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Новини Війна
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Представники РФ тренувалися вправлятися з іранськими безпілотниками, - Держдеп

бпла,безпілотник,іран

Російські посадовці протягом останніх тижнів проходили тренінг в Ірані в рамках угоди про надання безпілотників.

Про це 11 серпня повідомив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він переконаний, що передача Іраном безпілотників Росії "потенційно підпадає під численні санкції".

"Ми, як і раніше, глибоко стурбовані використанням та розповсюдженням Іраном БПЛА. Вони використовувалися для нападу на американські війська, наших партнерів у регіоні та міжнародні організації", - зазначив Патель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ та Іран підписали угоду про ремонт російських літаків та постачання комплектуючих

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня заявив, що Росія звернулася до Ірану по допомогу: просить надати сотні безпілотників (зокрема бойові) для війни в Україні. Салліван пізніше заявив, що російські посадовці протягом останнього місяця щонайменше два рази відвідували аеродром в Ірані, подивитися на безпілотники, які рф хоче придбати для використання у війні проти України.

Україна закликала Іран не допомагати окупантам зброєю.

Автор: 

безпілотник (4322) Іран (2066) росія (65994)


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Топ коментарі
+16
Так получается, шо у московии даже не вторая армия третьего мира, а максимум третья-четвертая. Они не только от КНР технологически навечно отстали, а и от Ирана.
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12.08.2022 00:53 Відповісти
+7
Може квартальний хоча б дипвідносини розірве з Іраном?
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12.08.2022 01:12 Відповісти
+6
Вот тоже рассадник дерьма Иран

Надо было с ними как с Ираком
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12.08.2022 00:50 Відповісти
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Рукожопам шо не дай в руки - буде або купа мотлоху, або здадуть на металолом...
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12.08.2022 00:50 Відповісти
Вот тоже рассадник дерьма Иран

Надо было с ними как с Ираком
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12.08.2022 00:50 Відповісти
хороший размер у безпилотника. как раз для стингера
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12.08.2022 00:51 Відповісти
цены надо знать. а то наверное кацаполетуна повыгоднее приземлить. хотя - может и кацаполетун с самолетом дешевле обойдутся по факту чем беспилотники.
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12.08.2022 00:58 Відповісти
Так получается, шо у московии даже не вторая армия третьего мира, а максимум третья-четвертая. Они не только от КНР технологически навечно отстали, а и от Ирана.
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12.08.2022 00:53 Відповісти
Може квартальний хоча б дипвідносини розірве з Іраном?
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12.08.2022 01:12 Відповісти
Сотні безпвлотників? З Ірану???!!!

Хочу подивитися, як задрюкані бородачі вручну з гівна та палок зберуть сотні безпілотників.

У розвинутих країн з всіма технологіями такі обсяги зайняли б місяці.
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12.08.2022 01:16 Відповісти
Дохазяйнувалися кацапи , що у Ірана закуповують безпілотники ,
ну і позорище 😠
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12.08.2022 01:24 Відповісти
Одни рукожопы, учат других... нечего не меняется...
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12.08.2022 05:06 Відповісти
Ничего .
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12.08.2022 08:23 Відповісти
нечего ни миняится
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13.08.2022 15:11 Відповісти
Не удивлюсь, если эти чукчи бородатые думают, что запустить гражданский борт без пилота, это тоже-безпилотник)))
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12.08.2022 05:10 Відповісти
Ослолюби їх навчать!
На черзі ахриканці та австралійські аборигени.
Коров'ячі коржі запускайте...
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12.08.2022 05:31 Відповісти
Ничего смешного
Там вполне нормальные беспилотники
На уровне западных
Уж получше Орланов и т.п.
Например высота 7-9км дальность до 2000км
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12.08.2022 07:18 Відповісти
"Ми, як і раніше, глибоко стурбовані використанням.... зазначив Патель. Джерело:
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12.08.2022 07:48 Відповісти
Пора "Риперы" завозить.
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12.08.2022 08:21 Відповісти
 
 