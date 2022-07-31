Спутниковые снимки показывают, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри. ФОТОрепортаж
Спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер американского журналиста Кристофера Миллера.
"Новые фото Оленовской тюрьмы в оккупированной Россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева - и предварительные данные свидетельствуют - совершили российские войска", - написал он.
Как заметно на новых снимках спутника Maxar от 27 и 30 июля, крыша барака, где были украинские военные, взорвана изнутри, на здании и вокруг нет никаких повреждений, присущих ракетной атаке.
27 июля
30 июля
27 июля
30 июля
Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовки Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".
Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.
Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.
Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".
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ты у психитра давно было ?
Сходи
Койки ровно стоят но все выгорело Термобарический заряд изнутри
Ты лучше ответь на вопрос, зачем украинским военным убивать украинских военных ?
Нашли журналиста, этот же черт годами скиглил, что Азов - это нацисты, тризуб - нацистский символ и т.д. В этот его твиттере пол-Украины перебанено, и у меня он заблокирован
Ну що, президенте? Приемно бути в шкірі Порошенка, коли його цькували маніпулятивними питаннями про Іловайськ? Так це тільки початок.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
До того, що "нарік" корефан Філарета, на жаль, був і продовжує залишатися? І до того, що розтягування цього лайна по ефірам та сайтам, як і кацапські лайновкиди про "свинарчуків", привели Україну до дерьмака-татарова-бабломойського- Боневтіка при владі та повномаштабного вторгнення з сотнями тисяч вбитих та скалічених життів і додотковою втратою нашої землі?
Усілякі Зелінські, халамідії й падляки!
Валерій Прозапас: ￼
Ми не коментували. Тепер їх просто вбивають Для чого було закривати нам рота? Бо це комусь не вигідно? Чи щоби щось приховати? Що саме? Брехня і маніпуляції завжди призводять до трагедій. ЗАВЖДИ. Це не ми маємо мовчати - заткнутися треба тим, хто все "пр@****".
Кидали на довірі і лохи, у яких не вистачає чи то розуму, чи сміливості визнати, що вас кидонули. Знаєте до чого це призводить? До розвалу всього в країні та 24 лютого.
Героям Слава!