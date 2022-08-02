РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13556 посетителей онлайн
Новости
9 496 80

Российский верховный суд объявил "Азов" террористической организацией

азов

Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры РФ признал "Азов" террористической организацией и запретил его деятельность на территории своей страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

При этом россияне не различают батальон "Азов" и полк "Азов".

"Признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие наименования – батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ", - говорится в решении суда.

Процесс прошел частично в закрытом режиме. Суд объявил только резолютивную часть решения.

С требованием признать "Азов" террористической организацией в суд ранее обратилась Генпрокуратура РФ.

Также читайте: Полк "Азов" обратился к Путину: "Вы сами будете казнены. Вместе со своими шакалами и посольствами"

Москва называет полк "неонацистским" и обвиняет его в военных преступлениях. Ранее деятельность "Азова" в России уже признали "экстремистской".

россия (95725) Азов (795)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+53
Теперь азовцев уже хрен обменяют.
Спасибо ООН, Красному кресту и зеленой ермачне.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:00
+38
А наш суд еще не признал РФ - страну спонсором терроризма?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:00
+20
Ті що боронять свою землю від окупантів - терористи. Коли Бог створював кацапа то карту пам"яті вставив навпаки.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А там, что есть суд?Там существует только инквизиция.
показать весь комментарий
02.08.2022 13:58 Ответить
"російський" і "суд" це слова антоніми. При написанні брати в лапки...
показать весь комментарий
02.08.2022 14:07 Ответить
суд забыли ******** Библию ---про каким судом судите сами таким и вас судить будут также....
показать весь комментарий
02.08.2022 14:38 Ответить
А Азов оголосив верховний суд рф терористичною організацією!
Що далі?
Выясним отношения на красной площади в г.Мацква?
Верховный суд рф не против? А, судьи?
показать весь комментарий
02.08.2022 17:03 Ответить
та заборонити її діяльність на території РФ" Джерело:

кацапи думають, що наші війська будуть просити дозволу діяти на території РФ
показать весь комментарий
02.08.2022 18:36 Ответить
Цікаво, а ІГІЛ когось терористами не оголошував?
показать весь комментарий
02.08.2022 13:59 Ответить
А наш суд еще не признал РФ - страну спонсором терроризма?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:00 Ответить
Вопрос не к суду, а к телу, которое отдало приказ на "эвакуацию", давало гарантии и взяло под личный контроль. Что оно теперь пролепечет? Или снова сделает вид что не причем?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:18 Ответить
я понимаю, а какие были варианты?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:26 Ответить
Туреччина пропонувала свої послуги - вивезти морем.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:15 Ответить
турция согласна, а ***** нет.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:04 Ответить
Там Ердоган має "вплив" на *****, і майже усе вже було домовлено, але "вмєшався рєшало з оп" і .....
показать весь комментарий
03.08.2022 08:56 Ответить
Были переговоры с Турцией. Их вывозят и они остаются до конца боевых действий в Турции.

Но самый главный вариант - не сдавать весь юг за трое суток.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:55 Ответить
Теперь азовцев уже хрен обменяют.
Спасибо ООН, Красному кресту и зеленой ермачне.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:00 Ответить
К сожалению вы правы на все 100%.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:02 Ответить
Тепер азовців відправлять в «днр» і там вб'ють
показать весь комментарий
02.08.2022 14:02 Ответить
Это было понятно с самого начала. Что ***** не вернет защитников "Азовстали" и прикроется фиговым листком решения своего карманного суда. Он любит такие псевдозаконные выверты. К ***** тут вопросов нет. Тут вопросы к нашему верховному, к этой гниде, отдавшей прямой приказ героям.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:15 Ответить
Видимо, верховному не выгодно, чтобы мы узнали правду про окружение Мариуполя от азовцев, которые там были.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:27 Ответить
Звісно, що не вигідно. Цього не розуміють тільки повні дегенерати. Але рано чи пізно все одно правда спливе
показать весь комментарий
02.08.2022 14:30 Ответить
є варіант:

без "азовців" ніякого обміну з орками не проводити !

але в ЗЄ-лі кишка тонка піти да і в більшості українців теж
показать весь комментарий
02.08.2022 14:28 Ответить
Ну то кацапи і не будуть проводити. Скажуть, Україна відмовляється. А крім азова там ще 4-5 тисяч українських полонених
показать весь комментарий
02.08.2022 14:58 Ответить
кацапы в своем репертуаре. Кацап - это кацап, что может быть хуже...
показать весь комментарий
02.08.2022 14:00 Ответить
Ті що боронять свою землю від окупантів - терористи. Коли Бог створював кацапа то карту пам"яті вставив навпаки.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:01 Ответить
Та йдіть ви на йух,кацапи смердючі.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:02 Ответить
Це мабуть частина таємних домовленостей боневтіка.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:03 Ответить
Не знаю насчёт домовленостей , но то що депутатам в радість гибель патріотові - це правда
показать весь комментарий
02.08.2022 14:14 Ответить
"нєт тєла - нєт дєла" - це наш "Верховний"....
показать весь комментарий
02.08.2022 14:29 Ответить
Можна ще й ЗСУ заборонити діяльність на території Росії, може допоможе ?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:05 Ответить
А що, укра̀інци не відстають: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Prev-Hate_Symbols_A4.pdf
показать весь комментарий
02.08.2022 16:04 Ответить
Это хорошо. Чем глубже погружение, тем больше будет цивилизационный разрыв с андрофагами.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:05 Ответить
Тоді, без оголошення війни, в України теж немає ВІЙСЬКОВОполонених. Є злочинці, що не підлягають ніяким конвенціям!!!
показать весь комментарий
02.08.2022 14:06 Ответить
А Украина когда признает наРФию страной террористом?!
показать весь комментарий
02.08.2022 14:06 Ответить
в березні ще визнали
показать весь комментарий
02.08.2022 14:09 Ответить
А я как то упусти этот момент. В то время был очень занят.

https://biz.ligazakon.net/ru/news/211389_rada-priznala-rossiyu-gosudarstvom-terroristom-i-zapretila-ispolzovanie-simvoliki-********-vtorzheniya Рада признала россию государством-террористом и запретила использование символики военного вторжения. 23 мая 2022
показать весь комментарий
02.08.2022 14:42 Ответить
Які там терористи. ЗЕлене сказало "та сторона", партньори по вивозу зерна
показать весь комментарий
02.08.2022 14:14 Ответить
У диких, кацапских чурок нету никакого суда.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:07 Ответить
Московію будуть оголошувати спонсором тероризму?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:07 Ответить
"Россия - государство-террорист. Она не заинтересована в переговорах или верховенстве закона", - заявил немецкий депутат Родерих Кизеветтер. Так он прокомментировал попытки Кремя обменять американскую баскетболистку Грайнер на киллера ФСБ Красикова убившего Зелимхана Хангошвили
показать весь комментарий
02.08.2022 14:22 Ответить
Зато Украина до сих пор не признала *днр-лнр* и вагенровцеы террористическими организациями. Хотя вся росийская армия должна быть признана террористической организацией а ***** террористом №1 в мире.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:10 Ответить
Вагнерівців - однозначно, а ще, в пику кацапчикам, росгвардію.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:13 Ответить
Навіть АТО перейменували на якусь хрєнь, патамуша там наши люді
показать весь комментарий
02.08.2022 14:15 Ответить
Что с совмесной операцией СБУ, ГУР, МО, Нацгвардии и Полиции по освобождению защитников Мариуполя? Наверное Дерьмак с Демченком курирует?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:10 Ответить
Отмазываются от убийства азовцев . ЭТИ уроды уже не удивляют
А ВОТ ПРИСУТСТВУЕТ МОРАЛЬНЫЙ ВОПРОС К ВЛАСТИ УКРАИНЫ - дали приказ сдаться азовцам под гарантии ООН И КРАСНОГО КРЕСТА?

гарантии ( как и с Будапештом) не сработали
ПОЧЕМУ НЕ ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ ОРГАНИЗАТОРЫ ЭТОЙ АФЕРЫ ? Ну , допустим, президент в стороне , НО ЕРМАК И ВЕРЕЩУК ДОЛЖНЫ УЙТИ В ОТСТАВКУ ЗА ГИБЕЛЬ более 50 азовцев ‼️‼️‼️
Оппозиция - чего молчим ???
показать весь комментарий
02.08.2022 14:12 Ответить
ООН засунуло языки в жопы и сейчас ворует наше зерно. ООН и красному кресту глубоко насрать не только на украинцев а и на любых людей в мире. Если разобраться то это и есть спонсоры террористов. Проанализируйте кому они гуманитарку возят, за кого постоянно вписываются, и кого держат за руки чтобы не правацировали и чтобынебылавайны
показать весь комментарий
02.08.2022 14:18 Ответить
Не ворует зерно, а кормит "голодных детей Африки")
показать весь комментарий
02.08.2022 14:29 Ответить
Каких детей африки? Поднимите инфу кто самые большие потребители нашего зерна. Это те страны которые против нас же и воюют, которые в ООН голосуют против нас и поддерживают РФ и войну.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:36 Ответить
Софія, найстрашніше те що влада вчергове збрехала захисникам Маріуполя, влада збрехала народу України, бо не було ніяких гарантій МЧХ та ООН, як сказав Т.Черновол було звернення про посередництво тому і тиша від влади прикрита вчергове мантрою "деликатный вАпрос" бо неможливо вимагати(відповідальність на гарантах) того, чого не було дано (гарантії)
показать весь комментарий
02.08.2022 15:41 Ответить
до речі, Білецький теж топив за це. І хто він після цього?
показать весь комментарий
02.08.2022 15:42 Ответить
Зато мы как последние терпилы вылизываем кацапонацистов. У меня прям закипает когда в камеру к рашистским пленным заходит наш представитель и спрашивает у рашистов как у них дела, какие пожелания, разрешение их снимать и позвонить маме.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:13 Ответить
*****.по вопросу зерна шумели так,что уши закладывало,а по пленным Азовцам молчат,как рыбы,будьте прокляты лицемерные твари.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:18 Ответить
а их камандир яценюк!)))
показать весь комментарий
02.08.2022 14:19 Ответить
Сейчас главное 2-3 дня не бухтеть, идёт очень серьёзная операция по вызволению наших парней из Азовстали. Больше сказать не могу, всё очень секретно и серьёзно, мы долго над этим работали.

Это ЗЕбил про Азовцев.

И по факту - тысячи просто вывезли в плен автобусами, сотни убитых, 15-20 самых тяжелых орки отдали, что б не возиться с ними, где и что остальные не известно.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:21 Ответить
ВИД
Слава Україні!!!ВиДАТЬ ВВАЛИЛИ "РюZZкаму* краснопузому миру быдлу па самые гланды пилюлей
показать весь комментарий
02.08.2022 14:23 Ответить
Такое решение никчемное.
Полк "Азов" является частью Национальной гвардии Украины. Это все равно, что враг (кацапы) объявил бы ВСУ или Национальную Гвардию или внутренние войска или ССО "тероргой".
В ответ можно признать и объявить Росгвардию террористической организацией, а парашу(кацапстан) - страной-террористом и объявить карлика-****** путина в международный розыск).
показать весь комментарий
02.08.2022 14:23 Ответить
Це вкотре вже вони цей цирк влаштовують?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:23 Ответить
Цене цирк,вже кажуть тепер обміну не буде а засудять до страти або довічне,ссилаясь на "закон"
показать весь комментарий
02.08.2022 14:27 Ответить
ніякого обміну з кацапами без "азовців" не проводити !

хай їхні солдати та офіцери гниють в наших колоніях
показать весь комментарий
02.08.2022 14:32 Ответить
Україна має признати верховний суд кацапії в не закону.Судді самозванці мають бути знищені.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:26 Ответить
у них взагалі і Талібан - терористична організація, і нічого - на форуми їздить, жмуть трупну лапу *****)
Заборонили діяльність "Азов" на території роіссі? Якщо Коли туди Азов прийде, роіссі вже не буде)
показать весь комментарий
02.08.2022 14:28 Ответить
Ого...поздравляю Азов с повышением статуса....Теперь их, как ТАЛИБОВ и ХАЗБУЛУ, будут приглашать на московские/питерские экономические форумы...
показать весь комментарий
02.08.2022 14:35 Ответить
дивно таке читати від країни, яка де-факто країна-терорист
показать весь комментарий
02.08.2022 14:38 Ответить
Ну, що, поболтаємо про захист пешої ляді від ботоферми, чи про злочини Боневтіка по знищенню захисників "Азовсталі"?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:40 Ответить
А что такое верховный ссут роZZии?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:43 Ответить
А чому Україна взагалі не визнає ******* країною терористом
показать весь комментарий
02.08.2022 14:44 Ответить
Османський Віслюк злив найкращих !!!
показать весь комментарий
02.08.2022 14:50 Ответить
Кого там Азов тероризує? То шо москалі ссуться від слова Азов - не тероризм!
показать весь комментарий
02.08.2022 14:53 Ответить
гитлер щас перевернулся, а что так можно было про красную армию ? )
показать весь комментарий
02.08.2022 15:00 Ответить
Кацапи звісно скористалися полоненими азовцями, щоб оголосити терористами, бо для них наші воїни вороги № 1. Повертати таких колосально мотивованих і досвічених військових вони не будуть, а статус "терориста" робить це практично не можливим.. Наші "зелені стратєги" нібито не знали про таке, але здали їх як Херсон.Чекаю на реакцію зелених підорів., на кого все звалять.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:01 Ответить
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:11 Ответить
КАЦАПИ ВІ ТУПІ ІМБІЦИЛИ - АЗОВ ЦЕ ПОЛК МВС УКРАЇНИ, ТОДІ ВИ
ВИЗНАЛИ ВСЕ МВС УКРАЇНИ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 🤣
показать весь комментарий
02.08.2022 15:09 Ответить
ну як "Вагнер" визнати ТО. в Костіна хіба рука підніметься підписати таке ?
показать весь комментарий
02.08.2022 15:11 Ответить
Вагнерівці, яких врятував Зе, вбивають Азовців , яких здав в полон Зе. Кого ви обрали? Як ви живете з цим? Олекса Лютий
показать весь комментарий
02.08.2022 15:13 Ответить
Страна террорист называет кого то террористами.Пипец.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:18 Ответить
Московия была террористической организацией, еще когда она маскировалась под ссср. Расстрелы украинской интеллигенции в 30-е года, голодомор. Какие еще нужны доказательства. Это тоже необходимо брать в качестве доказательств.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:18 Ответить
Де симетричні дії по оголошенню "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Вооружённые силы Российской Федерации " терористичною організацією?
показать весь комментарий
02.08.2022 16:24 Ответить
"про велику страдальницю за наших полонених Верещучку. Вона була однією з тих, хто найбільше підігрівала тему "евакуації під контролем та за командою прєзєдєнта". З чого б то, здавалося? В неї були особливо складні стосунки з націоналістами, вона соратниця медведчука, її погляди достатньо ватні. А тут розпереживалася за оборонців Маріуполя. Усе з'ясовується, коли дивишся на близькі контакти особи. Згадана раніше рашистська й деенерівська пропагандонка Ахмєдова навідувала Верещук у її тоді ще рідній Раві-Руській, а Верещук уже під час війни їздила в столицю країни-агресорки вітати цю українофобку з врученням премії.

А зараз Ахмєдова виступає свідком звинувачення проти бійців Азову. Саме вона у вєрховном судє рф представляла фейкові звинувачення, щоб Азов визнали терористичною організацією. Найімовірніше, вона буде безпосередньо обвинувачувати їх на судилищі в Маріуполі. Цікаво, а Верещук не захоче туди приїхати, щоб підтримати свою подружку в момент її тріумфу? Разом могли б дуетом проспівати вимогу засудити до смертної кари.

Я взагалі не розумію, як спроможна протистояти ворогу країна, в якій при владі на кого не вкажи, а то зрадник..." https://t.me/s/Chornovil_official
показать весь комментарий
10.08.2022 09:36 Ответить
 
 