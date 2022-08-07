Іран заперечує, що дасть Росії користуватися своїм супутником-шпигуном

Іранські вчені керуватимуть супутником "Хаям" "з першого дня, негайно після запуску".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Іранське космічне агентство виступило зі спростуванням інформації щодо буцімто доступу Росії до даних супутника, запуск якого планується на 9 серпня.

У заяві також зазначають, що центр управління супутником перебуватиме на території Ірану, і весь обмін даними з апаратом проходитиме через цей центр.

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"Жодна інша країна не матиме доступу до такої інформації, і чутки про використання супутникових зображень для військових цілей іншої країни - це неправда", - заявило іранське агентство.

Західні джерела стверджували, що супутник "Хаям" Ірану потрібен для військових цілей - перш за все для спостереження за територією Ізраїлю та арабських країн Перської затоки - і що він має вищу роздільну здатність, ніж усе, що було у Тегерана досі.

Але в Тегерані наполягають, що призначення супутника є суто мирним. Раніше у Вашингтоні попереджали, що Іран може незабаром продати Росії безпілотні апарати, але в Тегерані і це заперечували.

Нагадаємо, днями Washington Post із посиланням на свої джерела повідомила, що після запуску іранського розвідувального супутника "Хаям" Росія перші кілька місяців "або довше" зможе використати його для своїх потреб, передусім пов'язаних із війною в Україні.

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