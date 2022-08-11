"Укрзалізниця" запустила власний мобільний додаток, де можна придбати та повернути квитки
"Укрзалізниця" у партнерстві з "Mastercard" оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "УЗ".
Як зазначається, у новому застосунку користувачі зможуть:
- придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні; повернути квитки;
- отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
- знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
- отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
"Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market. Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні", - йдеться у повідомленні.
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Olga Belanova
показати весь коментар11.08.2022 12:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай К
показати весь коментар11.08.2022 12:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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