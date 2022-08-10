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Росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками, - CNN

іран,безпідотник

Російські фахівці кілька тижнів тому розпочали навчання роботі з безпілотниками в Ірані. Це стало останньою ознакою того, що Росія має намір придбати у Ірану ці системи.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника уряду США, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили тренування в Ірані в рамках угоди про передачу БПЛА з Ірану до Росії", - повідомив представник США CNN.

За його словами, розвіддані про тренування нещодавно було розсекречено.

Також читайте: Іран заперечує, що дасть Росії користуватися своїм супутником-шпигуном

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня заявив, що Росія звернулася до Ірану по допомогу: просить надати сотні безпілотників (зокрема бойові) для війни в Україні.

Іран після цього повідомив, що ще не продавав жодних безпілотників і обіцяв не робити цього й надалі.

Пізніше Салліван заявив, що російські посадовці протягом останнього місяця щонайменше два рази відвідували аеродром в Ірані, подивитися на безпілотники, які РФ хоче придбати для використання у війні проти України.

При цьому Білий дім станом на кінець липня не мав інформації про постачання іранських безпілотників до РФ.

Україна закликала Іран не допомагати окупантам зброєю.

Автор: 

безпілотник (4307) Іран (2064) росія (65934) дрони (4865)


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Топ коментарі
+39
Кремлівські фашисти не зупиняться , якщо ми їх не зупинимо 😠
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10.08.2022 07:07
+17
Иранским ******** верить- себя не уважать!
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10.08.2022 08:19
+16
Іран бере на озброєння кацапську несознанку... А нас там нєт, а потім , а ви докажитє....
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10.08.2022 07:21
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Кремлівські фашисти не зупиняться , якщо ми їх не зупинимо 😠
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10.08.2022 07:07 Відповісти
Нехай ізраільтяні *********** завод по виробництву цих безпілотників і усе буде ок.
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10.08.2022 11:12 Відповісти
Іран бере на озброєння кацапську несознанку... А нас там нєт, а потім , а ви докажитє....
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10.08.2022 07:21 Відповісти
Иранским ******** верить- себя не уважать!
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10.08.2022 08:19 Відповісти
невірні, тому і невірні, що не тримають данного слова, порушують те, що обіцяли.
То ж це не тільки остання ознака що рф купує у ірана безпілотніки, це ще й остання ознака що іранці СПЕЦІАЛЬНО збили наш літак, вбили людей. І всі їх ніби вибачення і обіцянки до дупи.
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10.08.2022 09:27 Відповісти
Впевнений, що літак збили специ мордора щоб під шумок повернути сонцеликого з Оману, й заодно показати найвеличнішому глибину многахадовачек.
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10.08.2022 10:48 Відповісти
Кацапи іранську техніку не освоять, там 6 намазів треба в день робити, інакше вона не спрацює
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10.08.2022 11:35 Відповісти
Бормолеи сами нарываются на вторичные санкции от штатов. Как только наши собьют иранский безпилотник, сразу предоставят обломки штатам, и тогда я не завидую бормолеям.
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10.08.2022 07:27 Відповісти
докази вже збирають, навіть обломки не ************. але так, нехай збивають і чим по-більше.
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10.08.2022 09:29 Відповісти
Они Штатами уже давно спонсорами терроризма признаны. Вторичные санкции на Иран не дадут никакого эффекта.
Вторичные санкции должны быть на китайские компании, поставляющие чипы и другую электронику для их авиации
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10.08.2022 10:02 Відповісти
І як тобі вдалось в Іспанії дістати боярішнік?
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10.08.2022 10:05 Відповісти
"ТІ ЛЮДИ" вже казали що вони не збивали наш літак з пасажирами у Тегерані Поки доказами не "приперли до стінки"! Це ти ЇМ пропонуєш вірить?
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10.08.2022 10:19 Відповісти
Это низкосортная кацапская троляка, зарегистрировавшаяся вчера и пишущая с прокси с савушкино
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10.08.2022 10:45 Відповісти
Они здоровые и допотопные так что их легко собьют,там более если сбивали маленькие Орланы.
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10.08.2022 07:34 Відповісти
А що за характеристики у іранських безпілотників?
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10.08.2022 08:20 Відповісти
ніхто толком не зна, і тому так неприємно. Але він ніби 8 м довжиною і 16 м розмах крил, тобто міні-літак, технології всі з...ні у "гнилого" Заходу, ну а в кого ще?
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10.08.2022 09:32 Відповісти
Грозев когда-то делал расследование по их беспилотной авиации.
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/ https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/

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10.08.2022 10:04 Відповісти
Іран звісно не відмовиться від випробувань в реальних бойових умовах.
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10.08.2022 11:54 Відповісти
перси як і кацапи підлі, брехливі!
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10.08.2022 08:23 Відповісти
Дадут не дадут, будет не будет, детский сад ей богу. Веры нет не лаптенигим, не этим "недо детям аляха" !!!
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10.08.2022 08:46 Відповісти
Вряд ли им это уже поможет, но ситуация не приятная.
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10.08.2022 09:19 Відповісти
так відразу було зрозуміло що дадуть, але наші зєлєбобікі в черговий раз вірять в якусь дічь...необучаємі
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10.08.2022 09:39 Відповісти
Может теперь Израиль нам больше будет помощь оказывать, учитывая возможность испытать свои средства ПВО против беспилотников своего наиболее вероятного противника...
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10.08.2022 09:40 Відповісти
Ой вы наивный, Израиль же ясно сказал, что их "купол" эффективен против палестинских самодельных ракет, против ракет из уважаемой Израилем Роиссии этот "купол" совершенно не эффективен, так что давайте не будем делать Израилю нервы !
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10.08.2022 10:54 Відповісти
смехдержава в Ірану клянчуть беспілотники Деж ваші хвальоні технології,гіперзвуки,Анало Говнети і 100 тисяч махів с непредсказуємим польотом?)))
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10.08.2022 09:44 Відповісти
"В 2011 году иранцами был успешно https://militarywatchmagazine.com/article/iran-hacked-stealthiest-aircraft-RQ170-setback атакован Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, управляемый ЦРУ. В итоге аппарат был разобран, изучен и затем послужил прототипом для создания целойhttps://www.theguardian.com/world/2016/oct/01/iran-builds-thunderbolt-drone серии беспилотников, таких как "разведчик" Saegheh и "штурмовик" Shahed 171. Издание сообщает, что Saegheh неоднократно пытались сбить израильские военные с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, но сделать этого не удавалось, пока наконец его не сбили артиллерийским огнем с близкого расстояния, когда он перестал быть "невидимым" для наземных систем обнаружения.

Самые опасные дроны Ирана и что о них известно: Шахед-129, Шахед-191, Фотрос (видео)

https://focus.ua/digital/522868-samye-opasnye-drony-irana-shahed-129-i-shahed-191-chto-o-nih-izvestno
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10.08.2022 09:44 Відповісти
от сучі діти!
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10.08.2022 10:05 Відповісти
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10.08.2022 10:18 Відповісти
Штатам треба дати адекватну відповідь - Іран це їх зона відповідальності
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10.08.2022 10:42 Відповісти
орлята учатся летать
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10.08.2022 10:59 Відповісти
Бий їх сила Божа
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10.08.2022 11:22 Відповісти
лаптеногие аятоллы-адская смесь....
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10.08.2022 12:07 Відповісти
кому это они салютуют? на беспилотнике, вроде, шапки нет.
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10.08.2022 12:36 Відповісти
ну и кто из них на фотке из *********?. Все чёрненькие.
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10.08.2022 13:09 Відповісти
да фото просто иллюстративное, лаптеносцев никто не выложит в сеть (пока во всякомслучае)
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10.08.2022 13:46 Відповісти
Америка, Британія й іньші нормальні країни мають приєднатися до України й таки нарешті розх#ярити ці теранійські нелюдські режими рф, Іран, сірія й т.п., схоже усе їде до того, час настав.... схоже.
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10.08.2022 13:59 Відповісти
зло всього світу обєдналось проти України, поки захід жує соплі
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10.08.2022 15:10 Відповісти
 
 