Спутниковые снимки показывают, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри. ФОТОрепортаж

Спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер американского журналиста Кристофера Миллера.

"Новые фото Оленовской тюрьмы в оккупированной Россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева - и предварительные данные свидетельствуют - совершили российские войска", - написал он.

Как заметно на новых снимках спутника Maxar от 27 и 30 июля, крыша барака, где были украинские военные, взорвана изнутри, на здании и вокруг нет никаких повреждений, присущих ракетной атаке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе сообщают о взрывах возле аэродрома. ФОТО



27 июля



30 июля



27 июля



30 июля

Также смотрите: В результате обстрелов в Донецкой области загорелась пшеница, сгорело 150 га поля, - ГСЧС. ФОТО

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовки Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Смотрите: Террористы "ДНР" провели очередной "парад" пленных в Донецке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".