оон знову? має бути суд всіх народів, які постраждали від русскії виродків.
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30.07.2022 21:30 Відповісти
візьміть старий телефон. Зарядіть добре ак. Під'єднайте детонатор до динаміка. Коли патріарх кирил буде поруч із пристроєм - педзвоніть йому.
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30.07.2022 21:06 Відповісти
там у него в охране такие дебилы что такую приметивщину точно не заметят - ты фильмов пересмотрел
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30.07.2022 22:11 Відповісти
Оператор смс любить всякі присилати.
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31.07.2022 08:15 Відповісти
ті хто не дав арештувати вагнерівців в літаку, ті-ж зараз здали Азовців, і не тільки, рашці на муки і смерть.
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30.07.2022 21:06 Відповісти
Треба щоб у кожній бригаді ЗСУ був свій полк Азов
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30.07.2022 21:07 Відповісти
ті хто не дав арештувати агнерівців в літаку, зараз здали Азовців рашці на муки і смерть.
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30.07.2022 21:08 Відповісти
Да будет так! Аминь.
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30.07.2022 21:16 Відповісти
Кацапы, без сомнения, свое получат, но кто говорил :"Ми б не давали наказ скласти зброю, якби не були впевнені у безпеці наших воїнів"
кто принял решение о сдаче их в плен и зачем?

Взаємні переговори про процедуру екстракції в\с ЗСУ з території Маріупольського опорного району оборони, за доручення президента Туреччини вів начальник Генерального штабу Яшар Гюлер. Турецькою стороною було визначено місце екстракції і утримання в\с ЗСУ до періоду закінчення бойових дій. Представники ГШ ЗС України погодили умови фінансування утримання і контроль за перебуванням. 17.03.2022 про перебіг і обставини переговорів були проінформовані представники вищого керівництва РФ. 06.05.2022 року українська сторона вийшла з процесу узгодження і припинила обговорення и азовцев отдали в плен...
Зачем?
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30.07.2022 21:20 Відповісти
чувствую, начало нашего "Кидона" будет в "Азове".
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30.07.2022 21:21 Відповісти
кинут нас или нет - это полностью зависит от нас
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30.07.2022 22:12 Відповісти
Полагаю имеется в виду подразделение "моссад" "кидон" - штык, отвечающее за ликвидацию врагов Израиля.
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30.07.2022 23:16 Відповісти
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30.07.2022 23:26 Відповісти
Вперед хлопці! І не звертайте уваги на тявкання різномастих "толерастів" . Кров закатованих військовослужбовців вимагає помсти!!!
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30.07.2022 21:21 Відповісти
Немає в нас, на жаль, ні сил, ні засобів для помсти. Ми вже вибухали праведним гнівом безліч разів. А пошук і покарання кожної московитської потвори (чи їхніх самок, мамок, виплодків) - це величезний і невиправданий ризик, особливо з намаганням нагадати про злочин і кару. Краще бережіть себе. Хоча благословляю...
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30.07.2022 21:26 Відповісти
Єрмак з Арахамією проти. Зіллють нашу агентуру через Буданова. Ніби їм перший раз...
Коли готувала розвідка повторення операції з Цемахом (тільки щоб викрасти іншу шишку) то ГУР і СБУ влітку 2020 посадило всю групу спецури в сізо а командира "Швед" спробувало розстріляти прямо в авто
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30.07.2022 21:29 Відповісти
Вихідні дані на цю істоту.

Вдалого полювання, хлопці!
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30.07.2022 21:29 Відповісти
На этого аленя уже открыт сезон охоты.
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30.07.2022 22:19 Відповісти
Я б підписався під кожним словом Азовців, окрім одного: оте ботоксне чмуридло не вартує щоб до нього звертатись на ви.. Хіба шо мова йде про звернення до "колективного *****", чи всіх тих двійників - що вдало видають себе за гнидючого *****(яке вже давно могло відкинути ласти)
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30.07.2022 21:29 Відповісти
Вся країна має стати полком " Азов " , тоді у ***** не буде ЖОДНОГО шансу ,, навіть гіпотетичного . ...
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30.07.2022 21:29 Відповісти
Не только Азов сдали ,а и пол Украины Зеленский обосрался 25 февраля когда орки поперли на Киев и приказал , просил , оборонять Марик , оттягивать силы . Можно было вывести гарнизон в 6000 и солдаты принесли бы гораздо больше пользы . Только представьте если бы они обороняли Энергодар . Только зачем , если ЮГ по Оманским договоренностям уже сдали . Просто ***** и тут решил Лоха Зеленского ******* , для верности попер на Киев . Но тут , что то пошло не так Как и сейчас с угодой про зерно , опять Зеленского ******* . Мало того , что просрали , повелись на угоды , так еще и *****, как обычно ******
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30.07.2022 21:39 Відповісти
Не на*бал. похоже, что договорились. там все технично делают.
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30.07.2022 22:09 Відповісти
Азовці оманські домовленості зірвали, а далі все пішло не за планом. Я не знаю, як Зеля відповість за це перед Ху*лом, але схоже азовців будуть повертати тільки страченими і нашій владі так легше, бо мертві герої нічого не скажуть.
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30.07.2022 22:29 Відповісти
Смерть оркам!
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30.07.2022 21:40 Відповісти
Хотелось бы.
Но, ****, не с нашей властью.
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30.07.2022 21:43 Відповісти
кацапня пишу для вас,сучье отребье,Азов не пошутил ,хавайтесь особенно те грёбаные артилиристы которые это сделали,
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30.07.2022 21:52 Відповісти
Україна як держава забезпечить справедливе покарання".Джерело:

Не вірю.
Справедливе покарання для вагнерівців Україна не забезпечила
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30.07.2022 21:58 Відповісти
Забезпечимо несправедливе!
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30.07.2022 22:50 Відповісти
Тут с вами не поспоришь , надо прививать молодежи , особенно девушкам , любовь к оружию , если сама себя не защитишь , никто не защитит , ну и к взаимодействию в коллективе .
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30.07.2022 21:58 Відповісти
Помста любе тишу, гучно розповідати про все можна тільки після перемоги і при владі патріотів, бо діючи каральні органи перемелють патріотів, як це було 2019-2022рр.
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30.07.2022 22:00 Відповісти
та чхать ему на эти угрозы, а вот Господь Бог накажет, это да, не отвертится
на его голове множество проклятий
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30.07.2022 22:29 Відповісти
Посмотри на эти безумные глаза, он знает, близок конец.., может стадо поможет... но оно давно нажралось говна и мерзкое тело больше не может содержать зловонную сущность. *******, ты здыхаешь, и всё что с тобой тоже, мразь! твои шаманы ждут тебя.....
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30.07.2022 23:07 Відповісти
Я підтримую "Азов" і готовий виконувати їхні доручення, в тій частині, які можу виконати!!! А ще потрібно вдарити по кацапах і їх прихильниках в містах і селах України, самій росії, невже там немає наших? Та по всьому світу, де зустрінеться ця мразина.
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30.07.2022 22:37 Відповісти
А звернення: «ви самі будете страчені» це азовці на «ви» до ***** особисто,чи до них всіх? Щось не зрозуміло!!!
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30.07.2022 23:32 Відповісти
".. вы вместе со своими шакалами и посольствами" - читать умеешь ?
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30.07.2022 23:49 Відповісти
Будет "вничтожена" - это кто такой грамотей ?
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30.07.2022 23:48 Відповісти
так, ВСЯ чинна рашкінська верхівка буде розстріляна! пукіни, коні, соловйоБи, піськи-ови, захЄрови.....
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31.07.2022 01:18 Відповісти
быдлонасекомыши с болот мацковии будешь отвечать за военные преступления и умрешь если совершил
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31.07.2022 07:40 Відповісти
Тіко головні винуватці сидять на Банковій, так шо не треба далеко заглядувати
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31.07.2022 07:52 Відповісти
Дивно, що в ненависті своїй азовці звертаються до пуйла на "ви". Воно не гідне людство імені в тим паче звертання з повагою
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31.07.2022 08:51 Відповісти
УКРАЇНА це АЗОВ...
СЛАВА УКРАЇНІ....
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ.....
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31.07.2022 09:58 Відповісти
 
 