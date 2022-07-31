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Новости Фото Война
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Спутниковые снимки показывают, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри. ФОТОрепортаж

Спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер американского журналиста Кристофера Миллера.

"Новые фото Оленовской тюрьмы в оккупированной Россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева - и предварительные данные свидетельствуют - совершили российские войска", - написал он.

Как заметно на новых снимках спутника Maxar от 27 и 30 июля, крыша барака, где были украинские военные, взорвана изнутри, на здании и вокруг нет никаких повреждений, присущих ракетной атаке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе сообщают о взрывах возле аэродрома. ФОТО

Спутниковые снимки показывают, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри 01
27 июля
Спутниковые снимки показывают, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри 02
30 июля
Спутниковые снимки показывают, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри 03
27 июля
Спутниковые снимки показывают, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри 04
30 июля

Также смотрите: В результате обстрелов в Донецкой области загорелась пшеница, сгорело 150 га поля, - ГСЧС. ФОТО

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовки Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Смотрите: Террористы "ДНР" провели очередной "парад" пленных в Донецке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

военнопленные (1076) спутник (232) Донецкая область (9767)


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Топ комментарии
+41
" Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський



Ну що, президенте? Приемно бути в шкірі Порошенка, коли його цькували маніпулятивними питаннями про Іловайськ? Так це тільки початок.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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31.07.2022 15:14
+37
Я на цю пику шмаркляву без огиди дивитись не можу....
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31.07.2022 15:22
+33
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31.07.2022 15:24
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Правила форума Совет форумчан
Я же вам говорил в самом начале что рашисты настолько обнаглели от безнаказанности что не будут заморачиваться с обстрелом а взорвали заряд внутри помещения.
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31.07.2022 15:08 Ответить
Бо як кажуть експерти , це були тіла уже закатованих . Тобто в момент пожару невідома частина полонених вже були страчені
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31.07.2022 15:11 Ответить
це поза сумнівом
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31.07.2022 15:27 Ответить
..Если ракета, снаряд или бомба пробивает крышу здания, то она естесственно взрывается внутри..
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31.07.2022 15:33 Ответить
Невже хтось може повірити що криворукі могли поцілити саме в той сарай де були полонені ? Да їхня арта зруйнувала б всі навколишні селища щоб поцілити хоч би на території тьюрьми
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31.07.2022 15:38 Ответить
Ты что, намекаешь на то, что "криворукие" никак не могли попасть в здание, где были пленные, значит, это попали ВСУ? Странная логика..
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31.07.2022 16:35 Ответить
Странная, даже дебильная кацапская логика - это предположение, что украинские военные специально стреляли дорогущими снарядами по украинским военным.

ты у психитра давно было ?

Сходи
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31.07.2022 21:08 Ответить
Кацап?
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31.07.2022 15:39 Ответить
Нет.
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31.07.2022 16:27 Ответить
Таки кацап
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31.07.2022 17:38 Ответить
Таки нет.
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31.07.2022 18:12 Ответить
Так кацап це ж не національність. Це состояніє...
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31.07.2022 18:27 Ответить
Там нет повреждений как от ракеты

Койки ровно стоят но все выгорело Термобарический заряд изнутри
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31.07.2022 16:24 Ответить
Там остались выжившие, может, они они внесут ясность. Зачем использовать какой-то термобарический заряд если проще использовать взрычатку..
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31.07.2022 16:30 Ответить
а взрывчатка не может быть термобарической ?

Ты лучше ответь на вопрос, зачем украинским военным убивать украинских военных ?
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31.07.2022 21:10 Ответить
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31.07.2022 15:09 Ответить
На терор рашофашистів треба відповісти терором патріотів України.Смерть рашофашиським окупантам !
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31.07.2022 15:09 Ответить
з посиланням на https://twitter.com/ChristopherJM/status/1553475389472882689 твіттер американського журналіста Крістофера Міллера. Джерело:


Нашли журналиста, этот же черт годами скиглил, что Азов - это нацисты, тризуб - нацистский символ и т.д. В этот его твиттере пол-Украины перебанено, и у меня он заблокирован
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31.07.2022 15:11 Ответить
Ага. Сначала толкаешь в яму, а потом возмущаешься "в яме же пираньи" и получаешь медаль.
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31.07.2022 15:23 Ответить
" Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський



Ну що, президенте? Приемно бути в шкірі Порошенка, коли його цькували маніпулятивними питаннями про Іловайськ? Так це тільки початок.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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31.07.2022 15:14 Ответить
Я на цю пику шмаркляву без огиди дивитись не можу....
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31.07.2022 15:22 Ответить
100%! ******* гнусаве!
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31.07.2022 15:34 Ответить
Для нього Азовці як Торнадівці Порошенку - мішають працювати
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31.07.2022 15:23 Ответить
Торнадовцы были бандитами. А азовцы нет.
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31.07.2022 15:25 Ответить
Знайди інтерв'ю «бандитів» , багато цікавого дізнаєшся з пропущеного
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31.07.2022 15:27 Ответить
Так Володя Боневтік випустив "Торнадівців"? Ні, а чому? Тодві навіщо тут муйню писати. "Торнадівці", звичайено не всі, а ті яких заарештували, скоїли військові злочини. А ще "Торнадовець" в Дніпрі вбив поліцейського і жінку-поліцейську.
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31.07.2022 15:55 Ответить
Сподіваюсь представник "зеленськийнегірше всівониоднакові" дасть відповідь на ваше питання.
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31.07.2022 16:20 Ответить
Роками на цензурі переважала критика роботі Порошенка . Горни збережені сторінки , може й себе найдеш . Переоділись ?
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31.07.2022 16:30 Ответить
Боже збави. Як була патріоткою, так і залишилась. Кацапи нас назвали, а хотЬпаржом підтримали, порохоботами, я не проти.
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31.07.2022 17:49 Ответить
Є у мене одна така рідна тьотя член свідків Пороха - , «кричить я патріотка ви всі проти мене -зрадники….», а до справ справжньої користі і саможертвування для України -ніхт
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31.07.2022 20:46 Ответить
Суд оштрафував головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату ЛуценкаДжерело:
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31.07.2022 16:41 Ответить
Ну і, Порох до чого?
До того, що "нарік" корефан Філарета, на жаль, був і продовжує залишатися? І до того, що розтягування цього лайна по ефірам та сайтам, як і кацапські лайновкиди про "свинарчуків", привели Україну до дерьмака-татарова-бабломойського- Боневтіка при владі та повномаштабного вторгнення з сотнями тисяч вбитих та скалічених життів і додотковою втратою нашої землі?
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31.07.2022 17:57 Ответить
Почитай що писали про Петра форумчани і які коменти були в топі . Поміняли взуття тепер Петя Бог . Я дуже добре пам'ятаю весь алгоритм подій на цензурі починаючи з Юлі . Я мислю і ніхто не змінить моєї думки . Скажи чому Петро програв , але на цензурі після поразки тепер майже всі прихильники . Ще одне ви випадково не з Степового ?
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31.07.2022 20:33 Ответить
Хто платить, той і замовляє музику.
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31.07.2022 22:02 Ответить
А хто платить форумчанам щоб більшість так просто міняли свою думку на пів оберта . Я ніколи не був злим противником Петра , зате топи коментів були гостромовними по відношенню до президента Порошенка , а тепер за критику «гетьмана» банять - парадокс
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31.07.2022 22:30 Ответить
ніхто їх не випустить , куратори одні і тіж . Ч
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31.07.2022 16:24 Ответить
Конкретно, будь ласка. З фактами.
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31.07.2022 16:26 Ответить
«Перестать стрелять» почалось від Петра після «руку яку помив» в Мінську
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31.07.2022 16:32 Ответить
Навіщо так брехати і не червоніти? "Перестать стрелять", "Какая разница" Володі Боневтіка, це як "армія, мова, віра" у Порошенко. Що вже забулися по 10-20 тисяч учасників акції протесту "Ні капітуляції" в якій приймав участь Порошенко? Тоді вони зупинили ще багато хотєлок Володі Боневтіка не тільки перестати стріляти, відведення військ, а ще створення платформ України і простих "нарідишок" ДНР про мир, коли в Києві наваляли свині сівосі, забулися?
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31.07.2022 17:48 Ответить
Перестать стрелять , не піддаватись провокаціями . Я не буду кумирити Петра . Згадай як Коломойського Бандерою називали , але вийшло що воно гниле тай щей Зелупу привів. Петро результат роботи своєї президентської здав так х-во що його клоун порвав на виборах . Люди геть за клоуна готові були голосувати , а цензур спамив прихильників «шоколаду»
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31.07.2022 20:41 Ответить
Два брата-акробата!
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31.07.2022 16:23 Ответить
Чим далі, тим більше неможливо дивитися на оте, за слухати я взагалі мовчу.
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31.07.2022 16:23 Ответить
Moralnyj urod. Nikchema. Nedolugyj.
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31.07.2022 21:37 Ответить
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31.07.2022 15:24 Ответить
Тому що вони радіють смертям українських патріотів!
Усілякі Зелінські, халамідії й падляки!
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31.07.2022 15:36 Ответить
Кожен день о 9:00.
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31.07.2022 18:32 Ответить
Никогда ********** головы не скажут правду , это кацапье...
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31.07.2022 15:51 Ответить
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Валерій Прозапас: ￼
Ми не коментували. Тепер їх просто вбивають Для чого було закривати нам рота? Бо це комусь не вигідно? Чи щоби щось приховати? Що саме? Брехня і маніпуляції завжди призводять до трагедій. ЗАВЖДИ. Це не ми маємо мовчати - заткнутися треба тим, хто все "пр@****".
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31.07.2022 16:24 Ответить
Не треба пересмикувати - тоді мова йшла про вивід живих людей.
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31.07.2022 17:21 Ответить
ну а ти лиш би відлизнути зарплатний,коли тоді всі кричали що їх пустять в розхід.ви ********* неначасні щось там скавуліли,дававй підор виправдовуйся далі
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31.07.2022 17:56 Ответить
Знаєте чим ви і ваша влада зайняті три роки? Ваша влада знищує країну, а ви шукаєте їй і собі виправдання.
Кидали на довірі і лохи, у яких не вистачає чи то розуму, чи сміливості визнати, що вас кидонули. Знаєте до чого це призводить? До розвалу всього в країні та 24 лютого.
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31.07.2022 20:05 Ответить
И это правда , через 6-8 месяцев после избрания Зеленского стало понятно что он работает на ФСБ!
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31.07.2022 21:30 Ответить
Не забуваємо, що саме Бідецькій і його організації привели Зеленського до влади.
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31.07.2022 22:21 Ответить
Влада допустила оточення Маріуполя здачею півдня України. Організацією евакуації (полону) захисників намагалася пом'якшити ставлення до себе суспільства. Виснажені азовці вже не мали змоги нищити ворога. Рішення здатися в полон було вкрай важким: або загинути чи пораненими приховано від світу потрапити в полон убивць і садистів, або здатися в полон під контролем ЧХ. Була надія побачити рідних. Широкий розголос звірства в Оленівці дає сподівання зберегти живих.

Героям Слава!
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31.07.2022 21:44 Ответить
 
 