Росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками, - CNN

Російські фахівці кілька тижнів тому розпочали навчання роботі з безпілотниками в Ірані. Це стало останньою ознакою того, що Росія має намір придбати у Ірану ці системи.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника уряду США, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили тренування в Ірані в рамках угоди про передачу БПЛА з Ірану до Росії", - повідомив представник США CNN.

За його словами, розвіддані про тренування нещодавно було розсекречено.

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Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня заявив, що Росія звернулася до Ірану по допомогу: просить надати сотні безпілотників (зокрема бойові) для війни в Україні.

Іран після цього повідомив, що ще не продавав жодних безпілотників і обіцяв не робити цього й надалі.

Пізніше Салліван заявив, що російські посадовці протягом останнього місяця щонайменше два рази відвідували аеродром в Ірані, подивитися на безпілотники, які РФ хоче придбати для використання у війні проти України.

При цьому Білий дім станом на кінець липня не мав інформації про постачання іранських безпілотників до РФ.

Україна закликала Іран не допомагати окупантам зброєю.