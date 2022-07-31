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У Мелітополі повідомляють про вибухи біля аеродрому. ФОТО
Мешканці Мелітополя повідомляли про вибухи вдень 31 липня біля місцевого аеродрому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відомо, що потужний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі було чутно навіть на території сусідніх з районним центром сіл. Містяни повідомили про стовп диму, що піднявся над аеродромом після вибуху. Подробиці поки що не повідомляються.
Раніше, на початку липня, ЗСУ вже обстрілювали територію аеродрому у Мелітополі. Там окупанти розмістили свій командний пункт. Після обстрілу українськими військовими окупанти проводили ремонтні роботи на злітній смузі.
Топ коментарі
+21 Светлана Круп
показати весь коментар31.07.2022 15:10
+7 Да-это-я
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+6 Alex Tiger
показати весь коментар31.07.2022 14:59
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базувалась навіть після 14-го року
після нашого удару по Мелітопольському аеродромі були супутникові знімки - більшість на своїх місцях плюс вигоріли ділянки
отаки пироги з ЗЄ-лєнятами
Суд випустив з-під варти жінку, яка підозрюється у здачі позицій ЗСУ за обіцянку від окупантів посади міністра освіти на окупованій Україні.
ЗСУ зробили рашистам смузі по нашому!