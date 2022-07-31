В Мелитополе сообщают о взрывах возле аэродрома. ФОТО

Жители Мелитополя сообщали о взрывах днем 31 июля возле местного аэродрома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Известно, что мощный взрыв во временно оккупированном Мелитополе был слышен даже на территории соседних с районным центром сел. Горожане сообщили о поднявшемся столбе дыма над аэродромом после взрыва. Подробности пока не сообщаются.

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Ранее, в начале июля, ВСУ уже обстреливали территорию аэродрома в Мелитополе. Там оккупанты разместили свой командный пункт. После обстрела украинскими военными оккупанты проводили ремонтные работы на взлетной полосе.



