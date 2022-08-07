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Новости Война
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Иран отрицает, что предоставит возможность России пользоваться своим спутником-шпионом

ракета,іран

Иранские ученые будут руководить спутником "Хаям" "с первого дня, сразу же после запуска".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Иранское космическое агентство выступило с опровержением информации о доступе россии к данным спутника, запуск которого планируется на 9 августа.

В заявлении также отмечают, что центр управления спутником будет находиться на территории Ирана, и весь обмен данными с аппаратом будет проходить через этот центр.

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"Ни одна другая страна не получит доступа к такой информации, и слухи об использовании спутниковых изображений для военных целей другой страны - это неправда", - заявило иранское агентство.

Западные источники утверждали, что спутник "Хаям" Ирана нужен для военных целей - прежде всего для наблюдения за территорией Израиля и арабских стран Персидского залива - и что он имеет более высокое разрешение, чем все, что было у Тегерана до сих пор.

Но в Тегеране настаивают, что назначение спутника сугубо мирное. Ранее в Вашингтоне предупреждали, что Иран может в скором времени продать России беспилотные аппараты, но в Тегеране это отрицали.

Напомним, на днях Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что после запуска иранского разведывательного спутника "Хаям" Россия первые несколько месяцев "или дольше" сможет использовать его для своих нужд, прежде всего, связанных с войной в Украине.

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Автор: 

Иран (1823) россия (96038) спутник (233)


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Топ комментарии
+9
Брехливі іранці типу кажуть правду-а ми їм типу віримо...
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07.08.2022 16:19
+6
красивое..... ))
https://twitter.com/i/status/1556213741188009986
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07.08.2022 16:15
+5
Ну да , ну да ... А могли бы больше нефти продавать .
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07.08.2022 16:16
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красивое..... ))
https://twitter.com/i/status/1556213741188009986
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07.08.2022 16:15 Ответить
Ну да , ну да ... А могли бы больше нефти продавать .
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07.08.2022 16:16 Ответить
допи*лись.....
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07.08.2022 16:18 Ответить
Брехливі іранці типу кажуть правду-а ми їм типу віримо...
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07.08.2022 16:19 Ответить
Було інфо, що наші вже збили декілька іранських безпілотників. Тобто офіційний Іран бреше. Бреше в одному, збреше в іншому, буде брехати і далі.
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07.08.2022 16:30 Ответить
ага! и все поверили !!!
та же фигня с беспилотниками....
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07.08.2022 16:31 Ответить
Ушол коля рагозін жирний, кацапи разучілісь батутом пользоваться і просять поюзать спутнік йухвам. Забавно.
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07.08.2022 16:31 Ответить
Верить обоссаным персам, все равно что верить ****** кацапам
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07.08.2022 16:42 Ответить
як з безпілотниками? пішов ти нахуабей!
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07.08.2022 16:45 Ответить
Ракета-носій ще не запущена. 😁 А шуму так, наче все вже на мазі. Нагадаю шановному товариству, що останні запуски кацапських ракет були варайине успішними. 😊
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07.08.2022 16:46 Ответить
100к северо корейцев на помощь путену, очевидно, тоже пук
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07.08.2022 17:08 Ответить
Украинское агенство Униан "путин уничтожил дело всей моей жизни": Горбачев раскритиковал бункерного деда https://www.youtube.com/watch?v=ypzHRiiAW0M
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07.08.2022 16:50 Ответить
А еще Иран говорил что не даст рашистам беспилотники
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07.08.2022 16:55 Ответить
Іран як він ухитряєця з санкціями шеи супутники запускати -- Кучма це діло запоров
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07.08.2022 17:02 Ответить
А ***** не даром пригласил супер турка Эрдогана на чаепитие , там тоже вопрос стоял не по детски.. Одним словом все они один куй помогают раши, там есть свои интересы ,нам только пи*дят,куйню для серогорбых....
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07.08.2022 17:07 Ответить
Где компенсации за боинг мау, террористы?
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07.08.2022 17:07 Ответить


Та на фіга їм якійсь іранський супутник.
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07.08.2022 17:17 Ответить
Спіймав себе на думці. Іран під санкціями, увесь час конфлікти, але цапи просять безпілотники і він має супутник шпигун.
Ненька мирна країна відмовилась від ЯЗ....... Як так ми просрались українці?
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07.08.2022 17:21 Ответить
Безпілотники Іран русні дав? Давю. Отже дані з супутника вже надані. До купки збиваються самі уйобіща.
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07.08.2022 18:36 Ответить
іран таке саме брехло як і параша
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07.08.2022 19:27 Ответить
...верить ятолле или *****,Себя не уважать
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07.08.2022 19:41 Ответить
 
 