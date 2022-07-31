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У Мелітополі повідомляють про вибухи біля аеродрому. ФОТО

мелітополь

Мешканці Мелітополя повідомляли про вибухи вдень 31 липня біля місцевого аеродрому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відомо, що потужний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі було чутно навіть на території сусідніх з районним центром сіл. Містяни повідомили про стовп диму, що піднявся над аеродромом після вибуху. Подробиці поки що не повідомляються.

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Раніше, на початку липня, ЗСУ вже обстрілювали територію аеродрому у Мелітополі. Там окупанти розмістили свій командний пункт. Після обстрілу українськими військовими окупанти проводили ремонтні роботи на злітній смузі.

У Мелітополі повідомляють про вибухи біля аеродрому 01
У Мелітополі повідомляють про вибухи біля аеродрому 02

армія рф (17538) Мелітополь (771)


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Топ коментарі
+21
С нашими "судами" должен работать только суд Линча, иначе мы никогда не избавимся от открытых предателей.
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31.07.2022 15:10
+7
дійде черга і до ЗЕдермаків
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31.07.2022 15:27
+6
То пердаки у репоедов подгорают перед нашим наступлением, а Хаймнрсы помогают в этом.
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31.07.2022 14:59
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А що там за літак на краєчку примостився?
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31.07.2022 14:57 Відповісти
Іп-76, кацапський.
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31.07.2022 15:02 Відповісти
С какой радости кацапский, на спутниковых снимках гугл мэп я насчитал 30 самолетов которые там были припаркованы..
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31.07.2022 15:18 Відповісти
Скільки тобі годікаф, мальчик. В тебе є онлайн Гугл карта?
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31.07.2022 15:21 Відповісти
Чи ти оту свою херню прям зі спутника строчиш?
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31.07.2022 15:23 Відповісти
в Мелітополі базувалась українська військово-транспортна авіація - ті самі близько 20-30 Іл-76
базувалась навіть після 14-го року

після нашого удару по Мелітопольському аеродромі були супутникові знімки - більшість на своїх місцях плюс вигоріли ділянки

отаки пироги з ЗЄ-лєнятами
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31.07.2022 15:29 Відповісти
А до того, в нього є знімок станом на 31.07.2022?
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31.07.2022 15:39 Відповісти
То що кацапський свідчить роспізнавальний знак на кілі літака. На багатьох транспортниках та ПвПУ залишились радянські роспізнавальні знаки.
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31.07.2022 15:55 Відповісти
.. там з 1991 року стоять пара десятків Іл-76..які давно вже металобрухт. Кілька робочих машин було врятовано 23 лютого... за кілька годин до нападу. На фото Іл-76... з радянським прапором на килі. У кацапів аквафреш на килях... На транспортних літаках смердячої чи аквафреш.. чи зірка.
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31.07.2022 16:50 Відповісти
То пердаки у репоедов подгорают перед нашим наступлением, а Хаймнрсы помогают в этом.
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31.07.2022 14:59 Відповісти
Злой ты.... джонсон и джонсон ушел с кацапского рынка.теперь вместо памперсов пэльонка
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31.07.2022 15:13 Відповісти
"Гігантські бойові бавовни"
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31.07.2022 15:00 Відповісти
Жінка, яка була директором Печерської гімназії №75 у Києві та "зливала" позиції ЗСУ окупантам, вийшла під заставу.

Суд випустив з-під варти жінку, яка підозрюється у здачі позицій ЗСУ за обіцянку від окупантів посади міністра освіти на окупованій Україні.
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31.07.2022 15:01 Відповісти
С нашими "судами" должен работать только суд Линча, иначе мы никогда не избавимся от открытых предателей.
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31.07.2022 15:10 Відповісти
Печерська гімназія? Майбутню "иліту" навчала ти виховувала?
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31.07.2022 15:25 Відповісти
Саме тому в нашої країни поки нема майбутнього. Кругом зрадники, хабарники і інша наволоч. В країні військовий стан, до мобілізації придатні майже всі, навіть без пальців, без нирок, зате зрадники в нас гуляють по вулицях.
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31.07.2022 15:27 Відповісти
поліпшуєм нашу бугалтерію
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31.07.2022 15:02 Відповісти
Надеюсь самолет кацапы пригнали, а не наши бросили?
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31.07.2022 15:05 Відповісти
Конечно бросили, и не один. Спутниковые снимки глянь сколько там было припарковано самолетов, думаешь их кто-то вывозил оттуда?
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31.07.2022 15:23 Відповісти
..а там нічого було виводити. Всі боеготові покинули Мелітополь ввечері 23 лютого. Залишився металобрухт..який 30 років тому останній раз літав. Не треба жалкувати по тому..чого давно вже нема.))) Іх навіть різати відмовиись ..бо вартість утилізації перевищувала вартість металу... По суті там стояли одні фюзеляжі.
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31.07.2022 16:57 Відповісти
..і то не військові Іл-76. То залишки літаків державної Української Авіаційної транспортної компанії...яка розвалилася з десяток років тому... а літаки так і залишилися і в Мелітополі (значна частина)..Запоріжжі...кілька у Кривому Розі...
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31.07.2022 17:03 Відповісти
Нічого особливого, знову бавовна. Звикайте!
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31.07.2022 15:08 Відповісти
«Після обстрілу українськими військовими окупанти проводили ремонтні роботи на злітній смузі».
ЗСУ зробили рашистам смузі по нашому!
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31.07.2022 15:11 Відповісти
ЗелеДермаки мочать в сортире КГБистов путлера тоннами...
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31.07.2022 15:15 Відповісти
дійде черга і до ЗЕдермаків
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31.07.2022 15:27 Відповісти
 
 