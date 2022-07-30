Полк "Азов" звернувся до Путіна: "Ви самі будете страчені. Разом зі своїми шакалами і посольствами"
За офіційною заявою тимчасового виконувача обов’язків командира полку "Азов" майора Микити Надточія, бійці полку розцінюють масове вбивство українських військовополонених 29 липня 2022 року в селі Оленівка як акт публічної страти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Азову" в Telegram.
"Ми розцінюємо напад на Оленівку як акт публічної страти. Вони [росіяни] звикли до того, що навіть за відкриті порушення законів, звичаїв і правил війни їх ніхто не притягне до відповідальності", - зазначив Надточій.
За його словами, військові вже з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу українських військовополонених: "Ми вже маємо попередню інформацію, але поки що не готові озвучувати деталі", - додав захисник.
Він запевнив, що українці знайдуть зловмисників, де б вони не були – на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах: "Україна як держава забезпечить справедливе покарання".
Майор нагадав, що 24 години росіяни брехали про трагедію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства.
"Я хочу нагадати Путіну, який несе особисту відповідальність за цей воєнний злочин. Ви самі будете страчені. Разом із вашими шакалами й посольствами. Все як ви любити - з усіма довідками та печатками. За рішенням Міжнародного трибуналу. Варварська фальшива імперія буде знищена", - запевнив Надточій.
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Але ніяк не балістична.
все до одного - предатели
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Просто страчені да и все.
А как - пусть гадают и сс*тся каждую ночь.
І люті бандерівці 😡
кто принял решение о сдаче их в плен и зачем?
Взаємні переговори про процедуру екстракції в\с ЗСУ з території Маріупольського опорного району оборони, за доручення президента Туреччини вів начальник Генерального штабу Яшар Гюлер. Турецькою стороною було визначено місце екстракції і утримання в\с ЗСУ до періоду закінчення бойових дій. Представники ГШ ЗС України погодили умови фінансування утримання і контроль за перебуванням. 17.03.2022 про перебіг і обставини переговорів були проінформовані представники вищого керівництва РФ. 06.05.2022 року українська сторона вийшла з процесу узгодження і припинила обговорення и азовцев отдали в плен...
Зачем?
Коли готувала розвідка повторення операції з Цемахом (тільки щоб викрасти іншу шишку) то ГУР і СБУ влітку 2020 посадило всю групу спецури в сізо а командира "Швед" спробувало розстріляти прямо в авто
Вдалого полювання, хлопці!
Но, ****, не с нашей властью.
Не вірю.
Справедливе покарання для вагнерівців Україна не забезпечила
на его голове множество проклятий
СЛАВА УКРАЇНІ....
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ.....