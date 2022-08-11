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Новини
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"McDonald’s" поетапно відновлює роботу частини ресторанів в Україні

mcdonald’s

У McDonald’s Україна заявили, що ресторани мережі будуть відкриватися поетапно - першими відкриються заклади у Києві та на заході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві компанії.

24 лютого компанія призупинила роботу ресторанів в Україні через війну, що триває.

"Підтримка наших людей в Україні продовжує залишатися для нас пріоритетом номер один. Ми багато спілкувалися з нашими працівниками, які висловили велике бажання повернутися до роботи та побачити, як наші ресторани в Україні знову відкриються, де це можна зробити безпечно та відповідально. В останні місяці віра в те, що це додасть невелике, але важливе відчуття нормальності, зміцнилася. А українські посадовці зазначали, що підприємства, які відновлять роботу, підтримають місцеву економіку та український народ.

Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу", - йдеться у повідомленні.

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Протягом кількох наступних місяців компанія буде займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів.

Київ (19640) робота (1246) Україна (5956) McDonald’s (121)


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Топ коментарі
+6
Это, как минимум - рабочие места..
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11.08.2022 15:48 Відповісти
+5
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11.08.2022 15:57 Відповісти
+3
Это не только рабочие места, налоги, но и вера в нашу победу!!!
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11.08.2022 16:05 Відповісти
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Это, как минимум - рабочие места..
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11.08.2022 15:48 Відповісти
Кожне робоче місце на ціну золота!
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11.08.2022 15:49 Відповісти
Таке не їм, але через правильну позицію при нагоді зайду.
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11.08.2022 15:51 Відповісти
Це вам не "вкусно и очко" як в Мордорі,с іван чаем замість коли
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11.08.2022 15:53 Відповісти
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11.08.2022 15:57 Відповісти
Іван чай, між іншим дуже корисний, якщо правильно ферментований, ну то таке.
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11.08.2022 16:31 Відповісти
Это не только рабочие места, налоги, но и вера в нашу победу!!!
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11.08.2022 16:05 Відповісти
...менеджмент KFC взагалі не розуміє, про що йде мова
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11.08.2022 16:16 Відповісти
Макдональдс працевлаштує декількох рабів і на тому спасибі!
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11.08.2022 16:20 Відповісти
Від роботи коні дохнуть! Краще в ЗСУ, помолодшаєте на 10 років гарантовано
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11.08.2022 16:29 Відповісти
Ніколи не була прихильницею закладів швидкої їжі. Мені більше звичайні ресторани подобаються....
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15.12.2022 12:21 Відповісти
Аналогічно. Тому я якось більше слідкую за тим, які ресторани в нас розпочинають свою роботу і чим вони можуть своїх відвідувачів дивувати. Дуже мені подобаються https://miteria.com.ua/stejk-haus-v-tsentri-kyyeva/ стейки Київ в цьому плані реально тішить хорошими ресторанами. Вчора от був в Мітерії і досхочу поїв смачненького поживного м'яса.
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17.12.2022 12:16 Відповісти
 
 