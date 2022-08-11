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Новини Війна
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У полоні окупантів перебуває 131 жінка з "Азовсталі", - Верещук

верещук

Нині в російському полоні перебувають понад 130 жінок - військовослужбовиць, прикордонниць та медичних працівниць, які розраховують на те, що держава за них боротиметься.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала на брифінгу в Медіацентрі Україна, повідомляє Укрінформ.

"У нас з Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку "Азов", серед них військові медики, серед них є прикордонниці, серед них – 36-та бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них є Збройні сили та інші формування. Також 33 медиків, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це теж ті, хто знаходилися на Азовсталі. Також це понад 400 прикордонників. Це буде багато людей, які зараз чекають, що ми про них не забудемо. Ми будемо про це говорити", - сказала Верещук.

Вона наголосила, що Україна буде за них боротися та голосно звертати увагу на дії росії щодо цих людей.

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"Важливо, щоб світова спільнота тримала у фокусі уваги саме терористичні дії Росії у такому випадку. Я вважаю, за те, що відбулося в Оленівці саме США мали б внести Росію до переліку держав-терористів або таких держав, які фінансують тероризм. Бо це чистої води терористичний акт", - підкреслила віцепрем’єр-міністр.

Водночас вона нагадала про те, що нині не займається питання обміну полоненими. Нині глава української розвідки Кирило Буданов очолив Координаційний штаб щодо полонених, а питаннями обміну тілами загиблих захисників Батьківщини опікується уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Як повідомлялося, у російському полоні після наказу верховного головнокомандувача припинити оборону Маріуполя та зберегти життя бійців опинилося понад 2,5 тисячі "азовців".

жінки (632) Азовсталь (446) полонені (2293) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+38
Верещук заговорила про полонених жінок "Азовсталі". А хто розмінував Чонгар, хто допоміг кацапам організувати котел Маріуполя і хто "контрольовано" здав найкращих на катування в полон, назвавши це евакуацією?
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11.08.2022 15:28 Відповісти
+35
Ти ж ςγκα сама их сдавала в плен ! А сейчас пришло время пиарится на этом ?
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11.08.2022 15:30 Відповісти
+27
так це ти курва їх туди відправила
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11.08.2022 15:31 Відповісти
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Верещук заговорила про полонених жінок "Азовсталі". А хто розмінував Чонгар, хто допоміг кацапам організувати котел Маріуполя і хто "контрольовано" здав найкращих на катування в полон, назвавши це евакуацією?
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11.08.2022 15:28 Відповісти
эти события ничего не меняют в нынешнем положении этих женщин..., их надо освобождать, для этого надо, прежде всего, не молчать...
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11.08.2022 17:12 Відповісти
Любими способами визволяти -- вплоть до викупа
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11.08.2022 15:29 Відповісти
Ти ж ςγκα сама их сдавала в плен ! А сейчас пришло время пиарится на этом ?
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11.08.2022 15:30 Відповісти
Вона буде боротись...
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11.08.2022 15:30 Відповісти
так це ти курва їх туди відправила
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11.08.2022 15:31 Відповісти
Треба пригрозити окупантам - віддавайте дівчат ато верещучку пошлемо.
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11.08.2022 15:33 Відповісти
Вона навіть себе не пропонує на обмін. Бо зна що нічого не варта.
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11.08.2022 15:37 Відповісти
та ти шо....А ХТО ЇХ ТУДИ ЗДАВ???
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11.08.2022 15:34 Відповісти
Какая бездушная тварь... Ну как после этого не сказать: "Верещаку-на гилляку"?
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11.08.2022 15:34 Відповісти
они там без 5 дней 3 месяца... опомнилась ...
за это время даже страшно представить что могло произойти....
удушить надо тех, кто додумался их отдать без всяких гарантий ...
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11.08.2022 15:34 Відповісти
Верещук, розкажи як ти їх підставила, здала окупантам коли проводили розмінування зі сторони Криму. Що ти там планувала, відкрити поїздки в окупований Крим?
Будете відповідати всі на чолі з Лідором. Буде великий суд за злочинну недбалість, яка призвела до тисяч смертей і втрату територій.
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11.08.2022 15:35 Відповісти
Зробила ( здала в полон ) разом. Із пуйлом.
І ще одним, своїм презедентом.

Верещук розмовляючи з журналістами російського журналу "Огонёк" у грудні 2013-го, коли в Україні вирувала Революція гідності, , https://www.kommersant.ru/doc/2369947?fbclid=IwAR3AdyT8iU3kc0UgC-BIIaTNuou0a0orRb47LHchgHTn3ReCqbnBh3Yrcss назвала Росію "авторитаризмом з демократичним обличчям" і водночас зізналася:

"Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре".

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/17/7259771/
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11.08.2022 15:37 Відповісти
Hellis

Я только сейчас узнала, что основные "показания" против азовцев с Азовстали давала Марина Ахмедова - близкая подруга Ирины Верещук.
Той самой Верещук, которая и сдала наших воинов русне, прикрываясь липовым участием ООН и КК.
Су*ка...Су*ка... Шок...
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11.08.2022 15:39 Відповісти
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11.08.2022 15:40 Відповісти
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11.08.2022 15:41 Відповісти
Ви зрозуміли, що це найкраще що є в команді Боневтіка? Ще є Колян Котлєта,єлдак, татаров, що "пресували Майдан",Трухін, що возив налічман на Банкову і просився після ДТП "піти тихо в ліс", Юзік, Лисий - це публічні і найавторитетніші для вівців 73%, а уявляєте, якби відкрили ротік "корабельні сосни", чи "мільярдні дуби"?
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11.08.2022 15:47 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1557324711264231425 10 авг.

Я только сейчас узнала, что основные "показания" против азовцев с Азовстали давала Марина Ахмедова - близкая подруга Ирины Верещук. Той самой Верещук, которая и сдала наших воинов русне, прикрываясь липовым участием ООН и КК. Су*ка...Су*ка... Шок...
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11.08.2022 19:58 Відповісти
О, Мері Дупінс озвалася...
Курва, іноді краще жувати, ніж говорити! Пардон... жуй, Іринко, жуй.
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11.08.2022 15:40 Відповісти
Курва здохни
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11.08.2022 15:43 Відповісти
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11.08.2022 15:45 Відповісти
Ім'я такому народові "73%".
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11.08.2022 15:49 Відповісти
А те що вони туди потрапили є і ваша величезна заслуга! Не хочеш про це розповісти?!!! Скотиняка!
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11.08.2022 15:46 Відповісти
Говорили что это делается ради всех кто не с Азова

Как раз пограничников и женщин этих

И что их вообще сразу отпустят

То есть и тут обман
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11.08.2022 15:54 Відповісти
Здали азовців, а тепер вона зачирчирикала
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11.08.2022 15:54 Відповісти
Вылезла лахудра циничная,***** брехливая ,убейся о стенку мразина!
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11.08.2022 15:55 Відповісти
Верещук, баба на мітлі, ти за щось взагалі, відповідальність несеш?..
чи здатна тільки язиком ляпать за нАші гроші та шкоду творити Україні разом з КоЗе Ностра?
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11.08.2022 15:58 Відповісти
Ты же ,зеленоватая мразь, ******* о " СЕКРЕТНОЙ ЭВАКУАЦИИ" с Азовстали! Откуда же взялись пленные ?
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11.08.2022 16:22 Відповісти
Верещук - це потвор, яка здала азовців? переглянула її біографію з різних джерел, виявляється, що людина все своє життя йшла до зради. Раша купила її з потрохами. Буде розлідування чи вона буде продовжувати сою діяльність
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11.08.2022 17:04 Відповісти
на жаль..якшо орки знищили полонених то ..живими жінок не випустять..після катувань ..тортур..згвалтувань..
Така реальність.. і не потрібно закликати до людськості орків-це відсутнє
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11.08.2022 17:11 Відповісти
Потвора
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11.08.2022 19:51 Відповісти
Будь ти прокляте стерво зрадливе, підстилка гебістська.
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11.08.2022 20:52 Відповісти
Пропоную чесний чендж: одну жучку не полонених жінок, Україна в виграші- на одну купу лайна менше, мокалі теж- депутатку мають!, А то що воно...., головне жінок звільнити.
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11.08.2022 21:31 Відповісти
глибше лижи глибше
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12.08.2022 04:24 Відповісти
Паскуда, ти чого Чонгар розмінувала??? Їхня кров на твоїх руках і на руках твоїх господарів😡
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12.08.2022 03:11 Відповісти
 
 