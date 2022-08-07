Иран отрицает, что предоставит возможность России пользоваться своим спутником-шпионом

Иранские ученые будут руководить спутником "Хаям" "с первого дня, сразу же после запуска".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Иранское космическое агентство выступило с опровержением информации о доступе россии к данным спутника, запуск которого планируется на 9 августа.

В заявлении также отмечают, что центр управления спутником будет находиться на территории Ирана, и весь обмен данными с аппаратом будет проходить через этот центр.

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"Ни одна другая страна не получит доступа к такой информации, и слухи об использовании спутниковых изображений для военных целей другой страны - это неправда", - заявило иранское агентство.

Западные источники утверждали, что спутник "Хаям" Ирана нужен для военных целей - прежде всего для наблюдения за территорией Израиля и арабских стран Персидского залива - и что он имеет более высокое разрешение, чем все, что было у Тегерана до сих пор.

Но в Тегеране настаивают, что назначение спутника сугубо мирное. Ранее в Вашингтоне предупреждали, что Иран может в скором времени продать России беспилотные аппараты, но в Тегеране это отрицали.

Напомним, на днях Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что после запуска иранского разведывательного спутника "Хаям" Россия первые несколько месяцев "или дольше" сможет использовать его для своих нужд, прежде всего, связанных с войной в Украине.

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