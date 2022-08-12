УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12821 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
582 7

На 12 серпня призначено евакуаційний потяг з Донбасу до Львова, - "Укрзалізниця"

уз,укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 12 серпня з Донбасу до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Також читайте: "Укрзалізниця" запустила власний мобільний додаток, де можна придбати та повернути квитки

Автор: 

Укрзалізниця (6898) евакуація (2342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой, а нє страшна к праклятим біндєравцав єхать?!
показати весь коментар
12.08.2022 07:13 Відповісти
Вони далі поїдуть в Європу
показати весь коментар
12.08.2022 07:16 Відповісти
Ой, к праклятим гєйрапєйцам...
Нє страшна?!
показати весь коментар
12.08.2022 07:20 Відповісти
хай поїдуть хоч раз в житті на нормальних людей подивляться.
показати весь коментар
12.08.2022 07:28 Відповісти
та поїдуть шоб ганьбити собою Україну
показати весь коментар
12.08.2022 09:12 Відповісти
задрали сюди їхати....вже у Львові українську не почути, так ще й випендрюються "как хачу так гаварю"...
з 2014 року війна...чого зараз пруть?!....хотіли "руцкій мір" й "пітєн пріді"....ну от путін прийшов - нах зустрічати йдіть....
задовбали....
*тільки про "бєжєнцєв" з Донецька/Луганська ....як "не дивно" всі інші адекватні...тільки кармільцам шось не підходить...
показати весь коментар
12.08.2022 09:47 Відповісти
 
 