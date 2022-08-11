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"Укрзалізниця" запустила власний мобільний додаток, де можна придбати та повернути квитки

укрзалізниця

"Укрзалізниця" у партнерстві з "Mastercard" оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "УЗ".

Як зазначається, у новому застосунку користувачі зможуть:

  • придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні; повернути квитки;
  • отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
  • знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
  • отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

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"Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market. Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні", - йдеться у повідомленні.

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давно пора.
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11.08.2022 12:29 Відповісти
В мене цей додаток від Укрзалізниці вже багато років встановлено. У чому новина?
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11.08.2022 12:34 Відповісти
 
 