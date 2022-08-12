Представники РФ тренувалися вправлятися з іранськими безпілотниками, - Держдеп
Російські посадовці протягом останніх тижнів проходили тренінг в Ірані в рамках угоди про надання безпілотників.
Про це 11 серпня повідомив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Він переконаний, що передача Іраном безпілотників Росії "потенційно підпадає під численні санкції".
"Ми, як і раніше, глибоко стурбовані використанням та розповсюдженням Іраном БПЛА. Вони використовувалися для нападу на американські війська, наших партнерів у регіоні та міжнародні організації", - зазначив Патель.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня заявив, що Росія звернулася до Ірану по допомогу: просить надати сотні безпілотників (зокрема бойові) для війни в Україні. Салліван пізніше заявив, що російські посадовці протягом останнього місяця щонайменше два рази відвідували аеродром в Ірані, подивитися на безпілотники, які рф хоче придбати для використання у війні проти України.
Україна закликала Іран не допомагати окупантам зброєю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надо было с ними как с Ираком
Хочу подивитися, як задрюкані бородачі вручну з гівна та палок зберуть сотні безпілотників.
У розвинутих країн з всіма технологіями такі обсяги зайняли б місяці.
ну і позорище 😠
На черзі ахриканці та австралійські аборигени.
Коров'ячі коржі запускайте...
Там вполне нормальные беспилотники
На уровне западных
Уж получше Орланов и т.п.
Например высота 7-9км дальность до 2000км