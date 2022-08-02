Российский верховный суд объявил "Азов" террористической организацией
Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры РФ признал "Азов" террористической организацией и запретил его деятельность на территории своей страны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".
При этом россияне не различают батальон "Азов" и полк "Азов".
"Признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие наименования – батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ", - говорится в решении суда.
Процесс прошел частично в закрытом режиме. Суд объявил только резолютивную часть решения.
С требованием признать "Азов" террористической организацией в суд ранее обратилась Генпрокуратура РФ.
Москва называет полк "неонацистским" и обвиняет его в военных преступлениях. Ранее деятельность "Азова" в России уже признали "экстремистской".
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Що далі?
Выясним отношения на красной площади в г.Мацква?
Верховный суд рф не против? А, судьи?
кацапи думають, що наші війська будуть просити дозволу діяти на території РФ
Но самый главный вариант - не сдавать весь юг за трое суток.
Спасибо ООН, Красному кресту и зеленой ермачне.
без "азовців" ніякого обміну з орками не проводити !
але в ЗЄ-лі кишка тонка піти да і в більшості українців теж
https://biz.ligazakon.net/ru/news/211389_rada-priznala-rossiyu-gosudarstvom-terroristom-i-zapretila-ispolzovanie-simvoliki-********-vtorzheniya Рада признала россию государством-террористом и запретила использование символики военного вторжения. 23 мая 2022
А ВОТ ПРИСУТСТВУЕТ МОРАЛЬНЫЙ ВОПРОС К ВЛАСТИ УКРАИНЫ - дали приказ сдаться азовцам под гарантии ООН И КРАСНОГО КРЕСТА?
гарантии ( как и с Будапештом) не сработали
ПОЧЕМУ НЕ ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ ОРГАНИЗАТОРЫ ЭТОЙ АФЕРЫ ? Ну , допустим, президент в стороне , НО ЕРМАК И ВЕРЕЩУК ДОЛЖНЫ УЙТИ В ОТСТАВКУ ЗА ГИБЕЛЬ более 50 азовцев ‼️‼️‼️
Оппозиция - чего молчим ???
Это ЗЕбил про Азовцев.
И по факту - тысячи просто вывезли в плен автобусами, сотни убитых, 15-20 самых тяжелых орки отдали, что б не возиться с ними, где и что остальные не известно.
Слава Україні!!!ВиДАТЬ ВВАЛИЛИ "РюZZкаму* краснопузому миру быдлу па самые гланды пилюлей
Полк "Азов" является частью Национальной гвардии Украины. Это все равно, что враг (кацапы) объявил бы ВСУ или Национальную Гвардию или внутренние войска или ССО "тероргой".
В ответ можно признать и объявить Росгвардию террористической организацией, а парашу(кацапстан) - страной-террористом и объявить карлика-****** путина в международный розыск).
хай їхні солдати та офіцери гниють в наших колоніях
Заборонили діяльність "Азов" на території роіссі?
ЯкщоКоли туди Азов прийде, роіссі вже не буде)
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
ВИЗНАЛИ ВСЕ МВС УКРАЇНИ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 🤣
А зараз Ахмєдова виступає свідком звинувачення проти бійців Азову. Саме вона у вєрховном судє рф представляла фейкові звинувачення, щоб Азов визнали терористичною організацією. Найімовірніше, вона буде безпосередньо обвинувачувати їх на судилищі в Маріуполі. Цікаво, а Верещук не захоче туди приїхати, щоб підтримати свою подружку в момент її тріумфу? Разом могли б дуетом проспівати вимогу засудити до смертної кари.
Я взагалі не розумію, як спроможна протистояти ворогу країна, в якій при владі на кого не вкажи, а то зрадник..." https://t.me/s/Chornovil_official