РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11438 посетителей онлайн
Новости Фото Война Российская агрессия
10 605 25

В Мелитополе сообщают о взрывах возле аэродрома. ФОТО

мелітополь

Жители Мелитополя сообщали о взрывах днем 31 июля возле местного аэродрома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Известно, что мощный взрыв во временно оккупированном Мелитополе был слышен даже на территории соседних с районным центром сел. Горожане сообщили о поднявшемся столбе дыма над аэродромом после взрыва. Подробности пока не сообщаются.

Также смотрите: Никто не пришел на "торжества", устроенные оккупантами ко Дню ВМФ РФ в Херсоне. ВИДЕО

Ранее, в начале июля, ВСУ уже обстреливали территорию аэродрома в Мелитополе. Там оккупанты разместили свой командный пункт. После обстрела украинскими военными оккупанты проводили ремонтные работы на взлетной полосе.

В Мелитополе сообщают о взрывах возле аэродрома 01
В Мелитополе сообщают о взрывах возле аэродрома 02

армия РФ (19375) Мелитополь (614)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
С нашими "судами" должен работать только суд Линча, иначе мы никогда не избавимся от открытых предателей.
показать весь комментарий
31.07.2022 15:10
+7
дійде черга і до ЗЕдермаків
показать весь комментарий
31.07.2022 15:27
+6
То пердаки у репоедов подгорают перед нашим наступлением, а Хаймнрсы помогают в этом.
показать весь комментарий
31.07.2022 14:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там за літак на краєчку примостився?
показать весь комментарий
31.07.2022 14:57 Ответить
Іп-76, кацапський.
показать весь комментарий
31.07.2022 15:02 Ответить
С какой радости кацапский, на спутниковых снимках гугл мэп я насчитал 30 самолетов которые там были припаркованы..
показать весь комментарий
31.07.2022 15:18 Ответить
Скільки тобі годікаф, мальчик. В тебе є онлайн Гугл карта?
показать весь комментарий
31.07.2022 15:21 Ответить
Чи ти оту свою херню прям зі спутника строчиш?
показать весь комментарий
31.07.2022 15:23 Ответить
в Мелітополі базувалась українська військово-транспортна авіація - ті самі близько 20-30 Іл-76
базувалась навіть після 14-го року

після нашого удару по Мелітопольському аеродромі були супутникові знімки - більшість на своїх місцях плюс вигоріли ділянки

отаки пироги з ЗЄ-лєнятами
показать весь комментарий
31.07.2022 15:29 Ответить
А до того, в нього є знімок станом на 31.07.2022?
показать весь комментарий
31.07.2022 15:39 Ответить
То що кацапський свідчить роспізнавальний знак на кілі літака. На багатьох транспортниках та ПвПУ залишились радянські роспізнавальні знаки.
показать весь комментарий
31.07.2022 15:55 Ответить
.. там з 1991 року стоять пара десятків Іл-76..які давно вже металобрухт. Кілька робочих машин було врятовано 23 лютого... за кілька годин до нападу. На фото Іл-76... з радянським прапором на килі. У кацапів аквафреш на килях... На транспортних літаках смердячої чи аквафреш.. чи зірка.
показать весь комментарий
31.07.2022 16:50 Ответить
То пердаки у репоедов подгорают перед нашим наступлением, а Хаймнрсы помогают в этом.
показать весь комментарий
31.07.2022 14:59 Ответить
Злой ты.... джонсон и джонсон ушел с кацапского рынка.теперь вместо памперсов пэльонка
показать весь комментарий
31.07.2022 15:13 Ответить
"Гігантські бойові бавовни"
показать весь комментарий
31.07.2022 15:00 Ответить
Жінка, яка була директором Печерської гімназії №75 у Києві та "зливала" позиції ЗСУ окупантам, вийшла під заставу.

Суд випустив з-під варти жінку, яка підозрюється у здачі позицій ЗСУ за обіцянку від окупантів посади міністра освіти на окупованій Україні.
показать весь комментарий
31.07.2022 15:01 Ответить
С нашими "судами" должен работать только суд Линча, иначе мы никогда не избавимся от открытых предателей.
показать весь комментарий
31.07.2022 15:10 Ответить
Печерська гімназія? Майбутню "иліту" навчала ти виховувала?
показать весь комментарий
31.07.2022 15:25 Ответить
Саме тому в нашої країни поки нема майбутнього. Кругом зрадники, хабарники і інша наволоч. В країні військовий стан, до мобілізації придатні майже всі, навіть без пальців, без нирок, зате зрадники в нас гуляють по вулицях.
показать весь комментарий
31.07.2022 15:27 Ответить
поліпшуєм нашу бугалтерію
показать весь комментарий
31.07.2022 15:02 Ответить
Надеюсь самолет кацапы пригнали, а не наши бросили?
показать весь комментарий
31.07.2022 15:05 Ответить
Конечно бросили, и не один. Спутниковые снимки глянь сколько там было припарковано самолетов, думаешь их кто-то вывозил оттуда?
показать весь комментарий
31.07.2022 15:23 Ответить
..а там нічого було виводити. Всі боеготові покинули Мелітополь ввечері 23 лютого. Залишився металобрухт..який 30 років тому останній раз літав. Не треба жалкувати по тому..чого давно вже нема.))) Іх навіть різати відмовиись ..бо вартість утилізації перевищувала вартість металу... По суті там стояли одні фюзеляжі.
показать весь комментарий
31.07.2022 16:57 Ответить
..і то не військові Іл-76. То залишки літаків державної Української Авіаційної транспортної компанії...яка розвалилася з десяток років тому... а літаки так і залишилися і в Мелітополі (значна частина)..Запоріжжі...кілька у Кривому Розі...
показать весь комментарий
31.07.2022 17:03 Ответить
Нічого особливого, знову бавовна. Звикайте!
показать весь комментарий
31.07.2022 15:08 Ответить
«Після обстрілу українськими військовими окупанти проводили ремонтні роботи на злітній смузі».
ЗСУ зробили рашистам смузі по нашому!
показать весь комментарий
31.07.2022 15:11 Ответить
ЗелеДермаки мочать в сортире КГБистов путлера тоннами...
показать весь комментарий
31.07.2022 15:15 Ответить
дійде черга і до ЗЕдермаків
показать весь комментарий
31.07.2022 15:27 Ответить
 
 