"Укрзалізниця" запустила власний мобільний додаток, де можна придбати та повернути квитки

"Укрзалізниця" у партнерстві з "Mastercard" оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "УЗ".

Як зазначається, у новому застосунку користувачі зможуть:

придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні; повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

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"Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market. Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні", - йдеться у повідомленні.