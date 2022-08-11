У полоні окупантів перебуває 131 жінка з "Азовсталі", - Верещук
Нині в російському полоні перебувають понад 130 жінок - військовослужбовиць, прикордонниць та медичних працівниць, які розраховують на те, що держава за них боротиметься.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала на брифінгу в Медіацентрі Україна, повідомляє Укрінформ.
"У нас з Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку "Азов", серед них військові медики, серед них є прикордонниці, серед них – 36-та бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них є Збройні сили та інші формування. Також 33 медиків, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це теж ті, хто знаходилися на Азовсталі. Також це понад 400 прикордонників. Це буде багато людей, які зараз чекають, що ми про них не забудемо. Ми будемо про це говорити", - сказала Верещук.
Вона наголосила, що Україна буде за них боротися та голосно звертати увагу на дії росії щодо цих людей.
"Важливо, щоб світова спільнота тримала у фокусі уваги саме терористичні дії Росії у такому випадку. Я вважаю, за те, що відбулося в Оленівці саме США мали б внести Росію до переліку держав-терористів або таких держав, які фінансують тероризм. Бо це чистої води терористичний акт", - підкреслила віцепрем’єр-міністр.
Водночас вона нагадала про те, що нині не займається питання обміну полоненими. Нині глава української розвідки Кирило Буданов очолив Координаційний штаб щодо полонених, а питаннями обміну тілами загиблих захисників Батьківщини опікується уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.
Як повідомлялося, у російському полоні після наказу верховного головнокомандувача припинити оборону Маріуполя та зберегти життя бійців опинилося понад 2,5 тисячі "азовців".
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за это время даже страшно представить что могло произойти....
удушить надо тех, кто додумался их отдать без всяких гарантий ...
Будете відповідати всі на чолі з Лідором. Буде великий суд за злочинну недбалість, яка призвела до тисяч смертей і втрату територій.
І ще одним, своїм презедентом.
Верещук розмовляючи з журналістами російського журналу "Огонёк" у грудні 2013-го, коли в Україні вирувала Революція гідності, , https://www.kommersant.ru/doc/2369947?fbclid=IwAR3AdyT8iU3kc0UgC-BIIaTNuou0a0orRb47LHchgHTn3ReCqbnBh3Yrcss назвала Росію "авторитаризмом з демократичним обличчям" і водночас зізналася:
"Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре".
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/17/7259771/
Я только сейчас узнала, что основные "показания" против азовцев с Азовстали давала Марина Ахмедова - близкая подруга Ирины Верещук.
Той самой Верещук, которая и сдала наших воинов русне, прикрываясь липовым участием ООН и КК.
Су*ка...Су*ка... Шок...
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1557324711264231425 10 авг.
Я только сейчас узнала, что основные "показания" против азовцев с Азовстали давала Марина Ахмедова - близкая подруга Ирины Верещук. Той самой Верещук, которая и сдала наших воинов русне, прикрываясь липовым участием ООН и КК. Су*ка...Су*ка... Шок...
Курва, іноді краще жувати, ніж говорити! Пардон... жуй, Іринко, жуй.
Как раз пограничников и женщин этих
И что их вообще сразу отпустят
То есть и тут обман
чи здатна тільки язиком ляпать за нАші гроші та шкоду творити Україні разом з КоЗе Ностра?
Така реальність.. і не потрібно закликати до людськості орків-це відсутнє