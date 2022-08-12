На 12 серпня призначено евакуаційний потяг з Донбасу до Львова, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 12 серпня з Донбасу до Львова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
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Нє страшна?!
з 2014 року війна...чого зараз пруть?!....хотіли "руцкій мір" й "пітєн пріді"....ну от путін прийшов - нах зустрічати йдіть....
задовбали....
*тільки про "бєжєнцєв" з Донецька/Луганська ....як "не дивно" всі інші адекватні...тільки кармільцам шось не підходить...