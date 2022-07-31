У Мелітополі повідомляють про вибухи біля аеродрому. ФОТО

Мешканці Мелітополя повідомляли про вибухи вдень 31 липня біля місцевого аеродрому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відомо, що потужний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі було чутно навіть на території сусідніх з районним центром сіл. Містяни повідомили про стовп диму, що піднявся над аеродромом після вибуху. Подробиці поки що не повідомляються.

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Раніше, на початку липня, ЗСУ вже обстрілювали територію аеродрому у Мелітополі. Там окупанти розмістили свій командний пункт. Після обстрілу українськими військовими окупанти проводили ремонтні роботи на злітній смузі.



