У полоні окупантів перебуває 131 жінка з "Азовсталі", - Верещук

Нині в російському полоні перебувають понад 130 жінок - військовослужбовиць, прикордонниць та медичних працівниць, які розраховують на те, що держава за них боротиметься.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала на брифінгу в Медіацентрі Україна, повідомляє Укрінформ.

"У нас з Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку "Азов", серед них військові медики, серед них є прикордонниці, серед них – 36-та бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них є Збройні сили та інші формування. Також 33 медиків, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це теж ті, хто знаходилися на Азовсталі. Також це понад 400 прикордонників. Це буде багато людей, які зараз чекають, що ми про них не забудемо. Ми будемо про це говорити", - сказала Верещук.

Вона наголосила, що Україна буде за них боротися та голосно звертати увагу на дії росії щодо цих людей.

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"Важливо, щоб світова спільнота тримала у фокусі уваги саме терористичні дії Росії у такому випадку. Я вважаю, за те, що відбулося в Оленівці саме США мали б внести Росію до переліку держав-терористів або таких держав, які фінансують тероризм. Бо це чистої води терористичний акт", - підкреслила віцепрем’єр-міністр.

Водночас вона нагадала про те, що нині не займається питання обміну полоненими. Нині глава української розвідки Кирило Буданов очолив Координаційний штаб щодо полонених, а питаннями обміну тілами загиблих захисників Батьківщини опікується уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Як повідомлялося, у російському полоні після наказу верховного головнокомандувача припинити оборону Маріуполя та зберегти життя бійців опинилося понад 2,5 тисячі "азовців".