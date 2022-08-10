Росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками, - CNN
Російські фахівці кілька тижнів тому розпочали навчання роботі з безпілотниками в Ірані. Це стало останньою ознакою того, що Росія має намір придбати у Ірану ці системи.
Про це повідомляє CNN із посиланням на представника уряду США, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили тренування в Ірані в рамках угоди про передачу БПЛА з Ірану до Росії", - повідомив представник США CNN.
За його словами, розвіддані про тренування нещодавно було розсекречено.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня заявив, що Росія звернулася до Ірану по допомогу: просить надати сотні безпілотників (зокрема бойові) для війни в Україні.
Іран після цього повідомив, що ще не продавав жодних безпілотників і обіцяв не робити цього й надалі.
Пізніше Салліван заявив, що російські посадовці протягом останнього місяця щонайменше два рази відвідували аеродром в Ірані, подивитися на безпілотники, які РФ хоче придбати для використання у війні проти України.
При цьому Білий дім станом на кінець липня не мав інформації про постачання іранських безпілотників до РФ.
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То ж це не тільки остання ознака що рф купує у ірана безпілотніки, це ще й остання ознака що іранці СПЕЦІАЛЬНО збили наш літак, вбили людей. І всі їх ніби вибачення і обіцянки до дупи.
Вторичные санкции должны быть на китайские компании, поставляющие чипы и другую электронику для их авиации
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/ https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/
Самые опасные дроны Ирана и что о них известно: Шахед-129, Шахед-191, Фотрос (видео)
https://focus.ua/digital/522868-samye-opasnye-drony-irana-shahed-129-i-shahed-191-chto-o-nih-izvestno