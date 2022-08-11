"Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение, где можно приобрести и вернуть билеты
"Укрзализныця" в партнерстве с "Mastercard" объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
Как отмечается, в новом приложении пользователи смогут:
- приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине; вернуть билеты;
- получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;
- найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
- получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для быстрых повторных заказов.
"Тестирование нового приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market. Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, а следовательно стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-либо дополнительные комиссии при оплате отсутствуют", – говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Olga Belanova
показать весь комментарий11.08.2022 12:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай К
показать весь комментарий11.08.2022 12:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль