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"Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение, где можно приобрести и вернуть билеты

укрзалізниця

"Укрзализныця" в партнерстве с "Mastercard" объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Как отмечается, в новом приложении пользователи смогут:

  • приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине; вернуть билеты;
  • получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;
  • найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
  • получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для быстрых повторных заказов.

"Тестирование нового приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market. Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, а следовательно стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-либо дополнительные комиссии при оплате отсутствуют", – говорится в сообщении.

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давно пора.
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11.08.2022 12:29 Ответить
В мене цей додаток від Укрзалізниці вже багато років встановлено. У чому новина?
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11.08.2022 12:34 Ответить
 
 