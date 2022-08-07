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Новини Війна
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Іран заперечує, що дасть Росії користуватися своїм супутником-шпигуном

ракета,іран

Іранські вчені керуватимуть супутником "Хаям" "з першого дня, негайно після запуску".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Іранське космічне агентство виступило зі спростуванням інформації щодо буцімто доступу Росії до даних супутника, запуск якого планується на 9 серпня.

У заяві також зазначають, що центр управління супутником перебуватиме на території Ірану, і весь обмін даними з апаратом проходитиме через цей центр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини. ФОТОрепортаж

"Жодна інша країна не матиме доступу до такої інформації, і чутки про використання супутникових зображень для військових цілей іншої країни - це неправда", - заявило іранське агентство.

Західні джерела стверджували, що супутник "Хаям" Ірану потрібен для військових цілей - перш за все для спостереження за територією Ізраїлю та арабських країн Перської затоки - і що він має вищу роздільну здатність, ніж усе, що було у Тегерана досі.

Але в Тегерані наполягають, що призначення супутника є суто мирним. Раніше у Вашингтоні попереджали, що Іран може незабаром продати Росії безпілотні апарати, але в Тегерані і це заперечували.

Нагадаємо, днями Washington Post із посиланням на свої джерела повідомила, що після запуску іранського розвідувального супутника "Хаям" Росія перші кілька місяців "або довше" зможе використати його для своїх потреб, передусім пов'язаних із війною в Україні.

Також читайте: РФ та Іран підписали угоду про ремонт російських літаків та постачання комплектуючих

Автор: 

Іран (2062) росія (65856) супутник (298)


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Топ коментарі
+9
Брехливі іранці типу кажуть правду-а ми їм типу віримо...
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07.08.2022 16:19
+6
красивое..... ))
https://twitter.com/i/status/1556213741188009986
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07.08.2022 16:15
+5
Ну да , ну да ... А могли бы больше нефти продавать .
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07.08.2022 16:16
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красивое..... ))
https://twitter.com/i/status/1556213741188009986
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07.08.2022 16:15 Відповісти
Ну да , ну да ... А могли бы больше нефти продавать .
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07.08.2022 16:16 Відповісти
допи*лись.....
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07.08.2022 16:18 Відповісти
Брехливі іранці типу кажуть правду-а ми їм типу віримо...
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07.08.2022 16:19 Відповісти
Було інфо, що наші вже збили декілька іранських безпілотників. Тобто офіційний Іран бреше. Бреше в одному, збреше в іншому, буде брехати і далі.
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07.08.2022 16:30 Відповісти
ага! и все поверили !!!
та же фигня с беспилотниками....
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07.08.2022 16:31 Відповісти
Ушол коля рагозін жирний, кацапи разучілісь батутом пользоваться і просять поюзать спутнік йухвам. Забавно.
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07.08.2022 16:31 Відповісти
Верить обоссаным персам, все равно что верить ****** кацапам
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07.08.2022 16:42 Відповісти
як з безпілотниками? пішов ти нахуабей!
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07.08.2022 16:45 Відповісти
Ракета-носій ще не запущена. 😁 А шуму так, наче все вже на мазі. Нагадаю шановному товариству, що останні запуски кацапських ракет були варайине успішними. 😊
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07.08.2022 16:46 Відповісти
100к северо корейцев на помощь путену, очевидно, тоже пук
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07.08.2022 17:08 Відповісти
Украинское агенство Униан "путин уничтожил дело всей моей жизни": Горбачев раскритиковал бункерного деда https://www.youtube.com/watch?v=ypzHRiiAW0M
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07.08.2022 16:50 Відповісти
А еще Иран говорил что не даст рашистам беспилотники
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07.08.2022 16:55 Відповісти
Іран як він ухитряєця з санкціями шеи супутники запускати -- Кучма це діло запоров
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07.08.2022 17:02 Відповісти
А ***** не даром пригласил супер турка Эрдогана на чаепитие , там тоже вопрос стоял не по детски.. Одним словом все они один куй помогают раши, там есть свои интересы ,нам только пи*дят,куйню для серогорбых....
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07.08.2022 17:07 Відповісти
Где компенсации за боинг мау, террористы?
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07.08.2022 17:07 Відповісти


Та на фіга їм якійсь іранський супутник.
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07.08.2022 17:17 Відповісти
Спіймав себе на думці. Іран під санкціями, увесь час конфлікти, але цапи просять безпілотники і він має супутник шпигун.
Ненька мирна країна відмовилась від ЯЗ....... Як так ми просрались українці?
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07.08.2022 17:21 Відповісти
Безпілотники Іран русні дав? Давю. Отже дані з супутника вже надані. До купки збиваються самі уйобіща.
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07.08.2022 18:36 Відповісти
іран таке саме брехло як і параша
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07.08.2022 19:27 Відповісти
...верить ятолле или *****,Себя не уважать
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07.08.2022 19:41 Відповісти
 
 