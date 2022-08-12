Партнерство Ірану й РФ кине виклик інтересам США та їхнім союзникам, - ISW

Росія та Іран розширили своє стратегічне партнерство після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Високопоставлені російські та іранські чиновники часто зустрічалися в останні місяці, щоб посилити співпрацю і підписати економічні та військові угоди.

"Москва і Тегеран давно співпрацюють, коли їхні інтереси збігаються, особливо в протистоянні США на Близькому Сході, але їхні останні дії підкреслюють більш узгоджені зусилля щодо зміцнення їхнього партнерства", - зазначили в Інституті.

Президенти Володимир Путін і Ібрагім Райсі розмовляли принаймні чотири рази з початку вторгнення - частіше, ніж кожен з них спілкувався з більшістю інших світових лідерів. Путін відвідав Тегеран у липні 2022 року, що стало його першою закордонною поїздкою за межі території колишнього Радянського Союзу з початку війни.

"Ці взаємодії свідчать про поглиблення і потенційно більш збалансовані відносини, в яких Росія більше не є панівною стороною. Це партнерство, ймовірно, кине виклик інтересам США і їхнім союзникам у Європі, на Близькому Сході і по всьому світу", - додали аналітики.

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