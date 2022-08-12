УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12847 відвідувачів онлайн
Новини
4 860 6

Партнерство Ірану й РФ кине виклик інтересам США та їхнім союзникам, - ISW

росія,іран

Росія та Іран розширили своє стратегічне партнерство після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Високопоставлені російські та іранські чиновники часто зустрічалися в останні місяці, щоб посилити співпрацю і підписати економічні та військові угоди.

"Москва і Тегеран давно співпрацюють, коли їхні інтереси збігаються, особливо в протистоянні США на Близькому Сході, але їхні останні дії підкреслюють більш узгоджені зусилля щодо зміцнення їхнього партнерства", - зазначили в Інституті.

Президенти Володимир Путін і Ібрагім Райсі розмовляли принаймні чотири рази з початку вторгнення - частіше, ніж кожен з них спілкувався з більшістю інших світових лідерів. Путін відвідав Тегеран у липні 2022 року, що стало його першою закордонною поїздкою за межі території колишнього Радянського Союзу з початку війни.

"Ці взаємодії свідчать про поглиблення і потенційно більш збалансовані відносини, в яких Росія більше не є панівною стороною. Це партнерство, ймовірно, кине виклик інтересам США і їхнім союзникам у Європі, на Близькому Сході і по всьому світу", - додали аналітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками, - CNN

Автор: 

Іран (2066) росія (65994) США (23360)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О такои , а Франция и Германия хочет Иран в Жопу целовать . Куда его не целуй везде Жопа Санкции с него снимите
показати весь коментар
12.08.2022 08:18 Відповісти
В иранских беспилотниках куча западных деталей

Это что?
показати весь коментар
12.08.2022 08:32 Відповісти
Іран колись світська краіна -- сильно вдарилась в іслам і підлякує Ізраіль
показати весь коментар
12.08.2022 08:54 Відповісти
Маємо вісь зла - раша, Китай та Іран. Дуже показово, що двоє з них віджерлися виключно за рахунок Заходу.
показати весь коментар
12.08.2022 08:55 Відповісти
Третій жере з того ж корита. Чого б були варті тії "безпілотники" без "західних" компонентів? І нафту досі сьорбав би шкіряними відрами. Перефразовуючи "классіка", можна сказати, що "Захід сам відґодовує своїх могильників"
показати весь коментар
12.08.2022 10:35 Відповісти
Дурнуваті перси. Так і будуть сидіти в сраці. Вони достойні один одного.
показати весь коментар
12.08.2022 16:36 Відповісти
 
 